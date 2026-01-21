Miguel Bou logra 4 oros en los Autonómicos de Natación

El nadador nuciero Miguel Bou Bernabéu (22 años) consiguió cuatro oros y dos bronces en el Campeonato Autonómico Máster de Invierno de Natación 2026, celebrado en la piscina olímpica climatizada de Castellón, el pasado fin de semana, donde participaron 944 nadadores de 45 clubs. El nadador nuciero logró dos récords autonómicos en categoría Máster +20, en 200 m. libres y 400 m. libres, en una soberbia actuación.

Miguel Bou inició la temporada de invierno en piscina indoor, de manera brillante, consiguiendo unos excelentes resultados y subiendo en 6 ocasiones al podio de estos Autonómicos Máster. Un buen test antes de afrontar su próxima competición que será el Nacional Máster de Natación que se celebrará en el mismo lugar: Castellón, del 5 al 8 de febrero. El nadador del Vila-Swim Fondistas Club prosigue sus visitas al pódium, a pesar de concluir la temporada de aguas abiertas, su especialidad.

4 oros

El primer oro para Miguel Bou en estos autonómicos máster 2026 cayó en la prueba más rápida, los 50 metros libres, en teoría la más difícil para el nadador nuciero, que es de largas distancias. Pero sorprendió a todos y con un tiempo de 25,23 se hizo con la primera plaza en la final (Máster+20), ganando por centésimas a 2º Andrés Llobregat 25,28 y 3º Guillem Camarasa 25,90.

En los 200 metros libres Miguel Bou logró el oro y su primer récord autonómico (+20 Máster) con un tiempo de 1:58.40, aventajando en 7 segundos al 2º Aritz Paz y al 3º Carlos Navalón. El segundo récord autonómico para el nadador nuciero llegó en los 400 metros libres donde también se colgó el oro con un tiempo de 4:09.25, aventajando en 11 segundos a su compañero de club 2º Hugo Sánchez y 3º Roger Pesudo, en 26 segundos

La cuarta medalla de oro llegó en los relevos 4x50 metros libre con 1:41.90, donde Miguel Bou compitió con el equipo de Vila-Swim junto a Hugo Sánchez, Roger Pesudo y David Ichim.

Dos bronces en relevos mixtos

Miguel Bou completaría su magnífica actuación en estos Autonómicos Máster de Castellón con dos medallas más de bronce en relevos mixtos: en los 4x50 estilos y 4x50 mixtos, compartiendo equipo del Vila-Swim con Roger Pesudo, Rosa Martínez, María Peña y Hugo Sánchez.