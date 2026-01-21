MTRI Pack & MTRI Alicante, a punto de abrir inscripciones de la edición 2026

Mediterránea Triatlón 2026 continua su curso y tras lanzar la primera fecha del año, 21 de febrero, València Duatlón by MTRI, que cuenta ya con más de 900 inscritos, prepara la apertura de las pruebas de triatlón. Como viene siendo habitual Mediterránea Triatlón abrirá la inscripción conjunta a las 3 sedes: Alicante, València y Castellón, y este año viene con novedades importantes que vamos a profundizar.

MTRI València Gay Games Edition 2026

El circuito se inicia en mayo los días 16/17 en Alicante, y tomará 3 emplazamientos clave de la ciudad como referencia de la competición: Playa del Postiguet, Plaza del Ayuntamiento que se recupera como meta de la prueba, tras el inciso del año pasado, y Paseíto Ramiro que se mantiene como zona cero, para entrega de dorsales y bolsa del triatleta, zona expo y premiación.

MTRI València se traslada en esta edición al 27/28 de junio. Mantiene su emplazamiento en la Playa de la Malvarrosa, rodeada de espacios emblemáticos como el Balneario de las Arenas, el Paseo Marítimo o La Marina de València, y albergará en su sede el evento internacional de los Gay Games que cada 4 años aterriza en una capital mundial, siendo en esta edición València la ciudad elegida.

MTRI Castellón abrirá el mes de julio, los días 4 y 5, y busca seguir el ritmo de crecimiento de la pasada edición en la que se acercó a los 1.400 triatletas. Playa del Planetario, Paseo Marítimo y Campo de Fútbol Javier Marquina serán los enclaves de una prueba que volverá a cerrar por segundo año consecutivo el circuito Mediterránea Triatlón, entregando el ranquin MTRI 2026.

En las tres competiciones se disputarán las tres salidas referentes del triatlón: supersprint, sprint y olímpico. En formato de triatlón popular, con unas normas más laxas en supersprint y sprint, porque el objetivo es inamovible para la organización: fomentar el deporte de los 3 segmentos, invitar a su práctica, buscar nuevos adeptos y que todo ello repercuta en los clubes. La distancia olímpica mantiene la normativa que rige cualquier competición en la distancia estándar. Y por último el duatlón familiar, que ocupará de nuevo la jornada del domingo, tras estar presente por primera vez en Mediterránea Triatlón en 2025, ya es un fijo de la marca MTRI.

MTRI Pack con poncho de regalo

Otra de las novedades en esta edición afecta al pack y a su esperado regalo edición limitada. En esta ocasión la organización sigue engrosando esa particular colección MTRI con una prenda muy valiosa para triatletas, el poncho toalla de la mano de nuestro partner, 42K. ¿Y es quién no se ha sumado a la comodidad de llevar en la mochila esta prenda? No solo para secarse, sino también para cambiarse rápidamente tras una prueba, en la transición, o a la salida del agua. Valorado en 35€ es un regalo exclusivo para todos aquellos que se inscriban a MTRI Pack, por lo que sin duda es la opción más económica para disfrutar de una prueba de triatlón al mejor precio.

Competir en 3 pruebas por 70€. En MTRI es posible

Mediterránea Triatlón no deja indiferente a nadie. Pruebas con un estándar de calidad elevado, circuitos cuidados y adaptados al debutante. Con un 60% de participación de no federados, la organización piensa en el deportista que quiere acercarse a un deporte que de entrada resulta muy exigente y de alto coste. En MTRI ofrecemos la seguridad de competir en entornos únicos, condiciones climáticas idóneas, a precios promocionales, sin límite de plazas, con servicios añadidos en el mismo precio de la inscripción como: avituallamientos, postmeta, bolsa del triatleta, medalla finisher, camiseta 100% personalizada, fotografías en alta resolución, seguimiento por la app o premiación. Sin duda, Mediterránea Triatlón es un circuito único en el que el deportista es el centro de todas las miradas.

Este jueves 22 de enero a las 17:00 horas estamos de vuelta con la apertura de las pruebas de triatlón en las 3 sedes, a través de la inscripción conjunta, o bien la inscripción individual a MTRI Alicante, desde 25€.