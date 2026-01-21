El Norwid complica el sueño europeo del Léleman Conqueridor

Esta vez el Nou Moles no fue talismán y el Léleman Conqueridor Valencia estará obligado a buscar una gran gesta en el partido de vuelta tras caer este miércoles 21 de enero por 3-0 frente al Norwid Czestochowa en el partido de ida de los octavos de final de la Copa CEV Challenge. Tras caer por 0-3 (20-25, 22-25 y 20-25), los valencianos, para pasar de ronda en la competición europea, deberían ganar por tres sets a cero o a uno y forzar el set definitivo en el partido de vuelta de la eliminatoria el próximo 29 de enero en Polonia.

Para los valencianos, que esta temporada debutan en competición europea, el partido ante los polacos era el segundo de su historia que disputaban en casa, ante su afición. Tras superar en la primera eliminatoria al Fino Kaposvár húngaro en su feudo, esta vez, el Léleman no pudo con el Norwid.

Siempre a remolque

El equipo valenciano fue siempre a remolque de su rival. Tanto, que en los primeros compases el entrenador Emanuele Zanini tuvo que pedir dos tiempos muertos ante la superioridad rival tras llegar a perder de hasta siete puntos. El conjunto polaco arrancó la eliminatoria con un contundente 0-3 que provocó el primer tiempo muerto de Zanini. Juanmi González tomó las riendas en los primeros compases con tres puntos para meter en dinámica a los suyos. Los valencianos se engancharon rápido al ritmo impuesto por los visitantes para igualar a cinco. El Norwid volvía a abrir brecha pero el capitán Javier Monfort se empezaba a entonar para igualar de nuevo a ocho. Los polacos fueron apoderándose poco a poco del marcador y se fueron en el siguiente tiempo muerto con ventaja (13-17). El Léleman Conqueridor trató de ir acercándose con varios destellos de Joaquín y un saque directo de Juanmi, pero el Norwid aseguró la primera manga por 20-25.

Zanini tuvo que pedir varios tiempos muertos / JM López

Tímida reacción

El Léleman Conqueridor se hizo con el control del partido por primera vez con el 4-3. Los de Zanini llevaron la ventaja hasta el 10-10, cuando varias colocaciones de De Cecco sorprendieron a la defensa local. Paulo Renan se sacó una finta para anotar un punto que el colocador argentino replicó con menos fortuna en el siguiente punto. Los locales continuaban por delante pero la tendencia se invirtió con el saque directo de De Cecco, protagonista del set junto a un Patrik Indra que ya rondaba los 20 puntos. La salida de Facu y un bloqueo de Juanmi permitió soñar a los valencianos que recortaban distancia en el desenlace del set. El punto decisivo se lo llevó el Norwid con un saque que rozó la red y que botó en campo del Conqueridor para sumar el segundo set de los polacos.

La afición valenciana apoyó al Léleman en el Nou Moles / JM López

Tercer set

Los locales continuaron apretando en el inicio del tercer set con marcador favorable. Maxi Scarpin alentaba al equipo con un bloqueo que mantuvieron a los valencianos por delante en el primer tramo. La clase inagotable de De Cecco con sus colocaciones pusieron a los polacos por delante. Indra, que terminó haciendo 27 puntos, cogió el servicio y el Conqueridor acabó entregado al opuesto checo. Prácticamente imposible de frenarlo, el marcador se fue al 14-20 y Zanini aprovechó para dar descanso a muchos de los titulares. El equipo siguió tirando de honor para recortar distancias y el marcador se cerró con otro 20-25 a favor de un descomunal Norwid Czestochowa. Una derrota que complica la continuidad en la CEV Challenge y que obliga a una gesta en Polonia.

Noticias relacionadas

fda