La programación de 'Esports al barri' arranca el sábado en el Parc Central

La nueva edición del programa ‘Esports al Barri’, impulsado por el Ayuntamiento para promover la práctica deportiva desde edades tempranas, comienza el próximo sábado 24 de enero en el Parc Central. En este parque urbano se habilitarán diferentes espacios para que las familias conozcan las posibilidades que ofrece la Fundación Deportiva Municipal en todas sus instalaciones repartidas por los distintos barrios de la ciudad.

Así lo ha explicado hoy la concejala de Deportes, Rocío Gil, quien ha invitado a la ciudadanía para que disfrute de esta jornada que se desarrollará, desde las 11 hasta las 14 horas, con la colaboración de Federaciones y clubes deportivos de la ciudad. La concejala ha explicado que la iniciativa tiene un doble objetivo ya que, además de difundir la propuesta deportiva que hay en València, promociona la actividad física y los hábitos saludables en un ambiente pensado para compartir en familia”. “Además –ha añadido- es una gran oportunidad para conocer nuevas disciplinas deportivas en un entorno familiar, junto al tejido asociativo deportivo de nuestra ciudad”.

El próximo sábado, en el Parc Central se habilitarán espacios destinados a la práctica de diferentes deportes como hockey, triatlón, vóley, ajedrez, pádel, pilota valenciana y balonmano, entre muchos otros; y con el apoyo de El Corte Inglés se desarrollarán actividades destinadas a los más pequeños y pequeñas, como pinta caras y globoflexia. “La próxima jornada se celebrará en febrero, en la plaza del doctor Torrens, en Quatre Carreres”, ha anunciado la concejala, quien ha valorado “muy positivamente la experiencia de la anterior edición”.

En 2025 se celebraron un total de 8 jornadas. La primera en La Torre, “como homenaje y en solidaridad con la pedanía afectada por la dana” y la última en Orriols después de pasar por el Parc Central, Jardí d’Aiora, el parc de Marxalenes i de l’Oest, Algirós i Benimàmet y contar “con un éxito de participación”.