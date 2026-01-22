Calendario polideportivo del fin de semana

Baloncesto

En la actualidad hay cinco competiciones masculinas diferentes en la pirámide nacional: la primera es la Liga ACB, la segunda es la Primera FEB, la tercera la Segunda FEB, la cuarta es la Tercera FEB y la quinta que se trata de la Primera División (Liga Foster's Hollywood). En competición femenina, tenemos la Liga Femenina, la Liga Femenina Challenge, Liga Femenina 2 y la 1ª División Fem (Liga Foster's Hollywood).

Euroliga masculina: Bayern de Múnich - Valencia Basket, jueves 22 de enero de 2026 a las 20:30 horas.

Clasificación.

Liga ACB: Gran Canaria - Valencia Basket, domingo 25 de enero de 2026 a las 13:00 horas.

Todos los partidos de la jornada 17 de la Liga Endesa guardarán un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terrible accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).

Clasificación .

Primera FEB: No hay jornada este fin de semana.

Así va la clasificación.

Segunda FEB: No hay jornada este fin de semana.

Así va la clasificación .

Tercera FEB: Grupo EA, Bauhaus Godella - Amics Castelló B, sábado 24 de enero de 2026 a las 18:15 horas; BC Peñíscola - CB Morvedre, sábado 24 de enero de 2026 a las 19:00 horas; Halal Food Quality Uixó Bàsquet - Topsurface NB Paterna, sábado 24 de enero de 2026 a las 19:00 horas; CB Jovens Almàssera - Cemalu Aldaia, sábado 24 de enero de 2026 a las 19:15 horas; Socage Jovens L'Eliana - Fundació Caixa Rural Vila-real, sábado 24 de enero de 2026 a las 19:30 horas; CB Tabernes Blanques Fernando Gil - Picken Claret, sábado 24 de enero de 2026 a las 20:15 horas; CB Puerto Sagunto - The Fitzgerald el Pilar, domingo 25 de enero de 2026 a las 20:15 horas

Así va la clasificación .

Grupo EB: Maristas Valencia - Lucentum Alicante, sábado 24 de enero de 2026 a las 18:15 horas; CMG Hidráulica NB Torrent - CB Jorge Juan Castelló Since, sábado 24 de enero de 2026 a las 19:00 horas; Decprocon Carolinas - CA Montemar, domingo 25 de enero de 2026 a las 12:00 horas; Personalhome Adesavi - Velabasket CB Sueca, domingo 25 de enero de 2026 a las 12:00 horas; CBI Elche - Rigalli Alginet, domingo 25 de enero de 2026 a las 18:30 horas; ESET Ontinet - CB Estudiantes Cartagena, domingo 25 de enero de 2026 a las 18:30 horas.

Así va la clasificación .

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood)

Grupo A: Horarios y clasificación.

Grupo B : Horarios y clasificación.

Liga Endesa Femenina: Valencia Basket - Kutxabank Araski, domingo 25 de enero de 2026 a las 11:00 horas en el Roig Arena.

Clasificación.

Liga Femenina Challenge: La Cordà NB Paterna - Unicaja Mijas, sábado 24 de enero de 2026 a las 17:30 horas en el Pabellón Municipal de Paterna; Fustecma Amics Castelló - Alter Enersun Al-Qázeres Ext., sábado 24 de enero de 2026 a las 19:30 horas en el Pabellón Municipal Grapa de Castellón.

Clasificación.

Liga Femenina 2: CB Claret Benimaclet - El Plantel GMASB, sábado 24 de enero de 2026 a las 17:30 horas en el Pabellón Universidad de Valencia.

Así va la clasificación .

Primera División Femenina Liga Foster's Hollywood).

Grupo A: Horarios y clasificación.

Grupo B: Horarios y clasificación.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: Liga Nexus Energía ASOBAL: La competición se paraliza por la Europeo, organizado de forma conjunta por Dinamarca, Noruega y Suecia entre el 15 de enero y el 1 de febrero de 2026. Los pupilos de Jordi Ribera se medirán a Portugal, Dinamarca, Francia y Noruega por un puesto en las semifinales.

Jueves, 22 de enero de 2025 -18:00h. | España vs Noruega

Sábado, 24 de enero de 2025 – 18:00h. | España vs Dinamarca

Lunes, 26 de enero de 2025 – 18:00h. | España vs Francia

Miércoles, 28 de enero de 2025 – 15:30h. | España vs Portugal

Así va la clasificación de la Liga ASOBAL .

Liga Guerreras Iberdrola: Balonmano Morvedre - KH-7 BM. Granollers, sábado 24 de enero de 2026 a las 19:30 horas en el Pabellón René Marigil; Zonzamas Plus CAR Lanzarote - Elda Prestigio, domingo 25 de enero de 2026 a las 12:00 hora insular (en directo por Teledeporte); Atticgo Elche - Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife, martes 27 de enero a las 20:30 horas en el Pabellón Esperanza Lag.

El Pabellón Municipal de San Bartolomé acogerá el partido estrella de la Jornada 16 entre Zonzamas Plus Car Lanzarote y Elda Prestigio. El conjunto lanzaroteño llega al encuentro necesitado de puntos para recortar distancias con la zona de salvación y romper una dinámica complicada en la clasificación. Enfrente estará un Elda Prestigio que también busca consolidar su crecimiento y abrir brecha respecto a los puestos más comprometidos. Con objetivos compartidos y máxima tensión competitiva, el duelo promete intensidad e igualdad.

La entrenadora del Elda Prestigio, Bea Escribano, valoró el próximo encuentro: "El partido ante Zonzamas va a ser un partido muy complicado. Ellas necesitan puntuar con urgencia". "Somos muy conscientes de que no va a ser un partido fácil, de que vamos a tener que estar muy concentradas durante los 60 minutos y hacer un gran trabajo para poder llevarnos los dos puntos. Estamos trabajando cada día y preparando el partido lo mejor posible para llegar allí con opciones de todo", concluyó Escribano.

Morvedre y KH-7 BM Granollers protagonizarán un duelo clave para ganar tranquilidad en la clasificación.

Como consecuencia del trágico accidente ferroviario sufrido en Adamuz (Córdoba), el presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, junto a su Junta Directiva, ha decidido que se guarde un respetuoso minuto de silencio antes del inicio de los encuentros de todas las categorías estatales que se disputen hasta el próximo domingo 25 de enero de 2026, en recuerdo y homenaje a las víctimas del accidente.

Así va la clasificación.

División de Honor Oro Femenina: Grupo USA Handbol Mislata - Balonmano Zuzo Femenino, sábado 24 de enero de 2026 a las 18:00 horas en el Pabellón de La Canaleta.

Así va la clasificación .

División de Honor Plata Masculina: Fundación Agustinos Alicante - Trasmapi Gobycar Citubo H.C. Eivissa, sábado 24 de enero de 2026 a las 18:00 horas en el Pabellón Colegio San Agustín; Confia Base Oviedo - Servigroup Benidorm, sábado 24 de enero de 2026 a las 18:30 horas; Fertiberia Puerto Sagunto - BM Contazara Zaragoza, sábado 24 de enero de 2026 a las 18:30 horas en el Pabellón Municipal Port de Sagunt.

Así va la clasificación .

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: Atticgo Elche - MGC Handbol Ribes, sábado 24 de enero de 2026 a las 17:20 horas en el Pabellón Esperanza Lag; Club Handbol Palautordea Salicru - Handbol Onda, sábado 24 de enero de 2026 a las 18:00 horas; KH-7 BM. Granollers Atlètic - Club Almassora Balonmano, sábado 24 de enero de 2026 a las 18:30 horas; BM Marni Rosval - Mubak BM. La Roca, domingo 25 de enero de 2026 a las 12:30 horas en el Polideportivo Marni.

Así va la clasificación .

Primera División masculina, Grupo E: Horarios y clasificación.

Rugby

División de Honor: Complutense Cisneros - Huesitos La Vila, domingo 25 de enero de 2026 a las 12:30 horas.

Así va la clasificación .

División de Honor Élite Masculina: CRC Pozuelo Rugby - Valencia RC, sábado 24 de enero de 2026 a las 16:00 horas; FibraValencia Les Abelles - Hernani CRE, domingo 25 de enero de 2026 a las 12:00 horas en el Polideportivo Quatre Carreres.

Así va la clasificación de Liga .

División de Honor B Masculina, Grupo B: No hay competición este fin de semana

Asi va la clasificación .

División de Honor B Femenina: El partido entre el Rugby Turia y el CR Atlético Portuense, correspondiente a la tercera jornada del Grupo A de esta segunda fase, no se disputará hasta el fin de semana del 14 y 15 de febrero.

Así va la clasificación .

Voleibol

Superliga Masculina: Léleman Conqueridor Valencia - UC3M Voleibol Leganés, sábado 24 de enero de 2026 a las 19:00 horas en el Polideportivo Nou Moles; Club Voleibol Melilla - Servigroup Playas de Benidorm, sábado 24 de enero de 2026 a las 19:30 horas.

Así va la clasificación .

Superliga 2 Masculina

Grupo B: CV Mediterráneo Castellón - Víkings Vòlei Prat, sábado 24 de enero de 2026 a las 17:00 horas en el Pabellón Pablo Herrera; duelo provincial entre UBE L'Illa Grau - CV GEMAVI Vinaròs, sábado 24 de enero de 2026 a las 17:00 horas en el Pabellón Ciudad Deportiva de Castellón.

Clasificación .

Grupo C: Mayurqa Voley Palma - Club Voleibol Almoradí, sábado 24 de enero de 2026 a las 18:00 horas en Palau Municipal D 'Esports Son Moix; Grupo Alfil Marbella Costa del Voley - Familycash Xátiva Voleibol, sábado 24 de enero de 2026 a las 18:30 horas; Almendralejo Extremadura - Familycash Xátiva Voleibol, domingo 25 de enero a las 13:00 horas. Descansa Conqueridor Valencia.

Clasificación .

Superliga 2 Femenina

Grupo B: CVB Barça - Grau Élite Cementos, sábado 24 de enero de 2026 a las 19:00 horas.

Clasificación .

Grupo C: dos duelos autonómicos esta jornada Servigroup Playas Benidorm - Camporrosso Finestrat Medsur, sábado 24 de enero de 2026 a las 17:00 horas en el Pabellón Raúl Mesa; Grupo Renovak CV Sant Joan - CV Paterna Liceo, sábado 24 de enero de 2026 a las 19:30 horas en el Polideportivo Municipal de San Juan.

Clasificación .

1ª División masculina, Grupo C. Consulta los horarios y la clasificación

1ª División Femenina Grupo C Subgrupo Ascenso. MEDOL Tarragona SPSP - Ahora Vóley Xátiva, sábado 24 de enero de 2026 a las 16:00 horas.

Clasificación .

Hockey hierba

Ya se conoce la lista de convocados de la selección española para la FIH Hockey Pro League . Max Caldas ha dado a conocer la lista de 24 jugadores que representarán a España en el inicio de la competición, que se disputará en Valencia del 2 al 10 de febrero y en la que el combinado nacional se medirá a Países Bajos e Inglaterra. Las potencias mundiales de hockey llegan a Valencia con la FIH Pro League 2026 .

Se cerró la primera fase en la División de Honor B Masculina y la División de Honor B Femenina.

En la competición femenina, el CD Giner de los Ríos jugará la Fase de Ascenso a Liga Iberdrola por primera vez en su historia, en una fase en la que también estará el Valencia CH. Por la permanencia lucharán el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el Xaloc.

El Valencia Club de Hockey, encaminado hacia el ascenso a la Liga Iberdrola .

En la masculina, el CH Carpesa jugará por el ascenso a la máxima categoría del hockey español. Mientras, el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el CD Giner de los Ríos jugarán por la permanencia en esta categoría de plata.

La Fase Final comenzará a mediados de marzo de 2026.

Hockey patines

Liga OK: AITEX PAS Alcoi - CP Voltrega Movento Stern se jugará el sábado 31 de enero de 2026 a las 19:30 horas. Este fin de semana no hay competición.

Clasificación .

Liga OK Plata Sur: Barça Atlètic - Sporting Alcoi Erum, sábado 24 de enero de 2026 a las 13:15 horas.

Clasificación .

Liga OK Plata Femenina: Club Promoción Patín Raspeig - Tres Cantos Ibercenter PC, domingo 25 de enero de 2026 a las 12:15 horas en el Polideportivo Municipal de San Vicente del Raspeig.

Clasificación .

Liga OK Bronce Masculina Sur: Club Patín Alhambra Cajar - Club Promoción Patín Raspeig, sábado 24 de enero de 2026 a las 19:30 horas; ADISS Hockey Rivas - PAS Alcoi, domingo 25 de enero de 2026 a las 12:00 horas.

Clasificación .

Fútbol sala

Primera División: La competición se paraliza hasta el fin de semana del 13, 14 y 15 de febrero de 2026 por los compromisos de la selección española que jugará el Europeo de Letonia, Lituania y Eslovenia del del 21 de enero al 7 de febrero. Jesús Velasco da la convocatoria para el Europeo .

Así va la clasificación .

Segunda División: Leganés FS - Levante UD FS, sábado 24 de enero de 2026 a las 19:30 horas.

Así va la clasificación .

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: CFS Autoescola Urgell Linyola - Feme Castellón CFS, sábado 24 de enero de 2026 a las 18:00 horas.

Así va la clasificación .

Segunda División B: Grupo 2, CMO Valves Lauburu Ibarra - FS Picassent, sábado 24 de enero de 2026 a las 18:30 horas.

Así va la clasificación del Grupo 2 .

Grupo 3, Canet FS - CFS Bisontes de Castellón, sábado 24 de enero de 2026 a las 18:00 horas; Nunsys El Pilar - Ye Faky FS, sábado 24 de enero de 2026 a las 18:30 horas en el Pabellón Colegio El Pilar; Sant Quirze Vallés Associació Espanyola FS - Futsal Ibi Jypal Hogar, sábado 24 de enero de 2026 a las 19:30 horas.

Así va la clasificación del Grupo 3 .

Grupo 4, CD Sporting La Nucía - T. Cartón Balandin Villalba, sábado 24 de enero de 2026 a las 17:00 horas en el Pavelló Municipal Camilo Cano.

Así va la clasificación del Grupo 4 .

Bádminton

Top10 Iberdrola: San Fernando Valencia - Alicante Intercity, sábado 24 de enero de 2026 a las 17:30 horas en el Pabellón de la Fuensanta.

Clasificación Grupo A .

Waterpolo

Primera División Masculina, Grupo A: Waterpolo Turia descansa esta jornada.

Así va la clasificación .

Primera División Femenina, Grupo A: A.R. Concepcion Ciudad Lineal - Waterpolo Turia, sábado 24 de enero de 2026 a las 15:30 horas.

Clasificación Grupo A .

Grupo B: C.N. Molins De Rei - Club Waterpolo Elx Manolet, sábado 24 de enero de 2026 a las 12:45 horas.

Clasificación Grupo B .

Segunda División Masculina, Grupo B: C.D. Waterpolo Navarra - Club Nou Godella Natación, sábado 24 de enero de 2026 a las 16:00 horas; Geodesic Real Canoe N.C. - Club Waterpolo Elx Selecte, domingo 25 de enero de 2026 a las 15:00 horas.

Así va la clasificación .

Fútbol americano

La Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano (LNFA Femenina) 2025-2026: Segunda jornada, Barcelona Búfals Fem. - Valencia Firebats, domingo 25 de enero de 2026 a las 11:00 horas.

Clasificación.

XXXII Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA): En esta segunda jornada el Valencia Firebats descansa.

Así va la clasificación .

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

Polideportivo : La programación de 'Esports al barri' arranca el sábado en el Parc Central. Sábado 24 de enero en el Parc Central de 11:00 a 14:00 horas.

Cartel de una nueva jornada de Esports Al Barri. / FDM VALENCIA

Atletismo : Ultramediterrània 2026. La cita reúne este fin de semana en la provincia de Alicante a 1.600 corredores de todo el mundo en una carrera de montaña de resistencia que cuenta con la colaboración de la Diputación y que discurre por las comarcas de L'Alcoià, El Comtat, la Marina Baixa y la Vall d'Albaida. La prueba, que celebra su cuarta edición del 23 al 25 de enero, tiene su centro neurálgico en Alcoy y está considerada una de las citas de referencia del trail de larga distancia en el calendario nacional e internacional.

. Carrera Solidaria UCH 2026, sábado 24 de enero de 2026 desde las 09:00 horas en alfara del Patriarca (Valencia).

Cartel d ela prueba. / ROCK SPORT

I Jornada Municipal DIA DEL FONDO S10-S12-S14-S16 JJMM Castellón / Castellón (Gaetá Huguet. Fecha: 23/01/26 / Hora: 10:00 / Jornada: T / Aire Libre / Juegos Municipales / Organiza: C.A.Playas de Castellón

Campeonato Provincial Sub12 Equipos ST JECV Alicante / Petrer - Alicante. Fecha: 24/01/26 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: C.A.Petrer Capet

Campeonato Autonómico Sub-23 en Pista Short Track Comunidad Valenciana / Valencia Turia - Valencia. Fecha: 24/01/26 / Jornada: T / Aire Libre / Internacional / Organiza: A designar

Cto. España CSD Campo a Través Sub-16-Sub-18 e Inclusivo por Autonomías / Almodovar del Rio - Córdoba. Fecha: 24/01/26 / Jornada: M / Cross / Nacional / Organiza: CSD

III Control Federado Tipo A - Delegación de Valencia / Valencia (Turia) - Valencia. Fecha: 24/01/26 / Jornada: T / Aire Libre / Nacional / Organiza: A designar

III Control Federado Tipo B - Delegación de Castellón / Castellón (Gaetá Huguet). Fecha: 24/01/26 - 25/01/26 / Hora: 10:00 / Jornada: M / Aire Libre / Nacional / Organiza: C.A.La Vall d' Uixó

II Control Federado Tipo B - Delegación de Alicante / Elda - Alicante. Fecha: 24/01/26 / Jornada: T / Aire Libre / Nacional / Organiza: C.A. Elda

Campeonato Autonómico Sub-14 Sub-16 de P.Combinadas ST - 1ª J JECV / Castellón (Gaetá Huguet). Fecha: 24/01/26 / Jornada: T / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: A designar

5ª Jornada en pista - Juegos Municipales de Benicarló / Benicarló - Castellón. Fecha: 25/01/26 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Municipales / Organiza: C.A.Baix Maestrat

Campeonato Provincial Sub-12 Equipos ST JECV Valencia / Valencia (Turia) - Valencia. Fecha: 25/01/26 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: Diputación Valencia C.A.

41º Mitja Marató Castelló 2026 / Castellón - Castellón. Fecha: 25/01/26 / Hora: 10:0 a 14:00 horas / Jornada: M / Ruta / Internacional / Organiza: UAC.

Datos de interés Publicación de Facebook sobre la Media Maratón de Ciudad Real.

CV Campeonato de España de Campo a Traves Ind. y Federaciones / Almodovar del Rio - Córdoba. Fecha: 25/01/26 / Jornada: M / Cross / Nacional / Organiza: RFEA

Campeonato Autonómico Sub-14 Sub-16 de P.Combinadas ST - 2ª J JECV / Castellón Gaetà Huget - Castellón. Fecha: 25/01/26 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: A designar.

IX Trail Monte Ponoig, Polop de la Marina, CTM 25/26, domingo 25 de enero de 2026 desde las 08:30 horas en Polop de la Marina (Alicante).

Ciclismo : Clàssica Camp de Morvedre, viernes 23 de enero de 2023. Recorrido de 163,4 kilómetros con salida y llegada en Estivella.

Recorrido. / Clásica Camp Morvedre

Perfil. / Clásica Camp Morvedre

. GP Castellón – Ruta de la Cerámica, sábado 24 de enero de 2026 por la provincia de Castellón. Una prueba UCI 1.1 con un pelotón de primer nivel, presencia de WorldTeams, ProTeams y la Selección Española, y un recorrido de 171,7 km que combina la dureza de la montaña castellonense con la identidad industrial del territorio. Desde la salida en Castellón, pasando por enclaves clave como Vall d’Alba o el Alto de la Serratella, hasta el ya icónico final en el Museu del Taulell Manolo Safont de Onda.

Información de interés

. Campeonato de la Comunitat Valenciana de Pista y Escuelas de Ciclismo, sábado 24 de enero de 2026 desde las 09:00 horas en el Velódromo Luis Puig.

. 42ª edición de la Clàssica Comunitat Valenciana 1969, domingo 25 de enero de 2026 a las 12:15 horas.

La Nucía dará el pistoletazo de salida de esta Clásica, que terminará en Valencia el próximo domingo 25 de enero. Tras salir de La Nucia y ascender el Coll de Rates, con 14 kilómetros de ascensión al 4,6% de desnivel medio, los ciclistas afrontarán un terreno ‘rompepiernas’ sin apenas un metro llano antes de subir el Alto de Beniarrés, de casi 5 kilómetros de subida y con pendientes que alcanzan el 11%. Tras coronar, el pelotón afrontará una larga bajada antes de encarar la parte final de la carrera, en un terreno llano en el que el viento puede ser protagonista camino de Valencia. La Avenida de Francia de Valencia será el lugar donde el pelotón se juegue la victoria final, tal y como ocurrió en 2024 con la victoria al sprint de Dylan Groenewegen.

Victoria de Marc Hirschi en La Nucía en la 'Clássica Comunitat Valenciana 1969'.

Recorrido y perfil de la Classica CV 1969. / Videos Recomendados by Tour Francia 2027: «Gran Salida» en Gran Bretaña0:04 / 0:07 Leer mas Clàssica CV 1969

. Challenge de la Plana, 1ª etapa, prueba de ciclismo por etapas de categoría social celebrada en la provincia de Castellón, comienza el domingo 25 de enero de 2026 con una jornada que irá de Rossel a Bel y tiene 70,2 kilómetros de recorrido.

Así es la 1ª etapa. / Challenge de la Plana 2026

La competición consta de 4 etapas en la que la clasificación va por puntos.

ETAPAS:

Etapa 1. 25/01/2026 – Rossell-Bel. 10.30h. 70.2 km.

Etapa 2. 01/02/2026 – Catí. 10.30h. 67,1Km.

Etapa 3. 14/02/2026 – Almenara. 15.30h. 57.5km.

Etapa 4. 15/02/2026.Vilafamés. 10.30h. 78.1km.

Natación : XXXI Trofeo Memorial Pascual Román, días 23, 24 y 25 de enero en el pabellón Esperanza Lag de Elche. La cita contará con la participación de más de 700 nadadores y nadadoras, tanto en categoría masculina como femenina. En total, competirán deportistas de 39 clubes diferentes procedentes de varias comunidades autónomas, entre las que destacan Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana.

Cartel del Trofeo Memorial Pascual Roman Elche. / AYTO. ELCHE

Publicación de Facebook

. Vela : Las 300 Millas A3 de Moraira, Trofeo Grefusa. Un total de 27 embarcaciones tomaron la salida este jueves 22 de enero, a las 12:00 horas, desde la bahía de Moraira, en las inmediaciones del Club Náutico de Moraira, para enfrentarse a un recorrido de 300 millas en tripulación reducida (A3), marcadas desde el inicio por una meteorología especialmente compleja.

Noticias relacionadas

La prueba, organizada por el CN Moraira y que forma parte del II Circuito Interclubs, junto a las regatas de altura de Vilanova y Palma, se presenta con todos alicientes y una flota de altísimo nivel, contando con los dos vigentes campeones: el valenciano Aquarelle 1-Varadero Valencia (RCN de Valencia) liderado por Arturo Meseguer, en el Grupo A, y por el Guaguanco IV (CN Altea) de Thierry Lallemand.