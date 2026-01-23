El III Gran Premio Velas Maraton abre sus inscripciones

El III Gran Premio Velas Maraton ya tiene fecha para su edición de este año. La cita será el próximo 16 de mayo en el Circuit Ricardo Tormo.

El 27 de enero se abrirán las inscripciones para la prueba con un precio promocional a través de la plataforma de Cronorunner.

La carrera vuelve a ofrecer dos distancias para los corredores. Una de 10 kilómetros, y otra más corta de 4 kilómetros.

Velas Maraton será un año más el club encargado de organizar esta cita deportiva que ofrece muchos alicientes a los participantes. Uno de ellos, es el de poder correr sobre el asfalto del Circuit Ricardo Tormo bajo la luz de las estrellas, otro es el de poder disfrutar de la jornada deportiva al completo ya que al margen de la carrera se preparan acciones alternativas con cena y música en directo.

Superdeporte y Levante Televisión volverán a ser los medios oficiales de la carrera que en este 2026 espera superar las 1.000 inscripciones.