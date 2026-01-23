Massalfassar vibra amb el seu nou trinquet
Salva Palau i Conillet (Orba) s'imposen a De la Vega i Gimeno (Massalfassar) en la reobertura de la instal·lació massalfassina
El trinquet de Massalfassar va ser el passat dimecres punt de trobada de la pilota professional. Després de la reforma de la instal·lació, impulsada per l'Ajuntament i la Diputació de València, on s'han fet diverses millores en la canxa i els vestidors, el municipi es va bolcar perquè la vesprada fóra una festa del nostre esport.
Lliga Caixabank d'escala i corda
Amb la participación durant l'acte dels xiquets i les xiquetes de l'escola de pilota de Massalfassar, el cartell va presentar dos partides de la Lliga CaixaBank d'escala i corda. El duel de la categoria Pro1 oferia, a més, l'ingredient extra de la presència de l'únic jugador local que disputa aquest campionat, Álvaro Gimeno, en companyia de Lluís de la Vega i en representació de l'equip Ajuntament de Massalfassar-Agroturia.
A la contra, altra parella, la de Salva Palau i Conillet (Ajuntament d'Orba), que va estar més encertada i es va emportar el triomf per 60-40. La partida va deixar grans moments de pilota, tot i que el duo local, degut a les molèsties al braç de De la Vega, no va poder mostrar tot el seu potencial.
L'equip massalfassí encara no ha puntuat en les tres partides disputades fins el moment, mentre que la formació de la Marina Alta va sumar el seu segon triomf a la competició.
Pel que fa a la partida de la Lliga d'escala i corda Pro2, l'enfrontament de parella contra trio va tindre clar domini roig. Vicent i Ulises (Ajuntament de Vinalesa) es van adjudicar la victòria per 60-35 en una gran partida davant Capellino, Javier Campos i Joan Arbona (Ajuntament d'Ondara-Portal de la Marina).
Lliga Caixabank de raspall
El trio de Montaner supera al de Marrahí a Canals
La jornada d'aquest dijous de la Lliga CaixaBank 2026 va tindre el trinquet de Canals com a punt d'atenció amb dos partides de raspall.
En la categoria Pro1, el trio format per Montaner, Lorja i Bossio (Ajuntament de la Llosa de Ranes) es va emportar la victòria davant el conjunt de Marrahí, Raúl i Marc Ortega (Ajuntament de Barxeta) per 25-15, resultat que deixa als de la Costera com a líders de la classificació.
La partida, dauera fins el 15-15 va estar molt renyida. Els dos rests, Montaner i Marrahí, van tindre una actuació molt destacada, ben acompanyat pel seu equip, especialment pels mitgers, Lorja i Raúl.
Després del 15 iguals, el trio de Montaner va aconseguir trencar el traure de Marrahí des del rest, el que va ser el moment clau de la partida, ja que al següent joc els blaus sumaren el definitiu joc per fer el 25-15 en un duel que potser va enfrontar els dos equips més en forma d'aquesta Lliga.
Els de la Llosa de Ranes encapçalen la llista amb 7 punts en 4 partides, mentre que els de Barxeta totalitzen 5 punts, amb 2 victòries i 1 derrota.
Prèviament es va disputar el duel entre dos parelles, les de Ramón i Jose (Ajuntament de Xeraco), d'una banda, i Miquel i Néstor (Ajuntament d'Oliva), d'altra.
En una partida molt equilibrada, el triomf va correspondre al duo roig, el de Ramón i Jose, per 25-20, en el que suposava l'estrena a la Lliga de les dos formacions.
Vilamarxant, el Genovés i Sueca, les cites d'aquest divendres
L'agenda de la Lliga CaixaBank 2026 passa aquest divendres pels trinquets de Vilamarxant, el Genovés i Sueca.
El trinquet de Vilamarxant serà l'escenari de dos partides d'escala i corda. A partir de les 16:45, en Pro2, es veuran les cares Joan Orts, Muedra II i Óscar (Massalfassar) contra Peye, Canya i Marc Barber (Petrer).
A continuació, tindrà lloc el plat fort de la vesprada, amb el duel de Pro1 entre Alejandro i Hilari (Montserrat), d'una banda, i Mario, Bueno i Guillem Palau (Meliana), d'altra.
Al Genovés, a partir de les 18:30 hores, es celebrarà la partida de raspall Pro1 entre Diari i Seve (Castelló) i Ramón (substitut del lesionat Vercher), Brisca i Ricardet (Oliva).
Per la seua part, el trinquet 'Eusebio' de Sueca també acollirà una doble sessió de pilota. A partir de les 17:00, en raspall femení Pro, Victoria, Anabel i Marina (Bonrepòs i Mirambell) s'amidaran contra Àngela, Júlia i Mar Alfonso (Tavernes de la Valldigna).
Per a completar, a les 18:30, la partida de raspall Pro2 prevista enfrontarà a Bonillo, Rosen i Pau Sales (Sueca) contra Marín, Ferrando i Rafa Sanfèlix (Castelló de Rugat).
