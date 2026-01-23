El Trofeo SM La Reina 2026 se presenta en FITUR consolidando a València como epicentro de la vela de crucero

El Trofeo SM La Reina, una de las regatas más emblemáticas del calendario náutico español, se presentaba este miércoles en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid. La edición 2026 se celebrará con la regata Offshore, del 26 al 28 de junio, como primera entrega, y la regata Inshore, del 3 al 5 de julio, confirmando con ello la consolidación del evento como referente nacional e internacional de la vela de crucero.

El Trofeo SM La Reina no solo es un referente deportivo, sino también un impulsor del turismo y la economía local. Miles de visitantes y regatistas internacionales se concentran durante los días de competición, generando un impacto positivo en la hostelería, el comercio y la promoción de la náutica como motor de desarrollo regional.

La presentación, organizada por la Fundación Visit València en el stand de la Generalitat Valenciana, contó con la presencia de Paula Llobet, concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones; David Gómez, responsable del producto deportivo de Visit València; Pedro Quiroga, Director Deportivo del RCNV, acompañado por Stéphane Eyme, Gerente, y Rafel Chirivella, Director de la Regata.

Durante la presentación, Pedro Quiroga, director deportivo del Real Club Náutico de Valencia (RCNV), destacó la relevancia histórica y deportiva del evento: "El Trofeo SM La Reina no es solo una competición de alto nivel; es un referente de la vela española con una tradición que lo convierte en una cita obligada para los equipos y aficionados. Cada año reunimos a los mejores regatistas y en esta edición promete ser, de nuevo, muy atractiva y en la que esperamos una alta participación". "Más allá del deporte, el Trofeo SM La Reina es un escaparate turístico y cultural que permite mostrar nuestra costa, nuestra náutica y nuestra pasión por el mar", añadió.

Llobet, por su parte, defendió en su intervención: "La agenda deportiva de València es una pieza fundamental para su proyección nacional e internacional, alineada con un modelo de turismo sostenible y de alto valor añadido, que busca atraer visitantes de calidad, fortalecer la marca Valencia en el exterior y generar beneficios económicos continuos para la ciudad y su entorno". La edil concluía su presentación resaltando: "El deporte es uno de los grandes activos de València como destino turístico, capaz de atraer visitantes de calidad, desestacionalizar la demanda y reforzar la marca de ciudad en los principales mercados emisores".

En el marco del acto organizado por la Fundación Visit València, junto a la puesta de largo del Trofeo SM La Reina, organizada por el RCN de Valencia, se dieron a conocer los grandes eventos en la capital del Turia en este 2026. Entre los que destacan la Copa del Rey de Baloncesto 2026, competiciones internacionales de hockey hierba, la gran cita del Triatlón, pruebas ciclistas amateurs y de atletismo de primer nivel, el Maratón Valencia Trinidad Alfonso y la celebración de los Gay Games XII Valencia 2026.