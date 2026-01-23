El Valencia Basket - Kutxabank Araski, este diumenge per À Punt
El duel de la Lliga Femenina Endesa es podrà seguir a les 11:00 hores per televisió este diumenge
‘Punt a punt’ retransmet hui a les 20 hores per la ràdio el duel autonòmic entre el Llevant i l’Elx
El Valencia Basket rep este diumenge al Roig Arena la visita del Kutxabank Araski basc en partit de la jornada 18 de la Lliga Femenina Endesa. Un duel que es podrà seguir, en directe, per À Punt a partir de les 11:00 hores.
El conjunt taronja arriba tercer amb 13 victòries i 4 derrotes; i necessita superar el seu rival per no despenjar-se del duel pel lideratge que ara ocupa el Casademont Saragossa, intractable amb 16 victòries i una derrota. Per la seua banda, l’Araski no ho posarà fàcil. L’equip de Vitòria ocupa la penúltima posició de la classificació amb 5 partits guanyats i 12 perduts i necessita la victòria per a allunyar-se del descens. En la seua plantilla compta amb velles conegudes taronja com Noa Morro, cedida en el club basc, o Mama Dembele, que va pertànyer al Valencia Basket la passada campanya.
La retransmissió comptarà amb la narració de Samuel Borja, que estarà acompanyat per l’exjugador i llegenda del Valencia Basket, Nacho Rodilla.
En acabar, en la televisió es podrà vore una nova edició del programa Apunts de Pilota, amb tota l’actualitat sobre l’esport autòcton de la nostra comunitat.
La programació esportiva del cap de setmana es completarà diumenge a la nit amb una nova edició de La Banda: Minut i Resultat, que repassarà tots els resultats de la jornada dels nostres equips.
Punt a punt amb el duel autonòmic
En À Punt Ràdio, l’equip de Luís Urrutia en el Punt a Punt enceta el cap de setmana este divendres amb la jornada 21 de la lliga que protagonitza el duel autonòmic entre el Llevant i l'Elx. En directe, des del Ciutat de València, amb la narració de Luis Urrutia, Raúl Pina i els comentaris de la llegenda llevantinista Vicent Latorre a partir de les 8 de la vesprada.
El carrusel esportiu continuarà dissabte a partir de les 12 del migdia amb el doble duel de primera divisió. Des de Mestalla, València-Espanyol i des de la Ceràmica, Villarreal-Real Madrid. I tot el poliesportiu on destaca l'handbol femení amb el partit de tornada de la European Cup de l'Atticgo Elx, el voleibol masculí amb el Leleman Conqueridor València-Leganés i el duel de primera del bàdminton espanyol entre el San Fernando de València i l'Intercity d'Alacant.
Diumenge, Punt a punt obrirà els seus micròfons a les 12 del migdia amb el partit Gran Canaria-Valencia Basket, el futbol de segona divisió amb el Saragossa-Castelló, el futbol regional amb atenció especial a l'Eldense-Teruel i el València Mestalla-Barbastro. En atletisme el programa donarà cobertura a la mitja marató de Castelló. Un diumenge més, Punt a punt estarà al costat de l’esport valencians fins a les 12 i mitja de la nit.
L’equip de Luís Urrutia tornarà a les ones el dimecres 28 de gener amb l'últim capitol de la champions per al Villarreal, en directe des del Bay Arena de Leverkusen, Bayer-Villarreal. Amb la narració de Xavier Rubert i els comentaris de Fernando Gómez i Carlos Egea.
I en bàsquet, des del Roig Arena, València-Landes en Eurolliga femenina. El programa oferirà el dijous 29 de gener el desenllaç dels huitens de final de la Challenge Cup per al Leleman Conqueridor València i la visita de un dels grans equips europeus al Roig Arena, en directe, Valencia Basket-Maccabi de Tel-Aviv.
