Computer y Falapouco dominan las 300 Millas A3 Moraira

El alteano Computer (CN Altea) y el torrevejense Falapouco (RCN Torrevieja) han tomado el relevo al Aquarelle 1 Varadero Valencia y al Guaguanco IV, tras ganar la 25ª edición de las 300 Millas A3 Moraria, Trofeo Grefusa 2026, marcadas este año por un parte meteorológico muy complejo y difícil. Las previsiones se han cumplido y el comité organizador acertaba de pleno el mismo jueves de la salida en acortar el recorrido a 181 millas, en lugar de buscar un recorrido para cumplir con las 300 establecidas.

Salida complicada

La salida ya fue complicada, con un aplazamiento de casi una hora. Una salida en la que la flota tomo muchas precauciones. Los favoritos se pusieron delante caso del Aquarelle 1 Varadero Valencia (RCN Valencia), de Arturo Meseguer, barco que defendía título. Por detrás unidades que en un principio optaban al podio, caso del Falapouco (Doufour 40), M10 Zas Sailing (Swan 45), Spaniard (Grand Soleil 50), Marina Greenwich (First 40.7) o el Computer (ITALIA 11.98).

Las condiciones cada vez eran más complicadas, sobre todo por olas. Esos factores cuando apenas llevaba la regata 5 horas en marcha empezaron las retiradas, por averías, roturas. Superada la isla de Tabarca y ya entrada la noche, el número de barcos de retiradas era cada vez mayor. Las dos vueltas previstas a Tabarca han sido muy complicadas.

Llegada

En Grupo A solo 2 barcos han conseguido completar el recorrido de 181 millas náuticas. El balear Modul (NSP-RCN Palma), de Félix Comas, era el primer en tomar la llegada. A las 16.50 horas el IMS 42 de Comas tomaba la llegada. Detrás lo hacia el primer barco del Grupo B: Guaguanco IV, de Thierry Lallemand, seguido del Falapuco, un Doufour 40 de Andrés Manresa; Computer, un Italia 11.98 de Rufiano Cardo y así escalonadamente fueron llegando.

Tras los tiempos compensado, en el Grupo A el podio se cierra con Computer y Modul, mientras que en la flota del Grupo sí hay tres plazas, con 7 barcos que han conseguido tomar la línea de llegada. El podio se cierra con Falapouco, seguido de Guaguanco IV y el balear Huayara (Puerto Portals), armado por José Antonio Martín.