La Fundación Trinidad Alfonso y el Ayuntamiento ampliarán a 7,8 kms el actual Circuit 5K del Jardín del Turia

El Circuit València Ciudad del Running se ha convertido en una de las infraestructuras deportivas más utilizadas diariamente en la ciudad de València. Una arteria de 5 klómetros que recorre el Jardín del Turia y que en breve, serán ampliada hasta los 7,8 kilómetros. Cientos de corredores y corredoras entrenan a diario en el Circuit, emblema de la Ciudad del Running. Su conservación y mejora es una prioridad tanto para el Ayuntamiento de València como para la Fundación Trinidad Alfonso, gran impulsora del Circuit cuya construcción financió en su totalidad. Ahora, el Circuit sigue creciendo.

Visita de Catalá

La alcaldesa de València, María José Catalá visitó las obras de renovación y mejora del Circuit València Ciutat del Running, que está llevando a cabo el Ayuntamiento —a través de la Fundación Deportiva Municipal (FDM)— y la Fundación Trinidad Alfonso, a lo largo del Jardí del Túria. Las labores de mejora se están acometiendo en tres fases: sustitución del alumbrado, renovación del pavimento y ampliación de la estructura del circuito. De esta manera, la ciudadanía en general y los deportistas en particular podrán disfrutar de un circuito de 7,8 kilómetros al aire libre completamente renovado. Este proyecto emblema de la ciudad cuenta con un presupuesto total cercano a los cuatro millones de euros, gracias a la colaboración público-privada.

“Siempre digo que es un lujo tener personas y empresas que creen en su ciudad y que apuestan con hechos y con recursos”, ha asegurado la alcaldesa, quien ha destacado que “hay que agradecer a la Fundación Trinidad Alfonso que nos haya llevado de la mano hacia ese concepto de la Valencia deportista y la de los hábitos saludables de alimentación”.

Renovación del alumbrado

Los trabajos de sustitución de todo el alumbrado del trazado finalizaron el pasado noviembre y contaron con un presupuesto de 225.000 euros. La actuación, impulsada por la FDM, supuso la instalación de farolas adaptadas al entorno natural y verde del antiguo lecho del río, con nuevas luminarias LED de alta eficiencia, capaces de proporcionar una iluminación más potente y una mayor seguridad. En esta primera fase se han sustituido las balizas empotradas por columnas de alumbrado con brazos orientados. Se trata de más de 200 farolas en todo el trazado actual de 5,7 kilómetros.

Renovación del pavimento

La Fundación Trinidad Alfonso está acometiendo ya la segunda fase, que comprende la renovación por completo de todo el pavimento de los 5.731 metros del actual circuito, que supone un coste de 900.000 euros. Ya están abiertos para la práctica del deporte los tramos I, II y IV, mientras que en la actualidad se está trabajando en los tramos III, V y VI. “El circuito lleva diez años de funcionamiento con unos usos tremendos de más de setecientos mil al año y ya tocaba poner el pavimento en condiciones. La idea es que a finales de enero o primeros de febrero podremos finalizar el cambio de pavimento de los cinco kilómetros”, ha explicado Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso.

Las obras avanzan a buen ritmo / FDM Valencia

“Este carril no solo es el río. El antiguo cauce ya es un ejemplo. Es el parque lineal más exitoso e importante de Europa y un ejemplo de colaboración público privada”, ha resaltado Catalá. La alcaldesa ha afirmado que “la última fase es la que nos ilusiona mucho, porque elimina el concepto de 5K y pasaremos a tener un circuito de más de siete kilómetros”.

Ampliación del trazado

La tercera fase tiene como objetivo la ampliación en más de dos kilómetros del trazado del Circuit València Ciutat del Running, que tendrá finalmente una longitud de 7,8 kilómetros y conectará con el final del parque fluvial del río Túria. El presupuesto está estimado en dos millones de euros La prolongación mantendrá el mismo ancho de 2,6 metros y las mismas características técnicas. También se aprovechará para renovar la señalética del trazado deportivo, que contendrá información útil como la ubicación de los desfibriladores más cercanos de las instalaciones deportivas municipales.

El Circuit sigue creciendo / FDM Valencia

El inicio de esta última fase de renovación del circuito de running está previsto para el próximo mes de febrero, gracias al convenio firmado el pasado mes de julio entre la Fundación Trinidad Alfonso y el Ayuntamiento de València. Esta iniciativa pretende responder a la creciente demanda de espacios deportivos adecuados y seguros en la ciudad y potenciar la práctica del running en un entorno privilegiado y arbolado. El acuerdo, que tendrá una duración inicial de cuatro años y una posible prórroga de otros cuatro, contempla la construcción de un nuevo tramo de aproximadamente 2.100 metros, que empezará bajo el puente del Àngel Custodi y acabará al final del parque fluvial del río.

800.000 usuarios anuales

La ampliación da respuesta a la popularidad y éxito del circuito actual, que registra cerca de 800.000 usos anuales, y trata de dar mayor servicio a una zona de alta densidad residencial y con potencial de nuevos usuarios. La Fundación Trinidad Alfonso asumirá los costes de construcción y mantenimiento de los 2.100 metros de trazado nuevo y mantendrá el compromiso de mantenimiento en los 5.731 actuales. La alcaldesa de València ha recorrido este viernes el Circuit València Ciutat del Running, acompañada por Rocío Gil, concejala de Deportes y presidenta de la Fundación Deportiva Municipal, así como por Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso, Álex Heras, responsable de comunicación de la entidad, y personal técnico municipal.