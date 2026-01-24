La Nucía recibe el 'Sello Calidad Deportiva' en FITUR

En FITUR, en Madrid, el Ayuntamiento de La Nucía ha recibido el distintivo Sello “Calidad Deportiva” por parte del Instituto para la Calidad Deportiva, Instituto Internacional de Excelencia y Certificaciones Deportivas (IINS) y ADESP (Asociación del Deporte Español). Se trata del primer Ayuntamiento de España que recibe este Sello Calidad Deportiva

Este sello distingue a aquellas entidades que cumplen con los más altos estándares en ámbitos como gestión, seguridad, transparencia, innovación, sostenibilidad, igualdad, valores y experiencia de los usuarios. Bernabé Cano, alcalde de La Nucía recibió este distintivo de manos de Lourdes Mohedano, miembro dirección general del IINS y Jesús Hidalgo, presidente de ADESP. Acto en el que también estuvo presente Marián Cano, consellera de Turismo y Sergio Villalba, concejal de Deportes de La Nucía.

Primer Ayuntamiento certificado

El ICDE (Instituto para la Calidad Deportiva Española), IINS (Instituto Internacional de Excelencia y Certificaciones Deportivas) y ADESP (Asociación del Deporte Español) han reconocido al Ayuntamiento de La Nucía como el primer municipio en recibir el Sello Calidad Deportiva. Se trata del principal sistema de certificación de excelencia aplicado al ecosistema deportivo en España.

La certificación está dirigida a clubes deportivos, entidades locales, centros educativos, instalaciones, eventos, destinos deportivos, hoteles, contribuyendo a mejorar su posicionamiento, prestigio y credibilidad tanto en España como a nivel internacional.

“Por sus instalaciones y gran atención a deportistas y usuarios”

Lourdes Mohedano, ex gimnasta plata olímpica en Rio 2016 y miembro dirección general del IINS afirmó que “hablar de La Nucía es hablar de calidad, y especialmente en el ámbito deportivo. Se trata del primer ayuntamiento en recibir esta certificación y además se preocupa no solo de las instalaciones si no del cuidado de los deportistas y usuarios. Por tanto, es un sello de calidad deportiva y por su gran atención a deportistas y usuarios. El trato humano ha sido, es y será clave en el crecimiento de este gran proyecto de “La Nucía, Ciudad del Deporte””.

Sello Calidad Deportiva

Creado en 2015, el Sello Calidad Deportiva se ha convertido en un estándar de referencia a nivel nacional, avalando la calidad de administraciones públicas y privadas, instalaciones deportivas, clubes, proyectos de innovación, programas de formación y entidades turísticas vinculadas al Deporte. En el ámbito de la gestión pública, el Sello a La Nucía, que ostenta la primera certificación concedida a una instalación y a un modelo de ciudad deportiva en España.