El UC3M Leganés asalta al Léleman Conqueridor en el tiebreak

El Léleman Conqueridor cayó derrotado en muy exigente ante el UC3M Voleibol Leganés por 2-3 (25-23/18-25/25-23/27-29/12-15). El Pabellón de Nou Moles tuvo que esperar hasta el tiebreak para conocer la derrota de los suyos en un quinto set que empezó con una polémica tarjeta roja a Maxi. Adrián Vančo fue diferencial y causó de nuevo estragos con 39 puntos.

Con el partido intersemanal todavía reciente, el Léleman Conqueridor saltó con entrega a pista para poner la directa a manos de Pernambuco. El opuesto fue protagonista en casi todos los primeros puntos y con su saque el conjunto local tomó la delantera (5-2). Juanmi González prosiguió una racha que se encargó de cortar Adrián Vančo con su saque. El eslovaco empezó a dar los primeros dolores de cabeza para Zanini, que tuvo que pedir tiempo muerto con el once iguales. Los valencianos recuperaron la delantera en el marcador gracias a varias defensas de Javier Mengod que permitió al equipo salvaguardar la distancia de dos puntos. El conjunto visitante mantuvo el pulso hasta el final pero acabó cediendo por 25-23 para el Conqueridor.

Derrota en el Nou Moles / Léleman Conqueridor Valencia

Un partido muy igualado

En la segunda manga el UC3M Leganés empezó a desplegar todo su juego desde el inicio con dos puntos consecutivos y aprovechó la ausencia de Pernambuco en pista. El brasileño se tuvo que marchar para ser atendido por molestias en el dedo y los visitantes metieron una marcha más para doblar en el marcador a sus rivales. Con el 6-12, el entrenador local pedía tiempo muerto para ajustar el regreso de Pernambuco. Los madrileños llevaron todo el peso del set con un Conqueridor que aprovechó para dar entrada a los menos habituales. El conjunto visitante se llevó con merecimiento el segundo para igualar un partido que todavía tenía mucho que contar.

El partido no tenía dueño y eso se vio reflejado en un tercer set con mucha incertidumbre. El Léleman Conqueridor y UC3M Leganés se fueron alternando en el marcador desde el inicio con Vančo y Pernambuco anotando puntos en su casillero personal. El partido atravesaba por su ecuador con máxima igualdad y las ventanas nunca iban más allá de dos puntos hasta que un tiempo muerto de Zanini cambió la dinámica. Los valencianos se fueron al 18-13 con un Maxi Scarpin que consiguió un bloqueo hasta con la cara. Los madrileños volvieron a recortar para llegar a un desenlace que estuvo en las manos de Javier Mengod con dos defensas que sumaron puntos decisivos para cerrar el set con otro 25-23.

Noticias relacionadas

Un final de infarto

Las previsiones se cumplieron en el cuarto set que tuvo un desenlace de infarto. Después de una manga llena de idas y venidas con opciones reales para ambos equipos, UC3M Voleibol Leganés acabó siempre teniendo la última palabra para cerrar el set que tardó en decidirse y no exento de polémica. Los visitantes se cerraron el set por 27-29 entre protestas del conjunto local que empezó el tiebreak con un punto arriba tras la roja a Maxi Scarpin. Los visitantes cogieron la ventaja inicial y llegaron a ponerse cuatro arriba (9-13). El Léleman Conqueridor llegó a ponerse 12-13 pero entre Vanco y De Mello acabaron dando la victoria al UC3M Voleibol Leganés.