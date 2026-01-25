Nueve medallas para la selección valenciana en el Campeonato de España de Cross

La selección valenciana logró un gran resultado en el Campeonato de España de Cross que se ha celebrado este fin de semana en un circuito durísimo en Almodóvar del Río (Córdoba). El combinado de la Comunitat subió nueve veces al podio, cinco de ellas por equipos, y confirmó que tiene mucho futuro por delante después de lograr grandes resultados en las categorías inferiores.

El equipo absoluto logró la medalla de bronce en el relevo mixto. Álex Ortiz, que se repuso de una caída en un circuito embarrado y con grandes charcos, Lucía Sillas, que empezó la remontada desde el sexto puesto, Moha Reda, que llevó al equipo hasta el tercer puesto, y Andrea Rodríguez, muy ambiciosa, que subió hasta el segundo y se fue a por la primera, la aragonesa Elena Martin, pero pagó ese movimiento y terminó cediendo una plaza para terminar en tercera posición por detrás de Cataluña.

Moha Reda y Lucía Sillas, en el elevo mixto valenciano en Almodóvar del Río (Córdoba). / FACV/Sportmedia

Ausencia de grandes figuras

Los dos equipos absolutos no tuvieron su día en una campeonato asequible, sin las grandes figuras del campo a través, incluidas las de la Comunitat. Las mujeres terminaron quintas, con María Ureña en sexta posición y Laura Domene séptima. Mientras que los hombres acabaron sextos, con Ciro Martín, el campeón de España sub23 del año pasado, quinto.

Este domingo también llegó la medalla de bronce en categoría sub20, con Marina Altura (octava) y Nadia Soto (novena), campeona en la última edición, en Getafe, como las mejor clasificadas.

Noticias relacionadas

Bronce de la selección valenciana sub-20 de cross en el Campeonato de España. / FACV/Sportmedia

Éxito en categorías de formación

La primera jornada, el sábado, dedicada a las categorías de formación, fue especialmente favorable con el doblete por selecciones sub18, con el triunfo de los chicos y las chicas; las medallas de plata de la selección sub16, y de Adriana Solanes (sub16) y Sara Masanet (sub18), y la de bronce de Lluna Villar y Álex Sangil, ambos en categoría sub16.