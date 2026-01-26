Adriana Castro logra el bronce mundial Sub-21 de ILCA 6 en Lanzarote

El Campeonato del Mundo Sub-21 de ILCA concluyó el pasado sábado en Marina Rubicón, Lanzarote, con una exigente jornada final marcada por viento fuerte del norte y máxima emoción, dejando un balance muy positivo para el equipo español y, en especial, para los regatistas integrados en el programa preolímpico de la Real Federación Española de Vela (RFEV), dentro de la hoja de ruta hacia Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032.

Tras seis días de regatas de alto nivel, España cerró el campeonato con una medalla de bronce en ILCA 6 femenino (Adriana Castro), un cuarto puesto en ILCA 7 masculino (Karol Krupski) y dos metales en la categoría Sub-19 (Tim Lubat, plata y Sergio García, bronce) confirmando el excelente momento de la vela ligera española en la transición entre la etapa juvenil y el alto rendimiento absoluto.

ILCA 6: Adriana Castro sube al podio mundial

En ILCA 6 femenino, la regatista del equipo preolímpico de la RFEV Adriana Castro (RCN Torrevieja) firmó una gran semana de competición en la que fue claramente de menos a más para colgarse finalmente la medalla de bronce mundial Sub-21, culminando una progresión sólida a lo largo del campeonato.

Castro supo gestionar la presión en la jornada final, con un quinto puesto en la primera manga del día y una regata decisiva bien controlada, asegurando su plaza en el podio. "Hoy ha sido un día bastante, bastante complicado, otra vez. La verdad es que estábamos todas jugándonos algo y por tanto estaba muy apretado, pero más o menos hemos conseguido salvarlo, aunque ha habido momentos de apuro. Estoy muy contenta, sobre todo orgullosa de haber disfrutado de la regata como lo he hecho, y de haberme demostrado a mí misma que podía hacerlo: el comienzo no fue el mejor pero he ido encontrando el ritmo durante la semana y he navegado muy bien en los últimos días. Esta medalla de bronce sabe muy bien porque hay mucho trabajo detrás", declaró la regatista alicantina.

El oro fue para la italiana Ginevra Caracciolo y la plata para la griega Hermione Ghicas.

Muy cerca del podio finalizó Irene de Tomás (RCNV), cuarta clasificada, confirmando el alto nivel colectivo del equipo femenino español. La regatista valenciana llegaba a esta cita mundialista tras proclamarse, hace cerca de un mes, campeona del Mundo Juvenil de World Sailing en ILCA 6, y volvió a demostrar un alto nivel competitivo en una prueba marcada por unas condiciones meteorológicas muy exigentes. Irene de Tomás se quedó a las puertas del podio, a solo ocho puntos del bronce, firmando un campeonato muy regular. En su casillero destacan dos segundos puestos, un tercero, un cuarto y un sexto como mejores parciales, finalizando con 102 puntos. Aunque las condiciones no fueron las más favorables para la valenciana, supo mantenerse siempre en los puestos de cabeza.

Por su parte, las regatistas del RCN de Palma y el equipo 2032 de la RFEV María Gornés y Marga Perelló, fueron 16ª y 19ª, respectivamente.

ILCA 7: Karol Krupski, cuarto del mundo

La flota oro masculina de ILCA 7 vivió uno de los finales más ajustados del campeonato. El regatista del equipo preolímpico de la RFEV Karol Krupski (CV Puerto Andratx), líder durante varias jornadas, concluyó finalmente en una destacada cuarta posición mundial, a las puertas del podio, tras una última jornada muy exigente.

El título fue para el italiano Antonio Pascali, seguido del esloveno Luka Zabukovec y del polaco Filip Olszewski.

Krupski firmó un resultado que confirma su progresión internacional y su consolidación dentro del grupo de trabajo de la RFEV en ILCA 7. También brilló Fernando Abella (CAR Infanta Cristina), que finalizó séptimo, con hasta cinco regatistas de la RFEV entre los quince primeros, reflejo de la profundidad y competitividad del equipo nacional.

Podios Sub-19

En la categoría Sub-19 masculina, España volvió a subir al podio con Tim Lubat (RCNP), plata mundial, y Sergio García (RCNP), bronce, reforzando el excelente trabajo de base y detección de talento.

Un balance muy positivo para la RFEV

Desde la RFEV, el balance del Mundial Sub-21 de ILCA es muy satisfactorio. Los resultados obtenidos en Lanzarote reflejan el buen funcionamiento del modelo de trabajo federativo, que apuesta por una formación progresiva, el acompañamiento técnico continuado y la exposición temprana al máximo nivel internacional.

La medalla de Adriana Castro, el cuarto puesto de Karol Krupski, e Irene de Tomás, el Top 10 de Fernando Abella y los éxitos en sub-19 consolidan a España como una de las potencias emergentes en ILCA y refuerzan la base sobre la que se construyen los equipos olímpicos del futuro.