El Clúster de la Industria del Deporte resalta el buen momento del sector en la Comunitat Valenciana

El Clúster de la Industria del Deporte impulsado por la Dirección General del Deporte ha celebrado este lunes 26 de enero una nueva jornada con la presentación del 'informe de las características económico-financieras de las empresas del sector del deporte de la Comunitat Valenciana' llevado a cabo por el Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) en colaboración con la Generalitat Valenciana. El acto, que reunió a especialistas y representantes del sector industrial deportivo, se celebró en la Sala Jardín del Roig Arena. El informe ha sido diseñado por la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Presidencia, a través de la Dirección General de Deporte, y realizado por el Ivie bajo la dirección de su director adjunto, Joaquín Maudos junto a la economista Consuelo Mínguez, también del Ivie para analizar las características económico-financieras de las empresas del sector del deporte de la Comunitat Valenciana.

José Díez abrió el acto

El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, presidió un acto que reunió a más de un centenar de represenantes de los distintos sectores económicos relacionados con la industria deportiva valenciana. Esta nueva cita del Clúster ha sido todo un éxito de participación agotando todas las plazas disponibles. Díez, ha resaltado el papel de la Generalitat como impulsora del Clúster de la Industria del Deporte ya que supone “un punto de encuentro estable entre administraciones, empresas y agentes del sector” .Para Díez, este informe "nos permitirá entender mejor la dimensión, retos y oportunidades de nuestras empresas deportivas, lo que nos habilitará a seguir acompañándolas con políticas más eficaces y alineadas con la realidad del mercado”. Díez resaltó la importancia de apoyarlas iniciativas del Clúster, “un proyecto vivo gracias al trabajo conjunto de todos los agentes implicados. Seguiremos construyendo, desde el diálogo y el trabajo conjunto, un sector deportivo más innovador, más competitivo y más fuerte”.

José Díez presidió la presentación del informe

El director general de Deporte, Luis Cervera, también ha puesto de relieve “la buena salud que goza este sector en la Comunitat Valenciana y su pujanza”, algo que desde la Generalitat “apoyamos e incentivamos con múltiples iniciativas por todas las consecuencias positivas que tiene la práctica deportiva”.

Asimismo, el director general de Industria, Julio Delgado, ha destacado la importancia de las empresas del deporte porque integran tecnología, sostenibilidad y salud y además “representan un ámbito con un enorme potencial de desarrollo económico”. “Estamos hablando- ha continuado- de una actividad que genera empleo cualificado y estable, impulsa la investigación y proyecta una imagen moderna y dinámica de la Comunitat Valenciana”.

Maudos hace un balance positivo

Tras un exhaustivo análisis Joaquín Maudos, en su exposición destacó que la lectura general de la situación de la industria deportiva de la Comunitat Valenciana es "positiva" destacando la mayor rentabilidad, productividad y liquidez de las empresas del sector del deporte de la Comunitat Valenciana respecto a la media nacional.

Antes de analizar el nuevo informe realizado por el Ivie se recordó el presentado hace unos meses en la que se llegó a la conclusión de que el sector del deporte deja en el territorio valenciano un impacto de 2.000 millones de euros. "El informe presentado el año pasado entre la Dirección General de Deporte y el Ivie ya evidenciaba el gran peso del deporte en la Comunitat Valenciana con un impacto cercano a los 2.000 millones de euros y una cifra de negocio de 3.500 millones, alrededor del 2 % del PIB”, resaltó José Díez.

Maudos explicó el objetivo de este nuevo estudio: "El objetivo del informe es cuantificar el peso del deporte en la economía valenciana analizando las características de las empresas del sector". Para ello Maudos y su equipo han analizado los distintos ámbitos en los que se desarrolla la industria del deporte en función de su actividad empresarial: "Empresas de fabricación de artículos deportivos, de comercialización de artículos deportivos, educación deportiva y recreativa, sector de actividades deportivas (gestión instalaciones, clubes, gimnasios y otras actividades deportivas)". La fuente de información utilizada es la base de datos de SABI Informa (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos, Bureau van Dijk), que recoge información económico-financiera de más de 800.000 empresas españolas (en media anual).

En este sentido, el dosier detalla que en 2024 en la Comunitat Valenciana se registraron 5.180 empresas agrupadas en estas actividades, lo que supone el 11,6 % de las que existen en España y el 1,4 % de las empresas valencianas, según los datos ofrecidos por el Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística, INE.

Además, estas compañías tienen un tamaño medio de veinte empleados, frente al promedio de catorce trabajadores a nivel nacional. Y son un 9,6 % más productivas (52.400 euros de valor añadido por empleado versus 47.800 de media en España) y también más rentables (5 % de rentabilidad del activo frente al 2,6 % de promedio nacional).

La investigación detalla que las empresas del sector deportivo de la Comunitat Valenciana, emplearon a 30.995 personas en 2024, lo que equivale al 11,1 % de los asalariados a la Seguridad Social que aporta el sector a nivel nacional.

De los datos se desprende que las empresas valencianas muestran similar nivel de solvencia que la media de las españolas y en el caso de la liquidez, disponen de unos activos corrientes un 30 % superiores a su pasivo, por encima del 20% de la media nacional, y el porcentaje de empresas en situación de riesgo de fragilidad financiera es menor que la media nacional -24,4 % frente a 26,2 %-.

Comparación a nivel nacional

Esta visión positiva del sector del deporte en la Comunitat Valenciana alberga algunas diferencias entre las distintas actividades analizadas. Mientras que casi todos los indicadores de las actividades de los clubes deportivos de la Comunitat Valenciana son favorables en comparación la media nacional, en el caso de las empresas de fabricación de artículos de deporte registran menores niveles de rentabilidad, un 9,8 % frente al 12,2 %, en lo que influye su menor productividad por empleado, 47.000 euros versus 70.000 euros, y su mayor endeudamiento.

Por otro lado, las empresas valencianas del subsector del comercio al por menor de artículos deportivos son el doble de grandes que la media (45 empleados frente a 22) y su rentabilidad es también mucho mayor. Por contra, las empresas de gestión de instalaciones deportivas son más pequeñas y menos rentables que el promedio nacional.

Por último, destaca en la actividad de los gimnasios el menor porcentaje de empresas en riesgo de fragilidad financiera (24,7 % ante un 33,1 %) y en las empresas de educación deportiva y recreativa una rentabilidad superior a la media nacional -7,9 % frente al 5,2 %-.