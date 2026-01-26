Iván Penalba se enfrena a un nuevo 'infierno' esta vez en la nieve, la legendaria Arrowhead 135

Desde las 14:00 horas en España del lunes 26 de enero, el ultrafondista valenciano Iván Penalba está inmerso en un nuevo reto: la legendaria ultramaratón Arrowhead 135, una prueba de resistencia que reúna a 150 corredores de todo el mundo. Penalba se enfrenta a 135 millas (217 km) de frío extremo y autosuficiencia en la nieve. El atleta de Alfafar, reconocido por sus marcas históricas en ultrafondo, ha aceptado un nuevo reto en una carrera que pone a prueba no solo la resistencia física, sino la fortaleza mental bajo temperaturas que pueden bajar a –30 °C o más y condiciones completamente salvajes en el norte de Minnesota.

Iván Penalba tiene que correr arrastrando un trineo con todo lo necesario para sobrevivir / sd

Iván Penalba, nacido el 6 de octubre de 1991, ha marcado una trayectoria brillante en el ultrafondo internacional. Es poseedor de los récords de España en pruebas de 12 horas (158,631 km) y 24 horas (274,332 km), así como el récord mundial de 12 horas en cinta de correr con 155,080 km. Además, su palmarés incluye históricos podios y victorias en múltiples distancias, incluidas hazañas sobre 50 km y 100 km que le han consolidado como una figura fundamental del ultrafondo español.

La Arrowhead 135, un reto a -30 grados

Iván Penalba da un paso más en su reto 'La Conquista de los Infiernos', tras la Badwater, en el Valle de La Muerte, ahora tendrá que aclimartase al frío extremo: "Nos enfrentamos a 217km con temperaturas frías extremas llegando a -45/-50 tirando de un pesado trineo por la nieve con todo lo que necesite de principio a fin", explicaba el valenciano en sus redes sociales-

Iván, tras finalizar segundo en la Badwater disputada el pasado mes de julio con temperaturas superiores a los 45 grados, ahora ha decidido llevar su resistencia al otro extremo: el invierno profundo de Minnesota. La Arrowhead 135 no es una carrera más; se trata de una prueba en la que los participantes avanzan a pie, en esquí o bicicleta a lo largo de senderos nevados, cargando con todo su equipo de supervivencia y enfrentándose al aislamiento total.

Esta edición de 2026 marca la 22.ª anualidad del evento y reúne a corredores de todo el mundo que combinan pasión por la ultradistancia con una alta tolerancia al sufrimiento físico y mental. La organización exige autosuficiencia casi total, y todos los competidores deben llevar rastreo satelital durante toda la prueba para garantizar seguridad y seguimiento.

Penalba durante un entrenamiento previo / SD

Antes de desafiar el hielo y la soledad del Arrowhead 135, el valenciano Iván Penalba ya había dejado una huella profunda en otra de las grandes pruebas míticas del ultrafondo mundial: la Badwater 135, considerada durante años la carrera más dura del planeta. Disputada en pleno verano en el Valle de la Muerte, con temperaturas que superan los 50 grados, la prueba californiana enfrentó a Penalba al límite físico y mental del ser humano… y salió reforzado.

El atleta de Alfafar firmó actuaciones históricas en Badwater, subiendo al podio en varias ediciones y consolidándose como uno de los grandes especialistas mundiales en esta distancia extrema. Su regularidad, capacidad de sufrimiento y fortaleza mental le permitieron competir de tú a tú con la élite internacional en un escenario donde el calor abrasador, la deshidratación y la gestión del ritmo resultan decisivos.