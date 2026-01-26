LNFA Femenina: Rookies y Firebats marcan el ritmo y Pioners debutan con victoria

Barberà Rookies y Valencia Firebats comandan la LNFA Femenina tras la disputa de la segunda jornada. Catalanas y valencianas sumaron dos victorias claras a domicilio, ante Cenes de la Vega Valkirias (0-38) y Barcelona Búfals (6-34) respectivamente, y mantienen su pulso en lo alto de la clasificación. L’Hospitalet Pioners, por su parte, remontaron ante Zaragoza Hurricanes (12-8) para sumar el triunfo en su estreno liguero.

Barberà Rookies, actuales subcampeonas, demostraron en Cenes de la Vega (Granada) que un año más serán unas de las grandes aspirantes al título. El conjunto catalán asaltó el feudo de Valkirias con un claro 0-38, sin dar opción a las andaluzas, que esta temporada regresan a la máxima competición nacional femenina. Al descanso, el encuentro ya estaba prácticamente decidido (0-28), tras un demoledor parcial de 0-22 en el segundo cuarto. Sabrina Marques, con cuatro “touchdowns”, lideró el triunfo de Rookies. Mónica Rafecas también sumó un “touchdown”, mientras que Jessica Llabres, Laia Atanasio y Patricia Meixide aportaron tres conversiones de dos puntos. Además, el equipo catalán añadió dos puntos más gracias a un “safety”.

Valencia Firebats, por su parte, confirmaron su buen inicio de temporada imponiéndose en campo de Barcelona Búfals (6-34). Segunda victoria del curso para las valencianas, que ya mandaban al descanso por 0-13. Paula Martínez, autora de tres “touchdowns”, encabezó el ataque de Firebats. Nicole Andrea Salazar y Dolores Nsue firmaron los otros dos “touchdowns” del conjunto valenciano, mientras que la única anotación de Búfals llevó la firma de Anna Torras.

Por último, L’Hospitalet Pioners, con descanso en la jornada inaugural, entraron en competición con una trabajada victoria frente a Zaragoza Hurricanes (12-8). Al descanso, las zaragozanas dominaban el marcador gracias a un “touchdown” de Leyre García y la posterior conversión de dos puntos de Daniela Granito (0-8). Sin embargo, las catalanas reaccionaron tras la reanudación. Anna Fernández, en el tercer cuarto, y la “quarterback” Victoria Valverde, a falta de 1:50 para el final, culminaron la remontada de Pioners para establecer el definitivo 12-8.