Resultados del fin de semana

Baloncesto

Euroliga masculina: Bayern de Múnich 93-89 Valencia Basket. La defensa y el triple condenan al Valencia Basket en Munich.

Clasificación.

Liga ACB: Gran Canaria 80-90 Valencia Basket. Un imperial Pradilla lidera al Valencia Basket.

Clasificación.

Primera FEB: No hay jornada este fin de semana.

Así va la clasificación.

Segunda FEB: No hay jornada este fin de semana.

Así va la clasificación .

Tercera FEB: Grupo EA, Bauhaus Godella 58-65 Amics Castelló B; BC Peñíscola 87-105 CB Morvedre; Halal Food Quality Uixó Bàsquet 53-66 Topsurface NB Paterna; CB Jovens Almàssera 90-47 Cemalu Aldaia; Socage Jovens L'Eliana 71-83 Fundació Caixa Rural Vila-real; CB Tabernes Blanques Fernando Gil 76-73 Picken Claret; CB Puerto Sagunto 90-74 The Fitzgerald el Pilar.

Así va la clasificación .

Grupo EB: Maristas Valencia 76-82 Lucentum Alicante; CMG Hidráulica NB Torrent 102-59 CB Jorge Juan Castelló Since; Decprocon Carolinas 57-55 CA Montemar; Personalhome Adesavi 77-79 Velabasket CB Sueca; CBI Elche 70-80 Rigalli Alginet; ESET Ontinet 89-75 CB Estudiantes Cartagena.

Así va la clasificación .

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood)

Grupo A: Resultados y clasificación.

Grupo B : Resultados y clasificación.

Liga Endesa Femenina: Valencia Basket 90-61 Kutxabank Araski. Fiebich lidera un vendaval taronja en el Roig Arena.

Clasificación.

Liga Femenina Challenge: La Cordà NB Paterna 58-66 Unicaja Mijas; Fustecma Amics Castelló 70-66 Alter Enersun Al-Qázeres Ext..

Clasificación.

Liga Femenina 2: CB Claret Benimaclet 79-65 El Plantel GMASB.

Clasificación .

Primera División Femenina Liga Foster's Hollywood).

Grupo A: Resultadosy clasificación.

Grupo B: Resultados y clasificación.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: Liga Nexus Energía ASOBAL: La competición se paraliza por la Europeo, organizado de forma conjunta por Dinamarca, Noruega y Suecia entre el 15 de enero y el 1 de febrero de 2026. Los pupilos de Jordi Ribera se medirán a Portugal, Dinamarca, Francia y Noruega por un puesto en las semifinales.

Jueves, 22 de enero de 2025 -18:00h. | España vs Noruega. Los Hispanos caen de un gol ante Noruega .

. Sábado, 24 de enero de 2025 – 18:00h. | España vs Dinamarca. Los Hispanos caen también ante Dinamarca y se despiden de las semifinales del Europeo .

. Lunes, 26 de enero de 2025 – 18:00h. | España vs Francia. Los Hispanos se agarran a sus opciones para acabar la Main Round como terceros de grupo, una posición que da acceso al partido por el quinto y sexto puesto, con una plaza directa para el próximo Campeonato del Mundo en juego.

Miércoles, 28 de enero de 2025 – 15:30h. | España vs Portugal

Así va la clasificación de la Liga ASOBAL .

EHF European Cup: Atticgo Elche 27-21 Gminy Kobierzyce. El Atticgo BM Elche se clasificó para disputar los cuartos de final de la EHF European Cup tras deshacerse, también en el partido de vuelta del Last 16, del KPR Gminy Kobierzyce por 27-21 en el pabellón Esperanza Lag. El equipo franjiverde ha sido capaz de levantar cuatro goles de desventaja (4-8) en el primer acto, para macharse empate (9-9) a vestuarios, y en la reanudación ha dejado patente el nivel de un grupo de jugadoras que no se cansa de crecer y que ha cerrado la eliminatoria en casa, ante una afición entregada.

Liga Guerreras Iberdrola: Balonmano Morvedre 20-25 KH-7 BM. Granollers; Zonzamas Plus CAR Lanzarote 26-21 Elda Prestigio; Atticgo Elche - Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife, martes 27 de enero a las 20:30 horas en el Pabellón Esperanza Lag.

Crónica del Morvedre

Crónica del Elda Prestigio Publicación de Facebook sobre el Elda Prestigio.

Así va la clasificación.

División de Honor Oro Femenina: Grupo USA Handbol Mislata 15- 18 Balonmano Zuzo Femenino.

Así va la clasificación.

División de Honor Plata Masculina: Fundación Agustinos Alicante 30- 19 Trasmapi Gobycar Citubo H.C. Eivissa; Confia Base Oviedo 28-28 Servigroup Benidorm; Fertiberia Puerto Sagunto 34-25 BM Contazara Zaragoza.

Crónica del Balonmano Benidorm

El Fertiberia Puerto de Sagunto se reencuentra con la victoria.

Así va la clasificación.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: Atticgo Elche 29-13 MGC Handbol Ribes; Club Handbol Palautordea Salicru 26-29 Handbol Onda; KH-7 BM. Granollers Atlètic 21-23 Club Almassora Balonmano; BM Marni Rosval 24-22 Mubak BM. La Roca.

Así va la clasificación.

Primera División masculina, Grupo E: Resultados y clasificación.

Atticgo Elche - BM Elda CEE Publicación de Facebook sobre Atticgo Elche - BM Elda CEE.

Posiblemente haya sido el peor partido del Balonmano Mislata en lo que va de temporada y fue nada menos que en casa y en un derbi ante Puerto Sagunto B. En la Jornada 18 del Grupo E de la Primera División Nacional, los del área metropolitana de Valencia cayeron sin atenuantes ante los saguntinos por 20-28.

El primer tiempo transcurrió con normalidad, por lo menos hasta los 15 minutos de juego. Paridad absoluta y un rendimiento similar al que suele mostrar el Balonmano Mislata. Pero, a partir de allí, todo se derrumbó. Ni jugar en el Pabellón La Canaleta fue el extra que viene siendo toda la temporada. Los locales bajaron el rendimiento en defensa y comenzaron a cometer errores en ataque. Del 9-9, el marcador pasó al 9-14 para la visita, que aprovechó el bajón de su rival para sacar diferencias e irse al descanso arriba por 10-15.

El complemento no mostró mejora para los dirigidos por Jorge Fernández y Mauro Longarini, que mantuvieron un ritmo gol a gol, que favorecía a Puerto Sagunto B. Ya con el encuentro resuelto, el visitante logró la máxima ventaja, que sería la definitiva. Fue triunfo 20-28 para un Puerto Sagunto B que tuvo a Rodrigo Alba como goleador con 6 tantos, seguido de un ex BM Mislata, Marcos Castañeda, con 5. Diego Montes aportó 5 goles para el local.

La derrota no afectó la ubicación del Balonmano Mislata en la clasificación, que se mantiene en el quinto lugar. La próxima semana, los valencianos visitarán al siempre complicado UCAM Murcia para retomar el camino de la victoria y mantenerse entre los líderes de la competición.

Rugby

División de Honor: Complutense Cisneros 45-14 Huesitos La Vila. El Huesitos La Vila cae ante el Cisneros (45-14) pero se mantiene en la parte alta.

Clasificación.

División de Honor Élite Masculina: CRC Pozuelo Rugby 20-17 Valencia RC; FibraValencia Les Abelles 28-26 Hernani CRE.

FibraValencia Les Abelles logró una victoria muy necesaria por 28–26 ante Hernani CRE en el Polideportivo Quatre Carreres, en un encuentro igualado, intenso y resuelto en los minutos finales, que permite al conjunto valenciano recuperar sensaciones y sumar cuatro puntos de enorme valor.

Así va la clasificación de Liga.

División de Honor B Masculina, Grupo B: No hay competición este fin de semana

Asi va la clasificación .

División de Honor B Femenina: El partido entre el Rugby Turia y el CR Atlético Portuense, correspondiente a la tercera jornada del Grupo A de esta segunda fase, no se disputará hasta el fin de semana del 14 y 15 de febrero.

Así va la clasificación .

Voleibol

Superliga Masculina: Léleman Conqueridor Valencia 2 - 3 (25-23/18-25/25-23/27-29/12-15) UC3M Voleibol Leganés; Club Voleibol Melilla 3 - 1 (25-19/25-23/28-30/25-18/0-0) Servigroup Playas de Benidorm.

El UC3M Leganés asalta al Léleman Conqueridor en el tiebreak.

El Servigroup Playas de Benidorm se queda sin premio en Melilla tras un partido de gran exigencia (3-1).

Clasificación.

Superliga 2 Masculina

Grupo B: CV Mediterráneo Castellón 3 - 1 (24-26/25-19/25-21/25-17/0-0) Víkings Vòlei Prat; UBE L'Illa Grau 3 - 2 (20-25/21-25/25-23/25-21/15-12) CV GEMAVI Vinaròs.

Clasificación.

Grupo C: Mayurqa Voley Palma 1 - 3 (17-25/16-25/25-23/23-25/0-0) Club Voleibol Almoradí; Grupo Alfil Marbella Costa del Voley 2 - 3 (29-31/21-25/25-18/25-21/8-15) Familycash Xátiva Voleibol; Almendralejo Extremadura 3 - 1 (25-15/25-27/25-21/25-14/0-0) Familycash Xátiva Voleibol. Descansa Conqueridor Valencia.

El Familycash Xàtiva de Superliga2 masculina (liga de plata española), afrontó un doble desplazamiento. El pasado sábado jugaron en el Pabellón Antonio Serrano Lima de Marbella y cumplieron un gran partido frente a un rival directo: Grupo Alfil Marbella Costa del Voley. Un encuentro en el que los de Borja Reyes y Daniel Mata se emplearon a fondo, puesto que el Marbella había derrotado al líder en la jornada anterior en la misma cancha. Los de Xàtiva consiguieron ganar los dos primeros sets. Los locales se llevaron el tercer y cuarto set forzando el tie-break, que cayó del lado setabense. Máximos anotadores: Por Marbella: Raul Muñoz (35 puntos) y por el Xàtiva: Guillem García (25), Pablo Pérez (25) y Lazaro Amoros (15).

El domingo se enfrentaron al Almendralejo de Extremadura en el pabellón San Roque, otro partido muy complicado frente al cuarto clasificado con 26 puntos. Los de Xàtiva salieron fríos en el primer set y los locales fueron acumulando puntos que hicieron imposible la reacción setabense (25-15). Cambiaba el panorama en el segundo set, que lograron vencer los de Xàtiva por un más que igualado 25-27, empatando el partido. El tercer set tuvo dos periodos, los de Xàtiva empezaron muy fuertes (0-4), pero los locales llevaron el marcador a la igualdad (7-7). No nos gustó nada la actuación arbitral, en jugadas polémicas resolvió siempre para los locales. Los setabenses lucharon lo indecible (15-14), pero finalmente serian los extremeños los que ganaron por 25-21. En el cuarto set el Almendralejo jugaron bien, consiguiendo una ventaja de varios puntos, que lograron mantener hasta el final (25-14).

Máximos anotadores: Por Almendralejo: Iván Corrales (24 puntos) y por el Xàtiva: Guillem García (10), Pablo Pérez (11) y Héctor Sala (10). Jugaron por Xàtiva: Pablo Pérez, Héctor Sala, Ferran García, Guillem García, Lázaro Amorós, Jordi Escandell, Nicolas Herencia, Sergio Peñalver, Pablo Climent, Pol Benlliure, Even Gómez, y Jordi Escandell. Próxima jornada: Los de Xàtiva tendrán jornada de descanso.

Clasificación.

Superliga 2 Femenina

Grupo B: CVB Barça 3 - 0 (25-12/25-17/25-10/0-0/0-0) Grau Élite Cementos.

Clasificación.

Grupo C: Servigroup Playas Benidorm 2 - 3 (13-25/21-25/25-22/25-22/12-15) Camporrosso Finestrat Medsur; Grupo Renovak CV Sant Joan 1 - 3 (18-25/15-25/26-24/10-25/0-0) CV Paterna Liceo.

El Servigroup Playas de Benidorm no pudo vencer en el derbi comarcal ante el Camporrosso Finestrat Medsur, cayendo por 2-3 en un encuentro vibrante y muy disputado, celebrado en el Pabellón Raúl Mesa ante una notable afluencia de público. Las gradas presentaron un gran ambiente, con ambas aficiones volcadas en un partido que tuvo todos los ingredientes propios de este tipo de duelos: intensidad, alternativas constantes y emoción hasta el último punto.

Las estadísticas reflejan la enorme igualdad del encuentro: ligera ventaja visitante en ataques (60-56), bloqueos (9-7) y un peso importante del saque como arma decisiva. Ambos equipos se beneficiaron de un número similar de errores del rival, lo que evidenció un duelo muy equilibrado que se decidió por pequeños detalles.

Sonia García, entrenadora del Servigroup Playas de Benidorm, valoraba el encuentro: “Es una pena no haber podido sumar al menos dos puntos después del esfuerzo que ha hecho el equipo. Veníamos de un 0-2 en contra y supimos reaccionar muy bien, mostrando carácter y actitud para llevar el partido al tie-break. Fuimos capaces de adelantarnos en el inicio de los sets, pero cometimos errores puntuales que ante un rival como Finestrat se pagan caros. Nos duele especialmente no haber podido cerrar el quinto set, pero este es el camino: seguir trabajando, corregir errores y mantener esta línea de actitud para seguir creciendo como equipo”.

Con esta derrota, el Servigroup Playas de Benidorm suma un punto y se mantiene en la sexta posición con 22 puntos, mientras que el Camporrosso Finestrat Medsur suma un triunfo importante que le permite acercarse a la zona media de la clasificación.

Clasificación.

1ª División masculina, Grupo C. Consulta los resultados y la clasificación

1ª División Femenina Grupo C Subgrupo Ascenso. MEDOL Tarragona SPSP 3 - 2 (15-25/21-25/25-13/25-15/15-3) Ahora Vóley Xátiva.

El AHORA Vóley Xàtiva tenía nuevamente una papeleta complicada, se enfrentaban al líder e imbatido MEDOL Tarragona SPSP. Los técnicos Rafa Mora, Javier Martínez y Pablo Tatay plantearon el partido para salir sin complejos a la difícil cancha del Pabellón Municipal Sant Pere i Sant Pau, sabían que sería muy complicado, pero había que intentarlo. Los medios informativos de Tarragona destacan que “el Tarragona salva dos puntos en un duelo que parecía perdido, porque las de Xàtiva se adelantaron con autoridad ganando los dos primeros sets”, y comentan que “Xàtiva fue un difícil rival, que ya habían sumado un punto contra el potente Rivas de Madrid, y no se lo pusieron nada fácil al Mayurga de Palma de Mallorca.”

Clasificación.

Hockey hierba

Ya se conoce la lista de convocados de la selección española para la FIH Hockey Pro League . Max Caldas ha dado a conocer la lista de 24 jugadores que representarán a España en el inicio de la competición, que se disputará en Valencia del 2 al 10 de febrero y en la que el combinado nacional se medirá a Países Bajos e Inglaterra. Las potencias mundiales de hockey llegan a Valencia con la FIH Pro League 2026 .

Las selecciones nacionales de hockey hierba ya preparan en Valencia con FIH Pro League 2026.

Se cerró la primera fase en la División de Honor B Masculina y la División de Honor B Femenina.

En la competición femenina, el CD Giner de los Ríos jugará la Fase de Ascenso a Liga Iberdrola por primera vez en su historia, en una fase en la que también estará el Valencia CH. Por la permanencia lucharán el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el Xaloc.

El Valencia Club de Hockey, encaminado hacia el ascenso a la Liga Iberdrola .

En la masculina, el CH Carpesa jugará por el ascenso a la máxima categoría del hockey español. Mientras, el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el CD Giner de los Ríos jugarán por la permanencia en esta categoría de plata.

La Fase Final comenzará a mediados de marzo de 2026.

Hockey patines

Liga OK: AITEX PAS Alcoi - CP Voltrega Movento Stern se jugará el sábado 31 de enero de 2026 a las 19:30 horas. Este fin de semana no hay competición.

Clasificación .

Liga OK Plata Sur: Barça Atlètic 5-4 Sporting Alcoi Erum.

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina: Club Promoción Patín Raspeig 2-2 Tres Cantos Ibercenter PC.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur: Club Patín Alhambra Cajar 3-0 Club Promoción Patín Raspeig; ADISS Hockey Rivas 3-2 PAS Alcoi.

Clasificación .

Fútbol sala

Primera División: La competición se paraliza hasta el fin de semana del 13, 14 y 15 de febrero de 2026 por los compromisos de la selección española que jugará el Europeo de Letonia, Lituania y Eslovenia del del 21 de enero al 7 de febrero. Jesús Velasco da la convocatoria para el Europeo .

España convence y golea a Eslovenia en el debut del Europeo de fútbol sala.

Así va la clasificación de la Liga .

Segunda División: Leganés FS 3-1 Levante UD FS.

Así va la clasificación.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: CFS Autoescola Urgell Linyola 9-2 Feme Castellón CFS.

Así va la clasificación.

Segunda División B: Grupo 2, CMO Valves Lauburu Ibarra 5-3 FS Picassent.

Así va la clasificación del Grupo 2.

Grupo 3, Canet FS 4-1 CFS Bisontes de Castellón; Nunsys El Pilar 4-4 Ye Faky FS; Sant Quirze Vallés Associació Espanyola FS 4-2 Futsal Ibi Jypal Hogar.

Así va la clasificación del Grupo 3.

Grupo 4, CD Sporting La Nucía 2-2 T. Cartón Balandin Villalba.

Así va la clasificación del Grupo 4.

Bádminton

Top10 Iberdrola: San Fernando Valencia 5-2 Alicante Intercity.

Clasificación Grupo A .

Waterpolo

Primera División Masculina, Grupo A: Waterpolo Turia descansa esta jornada.

Así va la clasificación .

Primera División Femenina, Grupo A: A.R. Concepcion Ciudad Lineal 18-12 Waterpolo Turia.

Clasificación Grupo A.

Grupo B: C.N. Molins De Rei 10-12 Club Waterpolo Elx Manolet.

Clasificación Grupo B.

Segunda División Masculina, Grupo B: C.D. Waterpolo Navarra13-12 Club Nou Godella Natación; Geodesic Real Canoe N.C. 9-10 Club Waterpolo Elx Selecte.

Así va la clasificación.

Fútbol americano

La Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano (LNFA Femenina) 2025-2026: Segunda jornada, Barcelona Búfals Fem. 6-34 Valencia Firebats

Barberà Rookies y Valencia Firebats comandan la LNFA Femenina tras la disputa de la segunda jornada. Catalanas y valencianas sumaron dos victorias claras, ante Cenes de la Vega Valkirias (0-38) y Barcelona Búfals (6-34) respectivamente, y mantienen su pulso en lo alto de la tabla.

Valencia Firebats confirmó su buen inicio de temporada imponiéndose en campo de Barcelona Búfals (6-34). Segunda victoria del curso para las valencianas, que ya mandaban al descanso por 0-13. Paula Martínez, autora de tres “touchdowns”, encabezó el ataque de Firebats. Nicole Andrea Salazar y Dolores Nsue firmaron los otros dos “touchdowns” del conjunto valenciano, mientras que la única anotación de Búfals llevó la firma de Anna Torras.

Resultados de la jornada. / FEFA

Clasificación.

XXXII Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA): En esta segunda jornada el Valencia Firebats descansa.

Osos Rivas y Badalona Dracs sumaron una nueva victoria en la segunda jornada de la Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA) y toman ventaja al frente de sus respectivas conferencias.

Resultados de la jornada. / FEFA

Así va la clasificación.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Polideportivo : : La programación de 'Esports al barri' arrancó el sábado en el Parc Central.

Atletismo : Ultramediterrània 2026.

Clasificaciones provisionales

CASTELLÓN 24/25-01-26 Campeonato Autonómico S-14 S-16 Combinadas ST JECV

ELDA 24-01-26 II Control ST Tipo B Alicante

PETRER 24-01-26 Campeonato Provincial Sub-12 Equipos ST JECV Alicante

VALENCIA 24-01-26 Campeonato Autonómico Sub-23 ST 2026 + Control FACV

VALENCIA 24-01-26 III Control ST Tipo A Valencia

VALENCIA 25-01-26 Campeonato Provincial Sub-12 Equipos ST JECV Valencia

41º Mitja Marató Castelló 2026. Clasificación Absoluta. Álex García y Júlia Font conquistan la Media Maratón más multitudinaria de Castelló.

CV Campeonato de España de Campo a Traves Ind. y Federaciones. Nueve medallas para la selección valenciana en el Campeonato de España de Cross.

El FACSA Playas de Castellón estuvo representado por un total de 18 atletas, integrados en las distintas selecciones de sus comunidades autónomas, firmando una notable actuación colectiva en todas las categorías de edad. El club castellonense logró resultados de primer nivel en todas las categorías, con un podio absoluto, varios títulos por federaciones y una notable proyección de sus atletas de base.

IX Trail Monte Ponoig, Polop de la Marina, CTM 25/26. Resultados.

Ciclismo : Clásica Camp Morvedre: Scaroni bate a Pescador.

. GP Castellón – Ruta de la Cerámica. Michael Matthews se lleva la victoria al esprint por delante de Pau Miquel.

El Gran Premio de Castellón – Ruta de la Cerámica 2026, con inicio en Castellón y final en Onda, contó con un recorrido de 171,7 km que incluía la ascensión al Collado de Ayódar, a poco más de 10 km del final, que como se preveía ha sido determinante en la resolución. Morgado (UAE) lo probó con gran fortaleza en el tramo final de esta última subida del día y provocó la formación de un corte en el que entraron Scaroni y Silva junto a un inmenso Héctor Álvarez. Tras el tramo de descenso, este grupo cabecero fue neutralizado y la victoria se decidió en el repecho que daba acceso a la línea de meta donde Michael Matthews fue el más rápido por delante de Pau Miquel. Héctor Álvarez aún tuvo fuerzas para sprintar y logró la 9ª posición.

Publicación de Facebook.

Campeonato de la Comunitat Valenciana de Pista y Escuelas de Ciclismo. Resultados.

. 42ª edición de la Clàssica Comunitat Valenciana 1969. El neerlandés Dylan Groenewegen repite victoria en València.

Dylan Groenewegen en la salida en La Nucía de la “Clàssica Comunitat Valenciana” , antes de conseguir el triunfo en la meta de Valencia. / David Revenga

La Nucía fue la salida de la “Clàssica Comunitat Valenciana 1969”, prueba UCI 1.1, y de las primeras del calendario de ciclismo de carretera europeo 2026. 126 ciclistas salieron desde el Estadi Olímpic en esta carrera de un día, en la que se impuso el sprinter holandés Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) en el sprint final en Valencia, sumando su segundo triunfo (2024 y 2026). Segundo fue el joven francés Paul Magnier (Soudal-Quick-Step), que no pudo con la potencia de Dylan Groenewegen y completó el podio Emilien Jeannière (Total Energies). El primer español en meta fue Iván García Cortina (Movistar) que fue 19º a 30’ del ganador.

En cuanto al resto de clasificaciones, Enzo Leijnse se llevó el maillot de la montaña, Maxime Jarnet los sprints intermedios, Héctor Álvarez fue el mejor valenciano y Jayco Alula el mejor equipo.

La 42ª edición de la Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - GP València tiene vencedor: Dylan Groenewegen - Unibet Rose Rockets. El velocista neerlandés ha sido el más rápido en las calles de València y se ha impuesto a Paul Magnier (Soudal- Quick-Step) y Emilien Jeannière (TotalEnergies) en un grupo reducido tras la aparición del viento. / Clàssica CV 1969

. Challenge de la Plana, 1ª etapa. Sebastián Mora (Pasarela Lucciola) ha sido el ganador de la etapa inicial de la Challenge de La Plana que ha unido Rossel y Bel tras 70.2 kilómetros de recorrido. Su compañero de equipo Sergio Serrano ha entrado a continuación, a 1-29, mientras que Alberto Domens (Vigo-Rías Baixas) completa el podio. Sergio Serrano se ha vestido líder del Torneo.

Consulta la clasificación.

La competición consta de 4 etapas en la que la clasificación va por puntos.

ETAPAS:

Etapa 1. 25/01/2026 – Rossell-Bel. 10.30h. 70.2 km.

Etapa 2. 01/02/2026 – Catí. 10.30h. 67,1Km.

Etapa 3. 14/02/2026 – Almenara. 15.30h. 57.5km.

Etapa 4. 15/02/2026.Vilafamés. 10.30h. 78.1km.

Natación : XXXI Trofeo Memorial Pascual Román. Resultados.

Crónica

Vela : Las 300 Millas A3 de Moraira, Trofeo Grefusa. El alteano Computer (CN Altea) y el torrevejense Falapouco (RCN Torrevieja) tomaron el relevo al Aquarelle 1 Varadero Valencia y al Guaguanco IV, tras ganar la 25ª edición de las 300 Millas A3 Moraria, Trofeo Grefusa 2026, marcadas este año por un parte meteorológico muy complejo y difícil. Las previsiones se cumplieron y el comité organizador acertaba de pleno el mismo jueves de la salida en acortar el recorrido a 181 millas, en lugar de buscar un recorrido para cumplir con las 300 establecidas.

En Grupo A solo 2 barcos lograron completar el recorrido de 181 millas náuticas. El balear Modul (NSP-RCN Palma), de Félix Comas, era el primer en tomar la llegada. A las 16.50 horas el IMS 42 de Comas tomaba la llegada. Detrás lo hacia el primer barco del Grupo B: Guaguanco IV, de Thierry Lallemand, seguido del Falapuco, un Doufour 40 de Andrés Manresa; Computer, un Italia 11.98 de Rufiano Cardo y así escalonadamente fueron llegando.

Tras los tiempos compensado, en el Grupo A el podio se cerró con Computer y Modul, mientras que en la flota del Grupo sí hay tres plazas, con 7 barcos que lograron tomar la línea de llegada. El podio se cerró con Falapouco, seguido de Guaguanco IV y el balear Huayara (Puerto Portals), armado por José Antonio Martín.

Cuadro de honor Publicación de Facebook sobre Cn Moraira.

. Campeonato del Mundo Sub-21 de ILCA . Tras seis días de regatas de alto nivel, España cerró el campeonato con una medalla de bronce en ILCA 6 femenino, un cuarto puesto en ILCA 7 masculino (Karol Krupski) y dos metales en la categoría Sub-19 (Tim Lubat, plata y Sergio García, bronce) confirmando el excelente momento de la vela ligera española en la transición entre la etapa juvenil y el alto rendimiento absoluto.

En ILCA 6 femenino, la regatista del equipo preolímpico de la RFEV Adriana Castro (RCN Torrevieja) firmó una gran semana de competición en la que fue claramente de menos a más para colgarse finalmente la medalla de bronce mundial Sub-21, culminando una progresión sólida a lo largo del campeonato.

Adriana Castro celebra el bronce tras finalizar la competida jornada en Lanzarote. / Sailing Energy

Castro supo gestionar la presión en la jornada final, con un quinto puesto en la primera manga del día y una regata decisiva bien controlada, asegurando su plaza en el podio. "Ha sido un día bastante, bastante complicado, otra vez. La verdad es que estábamos todas jugándonos algo y por tanto estaba muy apretado, pero más o menos hemos conseguido salvarlo, aunque ha habido momentos de apuro. Estoy muy contenta, sobre todo orgullosa de haber disfrutado de la regata como lo he hecho, y de haberme demostrado a mí misma que podía hacerlo: el comienzo no fue el mejor pero he ido encontrando el ritmo durante la semana y he navegado muy bien en los últimos días. Esta medalla de bronce sabe muy bien porque hay mucho trabajo detrás", declaró la regatista alicantina.

Muy cerca del podio finalizó Irene de Tomás (RCNV), cuarta clasificada, confirmando el alto nivel colectivo del equipo femenino español.

Irene de Tomás se quedó a las puertas del podio. / Sailing Energy

La medalla de Adriana Castro, el cuarto puesto de Karol Krupski, e Irene de Tomás, el Top 10 de Fernando Abella y los éxitos en Sub-19 consolidan a España como una de las potencias emergentes en ILCA y refuerzan la base sobre la que se construyen los equipos olímpicos del futuro.

Pilota valenciana : Vesprades de les bones a Pedreguer i Bellreguard.L’equip de Giner, Hèctor i Carlos (Laguar-Murla) va guanyar amb remuntada inclosa sobre Francés i Nacho (Benissa) a la Lliga CaixaBank d’escala i corda. Ian i Tonet IV (El Genovés) superaren amb una gran actuació al trio d’Iván, Momparler i Alejandro (Senyera) a la modalitat de raspall.

Els trios d’Ana i Amparo remunten al trinquet d’Alcàsser. Ana, Mireia i Fanni (Pedreguer - Rolser) guanyen 25-15 a Myriam, Mar i Laura M. (Alqueria d´Asnar - Hinojosa), i Clara, Amparo i Patri (Beniflà) per 25-20 a Maria E, Natalia i Isabel (Rafelbunyol).