El Servigroup Benidorm se queda sin premio en Melilla tras un partido de gran exigencia (3-1)

El Servigroup Benidorm no pudo sumar en su visita al Pabellón Javier Imbroda, donde cayó derrotado por 3-1 ante el Club Voleibol Melilla en un encuentro de alto nivel competitivo. El conjunto dirigido por Matías Guidolin fue claramente de menos a más, logró alargar el partido forzando el cuarto set y llegó a disponer de hasta cinco puntos de ventaja (3-8) para llevar el choque al tie-break, pero una fulgurante reacción del cuadro local en el tramo decisivo impidió que los benidormenses pudieran al menos sumar un punto.

El encuentro tuvo además un marcado componente emocional, con el regreso a la pista melillense de Sergio Ramírez, Carlos Dos Santos y Valentino Vidoni, todos ellos con pasado en el conjunto africano. En el apartado de novedades, Xavi Fresquet volvió a la titularidad tras superar su lesión de hombro, mientras que Macarro también regresó al sexteto inicial del CV Melilla.

SMV Melilla -Servigroup. / SD

El primer set comenzó con intercambios equilibrados (4-3, 6-5), pero poco a poco el equipo local fue imponiendo su ritmo. Lucas Malaver, muy dominante en ataque, lideró al cuadro melillense con siete puntos en el parcial, mientras que Miguel Ángel Martínez (5) y Valentino Vidoni (4) asumían la responsabilidad ofensiva del Servigroup.

Melilla fue creciendo con el paso de los puntos (13-9, 16-13, 19-14) y, pese al tiempo muerto solicitado por Guidolin, mantuvo su solidez hasta cerrar el set por 25-19, tras un error al saque de Sergio Ramírez, en un parcial que duró 26 minutos. El Servigroup probó variantes, dando entrada a Ramón González, Dani Retuerto, Juan Contreras y Arnau Caparrós, pero el dominio local fue claro.

El segundo set elevó notablemente el nivel del partido. Un gran bloqueo de Miguel Ángel Martínez sobre Malaver marcó el inicio de un intenso duelo en la red. El Servigroup logró pequeñas ventajas (2-4, 6-8) y encontró continuidad en el juego apoyándose en el ataque del opuesto colombiano.

Tres bloqueos consecutivos de Martínez y Dos Santos permitieron al Servigroup Benidorm colocarse por delante (12-14, 14-16), pero el CV Melilla reaccionó con Malaver y Macarro, recuperando terreno (18-17). En un final muy ajustado, los errores al saque y pequeños detalles inclinaron el set del lado local, que lo cerró por 25-23 tras 32 minutos de juego.

SMV Melilla-Servigroup. / SD

En el tercer parcial, Dani Retuerto entró en el sexteto por Fresquet y el guión fue similar: igualdad máxima y dominio alterno. Benidorm supo gestionar mejor los momentos clave, resistió los parciales locales y dispuso de múltiples bolas de set en un final de altísima tensión. Tras seis bolas de set consecutivas, el Servigroup encontró el premio con un error en ataque de Malaver y se anotó el parcial por 28-30, en un set de 36 minutos que reflejó la enorme batalla vivida sobre la pista. A esas alturas, Miguel Ángel Martínez ya acumulaba 24 puntos, siendo la referencia ofensiva del encuentro.

El cuarto set arrancó con fuerza para Benidorm (0-2, 1-4, 3-8), incluso tras la tarjeta roja mostrada al líbero local Ruiz. Sin embargo, el tiempo muerto solicitado por Melilla cambió por completo la dinámica. Un parcial de 9-2 liderado de nuevo por Malaver dio la vuelta al marcador (12-10) y dejó muy tocado al conjunto visitante.

Los chicos de Salim Abdelkader se mostraron muy superiores en defensa y volvieron a hacer daño por la zona central, donde el bloqueo benidormense no encontró soluciones. La renta local fue creciendo hasta cerrar el set y el partido por 25-18, en 24 minutos. Miguel Ángel Martínez volvió a ser el máximo anotador del partido con 31 puntos.

Mantiene su puesto en la tabla

Pese a la derrota, el Servigroup Benidorm se mantiene en la 10ª posición con 13 puntos, cinco por encima de Bus Leader San Roque, que cayó en esta jornada ante Conectabalear CV Manacor (3-1). Además, Unicaja Costa de Almería tampoco logró sumar, mientras que UC3M Voleibol Leganés dio la sorpresa venciendo al Conqueridor Valencia (2-3) y asciende hasta la octava plaza.

Al término del encuentro, Matías Guidolin valoró así el partido: “Fue una pena porque hicimos un partido muy serio y supimos poner en aprietos a un rival muy complicado en su cancha. Ellos cometieron muy pocos errores, supieron hacernos daño y estuvieron muy acertados en los momentos clave. Solo nos queda felicitar al rival y seguir trabajando duro para tratar de seguir peleando en cada partido por sumar puntos.”