València ha concedido más de 1,2 millones de euros para impulsar un centenar de proyectos deportivos

El Ayuntamiento de València ha concedido más de 1,2 millones de euros a través de la línea de subvenciones para proyectos deportivos en la temporada 2024-2025. En concreto, en torno a un centenar de federaciones, clubes y entidades deportivas contarán con esta ayuda municipal para seguir fomentando el deporte escolar, los eventos deportivos, el deporte femenino, las competiciones oficiales y el deporte para personas con discapacidad. “Con esta convocatoria, hemos dado oxígeno al deporte valenciano y reforzado la apuesta municipal para seguir trabajando de la mano de nuestros clubes y federaciones deportivas”, ha declarado la concejala de Deportes, Rocío Gil.

En este sentido, la también presidenta de la Fundación Deportiva Municipal (FDM) ha recordado que para la temporada 2024-2025 el importe total de estas ayudas ascendió al millón y medio de euros, aumentando la dotación de la convocatoria respecto a temporadas anteriores. “Para el actual equipo de gobierno es fundamental respaldar la labor de nuestro tejido asociativo porque son el motor de la programación deportiva que, cada año, sacamos adelante todos juntos en esta ciudad”, ha insistido la edila.

Esta convocatoria de ayudas perseguía impulsar cinco ámbitos de trabajo: el deporte escolar, los eventos deportivos, el deporte para todas y todos, las competiciones oficiales y el deporte para personas con discapacidad. “Queremos fomentar los mejores valores del deporte, especialmente entre las generaciones más jóvenes, y la mejor manera de hacerlo es apoyando al tejido deportivo de nuestra ciudad con la convocatoria más expansiva de los últimos años”, ha explicado Gil.

En estas líneas de ayudas se encuentran las actividades dirigidas a la enseñanza, aprendizaje del deporte y actividades recreativo-educativas. También se incluyen proyectos que integren colectivos de protección social preferente o con inferior presencia en el ámbito deportivo (mayores de 65 años, mujeres, personas con diversidad funcional o en riesgo de exclusión social). Además, también se incorpora el deporte de competición oficial y los eventos deportivos en València. Asimismo, los proyectos enmarcados en fomentar el deporte para personas con discapacidad física, psíquica y sensorial están incluidos en esta convocatoria de ayudas.