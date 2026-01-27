424 escolares disfrutan de la Jornada de Deporte Inclusivo en La Nucía

Hoy martes “La Nucía, Ciudad del Deporte” ha acogido la 11ª Jornada de Deporte Inclusivo en la que 424 participantes de centros educativos de la provincia de Alicante han realizado diferentes actividades relacionada con la actividad física en las instalaciones nucieras. Esta jornada tiene como objetivo promover el deporte como herramienta de inclusión, convivencia y sensibilización social. Destacar también la presencia del alumnado de FP de Ciclos Formativos del IES La Nucía como coordinadores de la actividad

Esta jornada está organizada por Dirección General de Deporte, a través de Jocs Esportius de la Generalitat Valenciana y cuenta con la colaboración de la concejalía de Deportes de La Nucía. El evento ha contado con la presencia de David Torró, jefe de sección Deportes de la Generalitat Valenciana, Sergio Villalba, concejal de Deportes y Bernabé Cano, alcalde de la Nucía quien realizaron entrega de medallas a todos los participantes en esta jornada deportiva.

La Nucía Ciudad del Deporte Inclusivo

La Nucía ha acogido la Jornada de Deporte Inclusivo en la que 424 alumnas y alumnos de diferentes centros educativos de la provincia de Alicante se han reunido en la Ciutat Esportiva para realizar diferentes actividades físicas y deportivas a base de juegos en el pabellón Camilo Cano.

Esta jornada busca fomentar la participación del alumnado con diversidad funcional en un entorno seguro, accesible e inclusivo, favoreciendo la igualdad de oportunidades y el desarrollo personal a través de la actividad física y el deporte, sensibilizar el alumnado y la comunidad educativa sobre la diversidad funcional y promover valores como el respeto, la empatía, la cooperación, la convivencia y el trabajo en equipo.

Los centros educativos que participaran son: CEIP La Muixara La Nucía, CEIP María Francisca Ruiz Miquel Villajoyosa, IES El Arabi L'Alfàs del Pi, CEIP Rincón del Albedrío L'Alfàs del Pi, CEE Secanet Villajoyosa, CEIP Santo Domingo Alicante, CEIP Gasparot Villajoyosa, CEE Lo Morant Alicante y IES Beatriz Fajardo de Mendoza Benidorm. Además, en el diseño y coordinación de las actividades han colaborado: IES La Nucía, IES Montserrat Roig Elche, Federació d’Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana (FESA) y Centro Penitenciario de Villena.