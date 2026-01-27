Cartel de lujo en el Gran Premio Internacional de Atletismo Valencia 2026

El Gran Premio Internacional Valencia 2026 llega este sábado (a partir de las 18:00 horas) al Palau Velódromo Luis Puig, que dentro de un mes volverá a abrir sus puertas para acoger el Campeonato de España Absoluto, y que en un año, del 5 al 7 de marzo, será la sede del Campeonato de Europa.

Una de las pruebas más atractivas de este mitin será el 1.500 masculino, con Adrián Ben, Mariano García, Carlos Sáez, Martín Segurola, Pol Oriach o Javier Mirón. Aunque también destaca el 800 de mujeres y la presencia del mejor atleta valenciano del momento: Quique Llopis, el vallista que ha sido subcampeón de Europa y cuarto clasificado en los Juegos Olímpicos de París y el Mundial de Tokio.

Valencia presenta un 1.500 para poner en pie el Palau Luis Puig

Adrián Ben abrirá la temporada en Valencia después de tres semanas de concentración en Dullstroom y Potchefstroom, en Sudáfrica, a 2.100 metros de altitud, donde ha estado entrenándose a conciencia. El atleta gallego, de Viveiro, es uno de los mejores mediofondistas españoles de todos los tiempos, con presencia en las finales de los principales campeonatos, incluidos Juegos Olímpicos, Mundiales y Europeos. Ben, de 27 años, que entrena en Madrid con Arturo Martín, corrió la final de 1.500 del Campeonato del Mundo de Tokio y fue octavo después de un verano en el que llegó a correr la distancia en 3:31.70.

Ben estará en la línea de salida de los 1.500 (20:36 horas) junto a Mariano García, otro atleta español que viene de los 800 y que correrá la distancia fetiche del atletismo español. El murciano, de Cuevas de Reyllo, es otro tótem después de haber sido campeón del mundo bajo techo en Belgrado, en 2022. La moto, como es conocido en su deporte, fue el español más rápido la temporada pasada, después de correr en 3:35.87, un registro que le colocó como el octavo más rápido de todos los tiempos.

Ellos dos son los favoritos, pero no los únicos. También llega pisando fuerte Carlos Sáez. El barcelonés, que este martes cumple 27 años y que entrena en Madrid con Antonio Serrano, ya corrió el Mundial de Tokio el año pasado después de acreditar una gran marca (3:32.28). Este año ya le ha dado tiempo para colocarse primero el ranking español del año después de quedar segundo (3:35.94) en el mitin de Luxemburgo, donde Mariano García fue tercero (3:36.44).

El tercero del ranking, Martín Segurola, hijo del remero olímpico José María Segurola, corrió el 17 de enero, en Antequera, en 3:37.35. El donostiarra es uno de los aspirantes junto a Pol Oriach, campeón de Europa sub-20 en 3.000 metros obstáculos y cuarto en el Mundial de la misma categoría en 1.500, o el alicantino Javier Mirón. La fiebre intentará el 1.000 en 2:23 para que los atletas aspiren a acabar en 3:33 o 3:34.

800 mujeres

La otra gran carrera en el anillo será el 800 de mujeres. Allí estarán tres de las cuatro mejores atletas españolas: Lorea Ibarzabal, Rocío Arroyo y Daniela García. Ibarzabal la más veterana de las tres, con 31 años, ha sido seis veces campeona de España, cuatro de ellas en pista cubierta. Los tres últimos años ha bajado de los dos minutos al aire libre y tiene una marca personal bajo techo de 2:00.56. La canaria fue cuarta en el Europeo indoor de 2023. Arroyo, antigua cuatrocentista, reconvertida a ochocentista, de Alcalá de Henares y solo 22 años, viene de proclamarse campeona de España Absoluta de 800 al aire libre y de sacar dos medallas en el Europeo Sub-23: plata en 800 y bronce con el relevo de 4x400. En su primer año entrenando el 800 ya bajó de los dos minutos. La tercera aspirante al triunfo en esta carrera, donde está previsto que la liebre pase el 500 en 1:13, es la mallorquina Daniela García, de 24 años. Una mujer que es campeona de Europa Sub-23.

Las rivales de las españolas serán Nelly Jepkosgei, la plusmarquista nacional de Bahrein, una mujer que ha ganado tres pruebas de la Diamond League (Lausana, Rabat y Bruselas), o la polaca Angelika Sarna, octava en el Europeo de Roma 24.

60 metros

La recta de los 60 metros también tendrá sus momentos calientes. Primero con la catalana Jaël- Sakura Bestué, una velocista que hace diez días, en Luxemburgo, corrió el 60 en 7.18, igualando su mejor marca personal y colocándose cuarta del ranking europeo del año. Sus principales rivales serán la estadounidense Semira Killebrew (7.16 de marca personal), la plusmarquista venezolana Andrea Purica (7.20), que es subcampeona de Sudamérica, la rumana Maria Mihalache (7.26), la eslovaca Lucija Potnik (7.32) o la chilena Maria Ignacia Montt (7.32), bronce en el último Campeonato Sudamericano en los 100 metros.

Saltos

En los saltos sobresale el duelo entre Jaime Guerra (8,14 metros de marca personal en pista cubierta), quinto en el último Europeo indoor, y el alicantino, de Onil, Eusebio Cáceres (8,16 bajo techo), cuarto prácticamente en todas las competiciones posibles. Los dos españoles deberán tener mucho cuidado con el portugués Gerson Baldé (8,20 al aire libre), un atleta que este año ya ha saltado 8,05 y que el año pasado fue cuarto en el Europeo indoor y octavo en el Mundial indoor, o el francés Julien Pauthonnier (8,18). El concurso será mixto, alternarán hombres y mujeres, y coincidirán con la alemana Samira Attermeyer, actual subcampeona de Europa sub23, y las españolas Evelyn Yankey y Carmen Rosales.

800 hombres

En los 800 de hombres destaca la presencia del polaco Mateusz Borkowski, campeón de Europa Sub-23 y subcampeón de Europa Absoluto en pista cubierta, que atesora una marca bajo techo de 1:45.79. Sus rivales serán otro campeón de Europa Sub-23 como el italiano Simone Barontini, que fue séptimo en el Europeo de Múnich y el español Pablo Sánchez-Valladares, medallista también, de+ bronce, en un Europeo Sub-23.

Triple salto

Y en triple salto sobresalen la cubana Davisleydi Velazco, que el año pasado acabó quinta del ranking mundial después de saltar 14,72 y la italiana Ottavia Cestonaro, una saltadora que fue campeona de Europa Sub-20 en 2013 y que terminó cuarta en el Europeo indoor de Estambul hace tres años. Y en hombres, el cubano Cristian Nápoles (17,40 de marca personal), que ha sido medallista de bronce en el Mundial de Budapest de 2023.

Horarios

El Gran Premio comenzará a las 17:20 horas con pruebas de promoción para atletas de categorías inferiores. A las 18:25 arrancará el mitin internacional, que acabará a las 21:31 con la final de los 60 metros vallas y Quique Llopis acechando el récord de España.