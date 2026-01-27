Este domingo llega la XI Carrera Never Stop Running ‘Nunca te rindas’

València se prepara para vivir una nueva jornada de running este domingo 1 de febrero de 2026, con la celebración de la XI Carrera Never Stop Running ‘Nunca te rindas’, segunda prueba puntuable del Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València. La salida oficial tendrá lugar a las 09:00 h en la Avenida de Francia, nº 60, desde donde los participantes recorrerán un trazado de 5.000 metros homologados. Esta prueba es la primera de las cuatro carreras del Circuito con distancia homologada y espera congregar a un gran número de participantes, tal como ocurrió en la carrera inaugural del calendario hace dos semanas, en la que se dieron cita casi 7.000 personas, récord de la prueba.

“Volvemos este domingo con la segunda prueba del circuito popular de la ciudad: con más running, más deporte y más sensibilización que nunca”, ha destacado la concejala de Deportes, Rocío Gil. “Animamos a la ciudadanía a participar en esta prueba abierta a corredores de élite, a familias y a los más pequeños para disfrutar corriendo por las calles de nuestra ciudad y descubrir, de primera mano, la realidad de las personas con autismo de la mano de nuestras entidades benéficas”, ha declarado la edil.

Esta segunda prueba se correrá bajo el lema ‘Cómo me comunico’

En línea con el carácter inclusivo y solidario del Circuit, esta segunda prueba se correrá bajo el lema ‘Cómo me comunico’, centrado en la concienciación sobre el autismo y las diferentes formas de comunicación que utilizan las personas con este trastorno. La temática será apoyada por ASPAU, asociación comprometida con la defensa de los derechos y la mejora de la comunicación y la calidad de vida de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus familias. Esta acción forma parte de la estrategia del Circuito para utilizar el deporte popular como plataforma de sensibilización social y fomentar una sociedad más inclusiva.

La jornada comenzará con la apertura de zonas de salida y recogida de dorsales, seguida de las pruebas programadas según categorías y modalidades, con animación y apoyo a lo largo del recorrido. Las inscripciones se podrán realizar hasta las 23:00 horas del jueves 29 de enero de 2026, en la página web oficial carreras.fdmvalencia.es

Noticias relacionadas

Una cita para toda la familia

Esta carrera está organizada por la Fundación Deportiva Municipal de València, con la colaboración del Club Deportivo Never Stop Running, e incluye varias modalidades para adaptarse a todos los públicos. Además de la carrera competitiva, volverán a celebrarse las carreras infantiles para menores de 14 años, con recorridos adaptados a las edades de las y los más pequeños, y la modalidad ‘A tu Ritmo’, que permite a quienes lo deseen completar los 5 km sin estar en la clasificación competitiva, favoreciendo la participación amplia y festiva en la jornada. Más de 1.000 participantes se apuntaron a esta modalidad en la primera carrera de esta XXI edición del Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València.