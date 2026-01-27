Los Gallos Spain SailGP Team volarán en Valencia este 2026

Los Gallos volarán en Valencia este 2026. La competición más emocionante del mundo sobre el agua y la ciudad española han anunciado esta mañana un acuerdo por tres años para acoger el Spain Sail Grand Prix, cuya primera edición se celebrará el próximo mes de septiembre, los días 5 y 6. Será la primera vez que el Rolex SailGP Championship y sus espectaculares catamaranes voladores visiten la ciudad valenciana.

De esta manera, Valencia se suma a algunos de los destinos más icónicos del mundo como sede del Rolex SailGP Championship hasta la temporada 2028: Río de Janeiro, Bermudas, Nueva York, Portsmouth o Dubái.

Declaraciones

Diego Botín, piloto del equipo español de SailGP, ha señalado: "Estamos encantados de anunciar Valencia como sede de nuestro evento". Los Gallos volvemos a casa, y eso siempre es una gran noticia. Valencia es una ciudad icónica, estrechamente ligada al mar a lo largo de su historia marítima". Botín ha añadido: "La ciudad ha estado muy involucrada desde hace tiempo en grandes eventos de vela, no solo en competiciones de alto nivel, y ofrece las condiciones perfectas para un evento de SailGP de clase mundial. Con la combinación ideal de viento y olas, estamos listos para ofrecer mucha acción. Esperamos ver a todos nuestros aficionados este año y en los años venideros".

Antonio Alquézar, CEO de Los Gallos Spain SailGP Team, ha asegurado: "Estamos ante un momento muy significativo para la competición y nuestro equipo; un nuevo y emocionante capítulo con una ciudad anfitriona de clase mundial como Valencia, que nos permitirá ofrecer a nuestros aficionados y partners una experiencia única. Valencia tiene todo lo que se le puede exigir a un evento de SailGP. Queremos agradecer el apoyo de todos nuestros interlocutores en la ciudad, así como dar las gracias a Cádiz tras cuatro eventos de gran éxito entre 2021 y 2025".

El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia de la Generalitat Valenciana, José Díez, ha comentado esta mañana: "La Generalitat Valenciana quiere dar la bienvenida a esta gran competición, que ofrecerá una nueva plataforma para mostrar las ventajas que la Comunitat Valenciana en general, y la ciudad de Valencia en particular, ofrecen para acoger eventos deportivos de primer nivel como este. La larga vinculación de la región con las competiciones de vela y su experiencia en la organización de grandes eventos deportivos nos llevan a pensar que nuestra colaboración con SailGP será fructífera y exitosa".

Por su parte, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Rocío Gil, ha afirmado: "Para Valencia es un motivo de orgullo y una gran oportunidad acoger un evento internacional como SailGP, que nos permitirá seguir consolidándonos como capital deportiva y reafirmar nuestra capacidad organizativa. El frente marítimo de Valencia será el escenario perfecto para que todo el mundo disfrute de este próximo hito, que sin duda pondrá en valor nuestra ciudad y nuestra capacidad para albergar grandes eventos deportivos".

Asimismo, la Diputación de Valencia, que también participa en el desarrollo del evento, ha expresado su respaldo a la celebración de SailGP en la ciudad, destacando el impacto positivo que tendrá tanto a nivel económico como turístico para la provincia, contribuyendo a la proyección internacional del territorio.

Finalmente, Sir Russell Coutts, CEO de SailGP, ha señalado: "Estamos encantados de dar la bienvenida a Valencia al calendario de SailGP. Su tradición deportiva y sus condiciones de primer nivel hacen de Valencia un hogar perfecto para SailGP, al tiempo que seguimos creciendo en España". Coutts ha añadido: "Asegurar un compromiso plurianual es clave para ofrecer una experiencia de clase mundial a nuestros aficionados. Tras el título de campeones de España en la Temporada 4, está claro que la apasionada y verdaderamente global afición de este país encaja de forma natural con el crecimiento de nuestra liga, equipos y socios».

Hogar perfecto para SailGP en España

Valencia es una ciudad profundamente ligada a la historia marítima. Tras haber acogido algunos de los eventos deportivos más emblemáticos del mundo, como la America's Cup, se presenta como un hogar perfecto para SailGP en España, aprovechando el increíble impulso logrado tras cuatro exitosos años en Andalucía-Cádiz.

Noticias relacionadas

Las entradas para el Spain Sail Grand Prix | Valencia saldrán a la venta en febrero. Regístrate en SailGP+ para obtener acceso anticipado exclusivo antes de la venta general con los mejores precios y las mejores vistas.