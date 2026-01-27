La Nucía será sede de la Mediterranean Volley Cup 2026

750 jugadores y jugadoras participarán en la Mediterranean Volley Cup del 2 al 5 de abril, durante las vacaciones de Semana Santa. “La Nucía, Ciudad del Deporte” será una de las sedes oficiales de este torneo internacional base, donde participarán desde alevines hasta juveniles. La Mediterranean Volley Cup tiene como objetivo ofrecer una experiencia que va más allá de la competición deportiva, poniendo el foco en la formación, la convivencia, el trabajo en equipo y el crecimiento personal de todos los participantes.

Esta mañana en la presentación del Torneo Mediterranean Volley Cup han participado Nacho Macipe, CEO QLSPORT, el exjugador Rafa Pascual (mejor jugador español de la historia y campeón de Europa 2007 con España), padrino del torneo y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

La edición 2026 prevé la participación de más de 750 jugadores, junto a sus familias y acompañantes, lo que generará un impacto deportivo, social y económico relevante en las sedes anfitrionas. El torneo está organizado conjuntamente por RP1 y QLSPORT, empresa líder en la organización de eventos deportivos.

“La Nucía es un referente deportivo en España”

La Mediterranean Volley Cup forma parte de RP1, el proyecto colaborativo y abierto liderado por Rafa Pascual, que entiende el voleibol como una herramienta de formación y transformación social. Rafa Pascual, padrino del torneo afirmó en la presentación que “La Nucía es un referente deportivo en España. Para nosotros es una sede ideal para seguir haciendo crecer la Mediterranean Volley Cup y para transmitir, a través del voleibol, valores de esfuerzo, convivencia y comunidad”.

También será “embajadora del torneo” la exjugadora María Segura (ex capitana de España), recientemente retirada. Por tanto, este evento tendrá los dos excapitanes de la Selección Española de Voleibol: María Segura y Rafa Pascual.

“Refuerza la calidad del torneo”

Nacho Macipe, organizador y CEO de QLSPORT resaltó en su intervención que “contar con La Nucía como sede nos permite ofrecer una experiencia organizativa y deportiva de primer nivel. Este acuerdo refuerza la calidad del torneo y el impacto positivo que buscamos en cada edición”.

“Un gran torneo de voleibol base con el mejor padrino posible”

El alcalde de La Nucía destacó la gran importancia de este Torneo Internacional de Voley base, que viene de la “mano de una leyenda del voleibol español y mundial como Rafal Pascual” y añadió “es un gran torneo de voleibol base que cuenta con el mejor padrino posible. Además, movilizará gran número de personas entre participantes y familiares que generará un gran retorno económico en La Nucía y comarca de la Marina Baixa y Alta, ya que cuenta con varias sedes. Un paso más en la consolidación de nuestra marca “La Nucía, Ciudad del Deporte”, apoyando el deporte base. De este Torneo saldrán los jugadores del futuro del voleibol español”.