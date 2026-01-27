El RCNV refuerza su compromiso social con la creación de la sección de vela adaptada

El Real Club Náutico de Valencia (RCNV) ha presentado oficialmente su nueva sección de vela inclusiva, una iniciativa destinada a fomentar el acceso al deporte de la vela a personas con diversidad funcional, reafirmando así su compromiso con la inclusión, la igualdad de oportunidades y el deporte accesible.

Ello ha sido posible tras el acuerdo alcanzado hace unos días, con la firma de un convenio de colaboración con el Club Náutico Un Mar Sin Barreras, acuerdo suscrito por los presidentes Andrés Arlandis Fos (RCNV) y Héctor Álvarez. La entidad, en este marco de alianza, aportará al proyecto dos embarcaciones modelo paralímpico Sonar y otras dos GOS16 para programas de deporte adaptado por la Escuela de Vela RCNV.

Objetivos

La nueva sección nace con el objetivo de acercar la navegación a vela a todos los públicos, eliminando barreras físicas y sociales, y promoviendo valores como la integración, la autonomía personal y el trabajo en equipo. Para ello, el RCNV contará con embarcaciones adaptadas y programas formativos específicos, desarrollados bajo la supervisión de técnicos especializados.

Desde la dirección del club se destaca que esta iniciativa supone "un paso importante en nuestra vocación social y deportiva, alineada con los valores del Real Club Náutico de Valencia y con la voluntad de que el mar sea un espacio abierto e inclusivo para todos", afirma Pedro Quiroga, Director Deportivo del RCNV.

La sección de vela inclusiva permitirá tanto la iniciación como la práctica continuada de la vela, y estará abierta a personas de diferentes edades y niveles de experiencia. Además, el proyecto contempla la colaboración con asociaciones y entidades vinculadas a la diversidad funcional, así como la participación en actividades y eventos deportivos inclusivos.

Valoración

Quiroga también ha destacado: "La creación de esta sección de vela inclusiva es mucho más que un proyecto deportivo; es una expresión clara de los valores que definen al Club. Queremos que el mar sea un espacio de igualdad, donde todas las personas tengan la oportunidad de disfrutar, aprender y superarse", concluyendo: "Este proyecto es el resultado del trabajo conjunto, la sensibilidad social y la convicción de que el deporte náutico debe evolucionar hacia modelos más responsables, inclusivos y comprometidos con la sociedad".

Con esta nueva sección, el RCNV refuerza su papel como referente en el ámbito náutico y deportivo, apostando por un modelo de club moderno, comprometido y socialmente responsable.