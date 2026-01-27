La recuperación del Léleman Conqueridor pasa por Polonia y Gran Canaria

El Léleman Conqueridor tiene ante sí una complicada semana donde buscará recuperar sensaciones de cara al momento decisivo de la temporada. El club no atraviesa por su mejor fase de la temporada y la derrota por 2-3 en casa contra el UC3M Voleibol Leganés fue un jarro de agua fría después de ir por delante todo el encuentro. Los de Zanini tendrán que hacer frente otra vez a dos partidos de máxima exigencia y esta vez fuera de casa.

Partido europeo

Los octavos de final de la CEV Challenge Cup se jugarán este jueves 29 de enero en Polonia ante el Norwid Czestochowa. En la temporada del sueño europeo, los valencianos no quieren todavía despertarse, aunque siendo conscientes de las dificultades. El club tiene una misión muy complicada de remontar la eliminatoria tras la derrota por 0-3 (20-25/22-25/20-25) en Nou Moles.

La enfermería sigue con tres centrales que todavía no tienen fecha de regreso y mientras tanto resiste en pista un combativo Maxi Scarpin que espera revertir la dinámica. “Empezamos esta semana con ganas de resetear la cabeza. No estamos en la situación que queríamos a principio de temporada, pero estamos con la cabeza bastante firme. Seguimos luchando cada partido, cada situación como si fuera la última y eso es lo que tenemos que hacer en este momento. Vamos a tener la insistencia de seguir luchando para que salgan las cosas bien, tengo fe en que en cualquier momento van a aparecer”.

A remontar el vuelo en Superliga

Pase lo que pase en la CEV Challenge Cup, el objetivo es alzar el vuelo en Superliga, “Iremos a la lucha como buenos valencianos en el partido de Europa y esperemos traernos el mejor resultado y sino volveremos con la cabeza bien alta para centrarnos en San Roque”, explicaba el central. Y es que el Léleman Conqueridor ha perdido la estela de los cuatro primeros y se encuentra a siete puntos de Conectabalear CV Manacor. Para Maxi, el equipo “todavía está a tiempo” y tiene “posibilidades de revertir la situación”. El argentino considera que “todos los equipos tienen sus altos y bajos y esta parte de la temporada está siendo nuestro punto bajo".

Después del partido en Polonia el equipo viajará hasta Gran Canaria en un viernes sin descanso. Dos vuelos y solo 48 horas entre partido y partido para que los de Zanini se midan a un necesitado Bus Leader San Roque. El conjunto local suma ocho puntos y tiene una oportunidad para dar un zarpazo al Léleman Conqueridor. “Todos los partidos hay que jugarlos al cien por cien o sino no hay oportunidad de ganar. Nosotros también nos estamos acostumbrando al alto nivel que está teniendo la Superliga esta temporada y eso siempre es positivo. Es un proceso de aprendizaje. Lo importante es la cabeza del equipo, que la tenemos firme en los objetivos”, señalaba un positivo Maxi Scarpin en la antesala de esta importante semana.