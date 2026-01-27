Los Redsticks conquistan el Trofeo Internacional ‘Ciudad de Valencia’ 2026

Este domingo dio por finalizado el Trofeo Internacional de Hockey ‘Ciudad de Valencia’ 2026 que coronó a la selección española absoluta masculina como campeona de la competición. Los Redticks se despidieron de Valencia con un solvente triunfo de 3 a 1. Resultados que se sumaron a las respectivas victorias cosechadas ante Japón (3-2) y Estados Unidos (7-2) durante las primeras jornadas del torneo.

Título para los Redsticks

El equipo de Max Caldas levanta de esta forma el trofeo de un torneo internacional con tres victorias en tres partidos, aprovechando una competición que sirvió de preparación para el próximo gran desafío: la FIH Pro League que se disputará del 05 al 10 de febrero, también en Valencia. Este stage estuvo marcado por un torneo que ofrece a los equipos iniciar el año con buen ritmo de competición, probar jugadores y ultimar detalles de cara a sus respectivas preparaciones en un 2026 en el que, además, se disputará la Copa del Mundo el próximo verano.

El resto de resultados del Trofeo Internacional de Hockey ‘Ciudad de Valencia’ 2026 fueron: Estados Unidos 1 – Irlanda 6, Irlanda 1 – Japón 1, y Estados Unidos 0 – Japón 5. Por su parte, la selección absoluta femenina también se concentró en Valencia de manera paralela, disputando algunos partidos amistosos ante Escocia.

España e Irlanda. / Óscar Matheu

José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD, visita Beteró y entrega el trofeo a los Redsticks

La jornada final estuvo marcada por la presencia de José Manuel Rodríguez Uribe, presidente del Consejo Superior de Deportes, quién no perdió detalles del último partido de España, recorriendo además las instalaciones municipales del Poliesportiu Verge del Carme-Beteró, sede del Centro Específico de Alto Rendimiento Hockey Valencia. Junto a él, Jesús Gracia y Chema Server, presidente y vicepresidente de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana, respectivamente, y María Ángeles Vidal, Directora Gerente de la Fundación Deportiva Municipal, también estuvieron presentes durante el partido.

Entrega de premios. / Óscar Matheu

Enrega de premios. / Óscar Matheu

Pistoletazo de salida para la FIH Pro League

Del 5 al 10 de febrero, Beteró volverá a ser sede de una de las principales citas deportivas del hockey internacional con la celebración de una nueva edición de la FIH Pro League. España recibirá a selecciones de primer nivel como Países Bajos, Inglaterra, Bélgica y Alemania en un torneo que promete mucha competición y un gran espectáculo

deportivo. Las selecciones españolas debutarán ante rivales de peso. El equipo masculino se medirá ante Países Bajos e Inglaterra, mientras que las RedSticks enfrentarán a Bélgica y Alemania. Cada enfrentamiento será en formato de doble jornada, prometiendo intensidad desde el primer silbato. Todos los partidos se jugarán en el campo de hockey del poliesportiu Verge del Carme-Beteró, con entradas ya disponibles en la web oficial del evento: https://www.enterticket.es/eventos/fih-pro-league-valencia-2026-987385

A continuación, se pueden consultar todos los partidos que se disputarán en Valencia del 5 al 10 de febrero: fechas, horarios y los rivales de cada jornada, tanto en la rama masculina como femenina.

Un calendario repleto de emoción

05 de febrero, 11:00 hs.: España vs Países Bajos (masc).

05 de febrero, 13:30 hs: España vs Bélgica (fem).

06 de febrero 11.00 hs: Inglaterra vs Países Bajos (masc.)

06 de febrero 13.30 hs: Alemania vs Bélgica (fem.)

07 de febrero, 11:00 hs: España vs Inglaterra (masc).

07 de febrero, 13:30 hs.: España vs Alemania (fem).

08 de febrero, 11:00 hs: España vs Países Bajos (masc).

08 de febrero, 13:30 hs: España vs Bélgica (fem).

10 de febrero, 11:00 hs.: España vs Inglaterra (masc).

10 de febrero, 13:30 hs: España vs Alemania (fem).