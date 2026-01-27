La semana de doble compromiso arranca por todo lo alto con un derbi

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto recibe este miércoles al Balonmano Servigroup Benidorm en el pabellón Port de Sagunt, a partir de las 20:00 horas, en el encuentro aplazado correspondiente a la decimocuarta jornada de la División de Honor Plata Masculina suspendido en el mes de diciembre debido a la alerta roja decretada por la AEMET.

Los rojiblancos llegan tras vencer con autoridad (34-25) al BM Contazara Zaragoza el pasado fin de semana, una victoria que les permite mantenerse una semana más en puestos de fase de ascenso a la Liga Nexus Energía ASOBAL. Actualmente ocupan la cuarta posición con un total de 24 puntos. En caso de sumar ante los alicantinos, ya sea mediante empate o victoria, escalarían hasta la segunda plaza de la clasificación, superando tanto a la Fundación Agustinos Alicante como al UBU San Pablo Burgos 2031, estos últimos con un partido menos, concretamente el correspondiente a la jornada 16 frente a los benidormenses.

Enfrente estará un Balonmano Servigroup Benidorm que acumula dos empates en sus dos últimos compromisos, ambos ante equipos inmersos en la lucha por la permanencia. Empataron como locales ante el Cisne Colegio Los Sauces (26-26) en el último encuentro previo al parón navideño y también lo hicieron en su visita al Confía Base Oviedo (28-28) tras la reanudación de la competición. Los alicantinos son séptimos en la clasificación general con 20 puntos, a tan solo uno de los puestos que dan acceso a la fase de ascenso a la máxima categoría del balonmano español.

El precedente más reciente entre ambos conjuntos se remonta a la pretemporada del pasado mes de septiembre, cuando se enfrentaron también en el Pabellón Port de Sagunt. En aquella ocasión, el Balonmano Servigroup Benidorm se impuso por la mínima (25-26) con un gol de Abdoulah Modi a tiempo detenido.

“Es una cita muy importante. El foco que debe tener la plantilla a la hora de trabajar es preparar todos los partidos de la mejor manera posible, haciendo hincapié en que el grupo mejore día tras día y que eso se vea reflejado en la pista”, señala Paco Ruiz al referirse a cómo afronta el vestuario una semana de doble compromiso, ya que el sábado visitarán al Club Balonmano Alcobendas en el Pabellón de Los Sueños, a partir de las 18:30 horas.

Tras finalizar colista en la Liga ASOBAL en la temporada 2024-2025 con 19 puntos, el conjunto benidormense se puso rápidamente manos a la obra para confeccionar una plantilla con el objetivo de regresar a la élite del balonmano nacional, bajo la dirección de su nuevo director deportivo, Iván Nikcevic. El serbio Marko Krivokapic (padre de nuestro exguardameta Luka Krivokapic), que asumió el banquillo en marzo del pasado curso, renovó su contrato y comenzó la temporada acompañado por Alejandro Cutanda, quien sustituyó a Isidre Pérez.

El descenso trajo consigo importantes salidas, entre las que destacan las de Nacho Valles, Tommaso de Angelis, Joao Bandeira, Krystian Witkowski, David Roca o Pepe Oliver. Pese a ello, el club logró retener a piezas clave como Lucas Moscariello, Juan Carlos Sempere, Pablo Vainstein, Leo Alonso, Ramiro Martínez, Daniil Zhukov y Hugo Vila. En el capítulo de incorporaciones, llegaron refuerzos de nivel como David Mach, Pol Roy, Diego Pérez, Carlos Fernández, Marc López, Abdoulah Modi y el exportero porteño Samuel Ibáñez.

Hace un par de meses, el club anunció la rescisión del contrato de una de sus incorporaciones, Feliciano Nunes, por problemas burocráticos, siendo sustituido por la cesión de Uros Ostojic. Y en este mes de enero, se han producido las salidas del primer entrenador, Marko Krivokapic, asumiendo el cargo su hasta entonces segundo, Alejandro Cutanda, y del pivote Lucas Moscariello, cuya baja fue cubierta con la llegada de Ferrán Prieto. Además, no podrán contar con Ramiro Martínez, recientemente proclamado campeón del torneo Sur-Centro 2026 con la selección argentina.

Noticias relacionadas

La afición que desee adquirir entradas para presenciar el encuentro podrá hacerlo de manera presencial o a través de la página web del club. El precio de las entradas será de 12 euros para las compras realizadas antes del miércoles: www.cbmpuertosagunto.com/entradas/.