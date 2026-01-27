La vela valenciana celebra su gran fiesta: homenaje a 136 regatistas en la gala “Un Mar de Campeones 2025”

La Federació de Vela de la Comunitat Valenciana (FVCV) ha celebrado, un año más, su gran fiesta del deporte: la gala Un Mar de Campeones 2025, un emotivo encuentro que premia el talento, el esfuerzo y los éxitos deportivos. El evento se llevó a cabo, nuevamente, en el Palau Altea Centre d’Arts, reuniendo a toda la comunidad náutica autonómica: clubes náuticos, escuelas de vela, deportistas, técnicos, familias, federados y aficionados.

Durante el acto, la FVCV reconoció a 136 regatistas por sus logros deportivos a nivel nacional e internacional, entre ellos 21 títulos mundiales y 14 europeos, lo que consolida a los regatistas de la Comunitat Valenciana como uno de los equipos deportivos más sólidas y potentes del panorama náutico nacional.

Los ganadores fueron:

En la clase ORC 01 el 1er clasificado fue el armador Jose Luis Oltra RCN GANDIA con la embarcación Sisters III

En la clase ORC 02 el 1er clasificado fue el armador Eduardo Maestre RCN CASTELLON con la embarcación Proa al viento

En la clase ORC 03 el 1er clasificado fue el armador Gustavo Gastaldi del RCN DENIA con la embarcación TEAM TAC

En la clase ORC 04 el 1er clasificado fue el armador Gonzalo Gonzalez Gordillo del RCN Valencia con la embarcación ILDEMAR IV

“Nuestra Federació y nuestros regatistas están alcanzando un nivel que hace 10 años nos parecería viajar a Marte. A día de hoy, nos hemos convertido en la segunda mejor federación autonómica de vela en cuanto a palmarés y títulos conseguidos”, señaló el presidente de la FVCV, Carlos Torrado.

Además, por primera vez, la gala fue retransmitida en directo a través de la plataforma Esport Viu, gracias al apoyo de CONFEDECOM.

Una cita para celebrar el presente y proyectar el futuro

Un Mar de Campeones no es solo una entrega de galardones: es un acto de reconocimiento colectivo y de orgullo compartido. Es el reflejo del camino recorrido por tantos regatistas que, con esfuerzo y constancia, han hecho crecer el deporte náutico desde la base hasta la élite.

“Estos 8 años que llevo de presidente están siendo un privilegio porque hemos conseguido que clubes náuticos, deportistas y Federació navegamos siempre en la misma dirección. Y cuando el esfuerzo se canaliza y vamos todos en la misma sintonía somos especialmente fuertes. Y así se está viendo reflejado”, añadió Torrado.

Reconocimientos especiales: una vela con rostro humano

En esta edición, la FVCV otorgó cuatro distinciones honoríficas a personas que han contribuido de manera excepcional al crecimiento del deporte:

Pep Portas , periodista y fotógrafo, por su incansable labor de difusión de la vela valenciana durante décadas, siendo un pilar informativo que ha acercado nuestro deporte a la ciudadanía.

, periodista y fotógrafo, por su incansable labor de difusión de la vela valenciana durante décadas, siendo un pilar informativo que ha acercado nuestro deporte a la ciudadanía. Francisco García Vicedo - Iwi , director de la Escuela Gandía Surf, por sus más de 40 años formando a generaciones de navegantes desde una escuela pionera en la Comunitat.

, director de la Escuela Gandía Surf, por sus más de 40 años formando a generaciones de navegantes desde una escuela pionera en la Comunitat. José Antonio Tomás , vocal de vela del CN Campoamor, por el impulso al deporte base con un equipo infantil sólido y comprometido.

, vocal de vela del CN Campoamor, por el impulso al deporte base con un equipo infantil sólido y comprometido. Miguel López y Alfonso Baños, arquitectos del nuevo proyecto de la futura sede de la FVCV, que contará con 5.000 m² y será un motor para el desarrollo de la vela en los próximos años.

Altea, anfitriona en un año muy especial

La elección de Altea como sede de la gala ha coincidido con el 40 aniversario de la regata “200 millas a2”, una de las pruebas más exigentes y reconocidas del calendario nacional, organizada por el Club Náutico de Altea, que este 2026 acogerá además el Campeonato de Europa de Cruceros A2.

“Para Altea es un privilegio ser el punto de encuentro de esta gran familia náutica y más en un año como este. Es todo un orgullo para nuestro municipio”, señaló Sara Soler, concejala de deportes del Ayuntamiento de Altea.

“Conmemorar el 40 aniversario de nuestra regata “200 millas a2” es un orgullo para nuestro club y para toda la Comunitat Valenciana. Hemos conseguido posicionar esta regata como una de las pruebas invernales más duras y prestigiosas del país y poder estar celebrándolo hoy aquí es un placer”, apuntó Francisco Fresneda, presidente del CN Altea.