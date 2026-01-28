La Asociación Levantina de Field Target celebró su 1ª Tirada Oficial de HFT

La A.L.F.T. (Asociación Levantina de Field Target) celebró su 1ª Tirada Oficial de HFT (Hunting Field Target) del año 2026, el domingo 25 de enero, en el Campo de Tiro “Los Cohetes” de Buñol. Una competición en el envidiable entorno de este campo de tiro, con un día muy frío pero soleado, el viento como no, presente, en forma de auténtico vendaval, las vistas desde el campo magnificas, se podían ver perfectamente los barcos en el puerto de Valencia, casi todo a favor para vivir una vez más una estupenda jornada de tiro con “demasiado aire”.

¿Qué es el HFT (Hunting Field Target)?

El HFT (Hunting Field Target) es una modalidad de tiro con carabinas de aire comprimido, de 4ª categoría, según el reglamento de armas español, provistas de visor de aumentos, simulando escenas de caza con la utilización de figuras metálicas tipo Gamo, y Tecnotarget, que representan a distintos animales. Existen 2 categorías en el tipo de carabinas a utilizar, una son las de muelle o pistón tradicionales de toda la vida, y otra son los Pcps o carabinas precargadas de aire que son lo último en tecnología del tiro con aire comprimido, aunque son armas que ya existían en el siglo XVI.

Las normas de esta competición de la ALFT, son muy sencillas e igualan mucho los diferentes equipos utilizados por los participantes, lo que equipara bastante las armas e incide mucho más en la pericia y control del viento por el tirador; una vez comienza la competición no se pueden cambiar los parámetros del visor, por lo que la estimación de la distancia del blanco es a “ojo” con la dificultad que esto conlleva. Esta modalidad que practica la ALFT, es de las más divertidas que existen, recreando el noble deporte de la caza, pero sin abatir ningún animal.

Así se desarrolló la prueba

La prueba se desarrolló en un día soleado, con viento a rachas endemoniadas de más de 50 kms hora. El montaje del campo de tiro, consistió en 12 calles con 2 blancos a abatir, y con 3 minutos de tiempo por participante, y a 1 vuelta, lo que suma 24 blancos y a 2 puntos por blanco la posibilidad de conseguir 48 puntos máximo. La dureza de la tirada fue alta, agravada por la dificultad de la estimación del impacto a causa de las rachas de viento, lo que hizo las delicias y sufrimiento a partes iguales de casi todos los tiradores.

La celebración de esta doble tirada contó con la participación total de 21 tiradores.

Clasificación HFT

En HFT fueron un total de 17 tiradores, y la clasificación de la prueba fue la siguiente:

PCPs: 1) Juan J. Andreu Andres 45 puntos; 2) Raul del Amo Pacheco 43 puntos; 3) Vicente Moscardo Ballester 42 puntos; 4) Empate, Vicente Fco. Ricarte Llopis y Carlos Aroca Talaya 37 puntos; 5) Triple empate, Raul Pablo Pastor, Juan Ibañez Ramos y Nacho Navarro Mallach; 34 puntos; 6) Empate, Miguel Sanchis Sebastia y Angel Aigrot Cuartero 32 puntos; 7) José Mª Peña Aroca 29 puntos: 8) José Mª Rives Adell 28 puntos; 9) Vicent Lopez Balmes 20 puntos.

Muelle/Pistón: 1) Empate, Pep Feltrer Torres y Remigijus Aukstkalnis 36 puntos; 2) Vicente Santaisabel Garcia 23 puntos; 3) Alejandro Hernandez Gomez 13 puntos.

Clasificación de carabinas clásicas

La competición de carabinas clásicas de muelle con miras abiertas o punto rojo a dianas tipo gamo a 10 metros de pie, fue también todo un reto por las rachas de viento pese a que se tiraba parcialmente a cubierto del frio y fuerte aire buñolero. Decir que la prueba consistía en tirar 10 tiros a una diana dispuesta en un cazabalines y con la posibilidad de alcanzar 100 puntos máximo.

La clasificación de carabinas clásicas 10 metros fue la siguiente de 13 participantes Sénior y 2 participantes categoría Infantil :

Categoría Sénior. 1) Empate Raul del Amo Pacheco y Raul Pablo Pastor ; 88 puntos 2) Angel Aigrot Cuartero 84 puntos 3) Empate Nacho Navarro Mallach y Roberto Regalado Garcia 78 puntos 4) Vicent Lopez Balmes 76 puntos 5) Vicente Fco. Ricarte Llopis 75 puntos 6) Juan J. Andreu Andres 74 puntos 7) Vicente Moscardo Ballester 73 puntos 8) Ulises Araujo Celda 68 puntos 9) Alejandro Hernandez Gomez 61 puntos 10) Jose Mª Rives Adell 53 puntos 11) Remigijus Aukstkalnis 49 puntos.

Categoría infantil: 1) Sergio Araujo 28 puntos 2) Alex Araujo 19 puntos.

Resaltar el nivel de todos los tiradores, pese a que algunos competían por primera vez ya que la clasificación fue muy ajustada por arriba de la tabla. Este deporte es apto para casi todas las edades, y totalmente recomendable para practicarlo a cualquier nivel de equipo, porque ayuda a usar técnicas de relajación para el control del disparo, calcular distancias y deriva del viento, fomenta la amistad, y por supuesto aplicar la seguridad y la responsabilidad en todo momento.

Comida y asamblea

Después de la competición, los participantes y miembros de la ALFT, pudieron disfrutar de una excelente comida de hermandad en el Hogar del Jubilado de Buñol, para después sobre las 16:00 horas celebrar la asamblea anual de la A.L.F.T. (Asociación Levantina de Field Target) donde se deciden las actividades, competiciones y tareas, también se contó con un sorteo entre los asistentes, de artículos del aire comprimido, carabina, cazabalines y balines de competición donados por la armería Mildot de Betera, patrocinadora de la ALFT.

Y vamos un año más integrados, desde el año 2008, casi 18 años ya, en Buñol, participando como uno más de la rica variedad de deportes que se practican en la Hoya de Buñol y siempre con la inestimable ayuda y colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Buñol y de su Concejal de Deportes, Sr. Ulises Araujo Celda.

La próxima tirada, a primeros de marzo en el Campo de Tiro “Los Cohetes” de Buñol, en la Tirada de Field Target de la Liga de la AL.