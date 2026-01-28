La Copa Comunitats de Colombicultura se desarrolla en La Nucía

La Nucía es la sede a partir de este viernes de la Copa Comunitats de Colombicultura 2026. 100 palomos participarán en esta competición que será clasificatoria para el Nacional de Copa Comunidades, que se celebrará en Sierra (Albacete) en el mes de marzo. El campeonato Copa Comunitats de La Nucía contará con 6 sueltas puntuables y una de acoplamiento, que se celebrará desde el viernes 30 de enero hasta el 20 de febrero que será la última jornada.

La presentación de la Copa Comunitats de Colombicultura 2026 de La Nucía con la presencia de José Luis Morató, presidente Real Federación Española de Colombicultura; Ricardo Luis García, presidente Federación Colombicultura de la Comunitat Valenciana; Vicente Francisco Llorens, presidente provincial Alicante; Carmelo Andreu, presidente del Club Onosca La Nucía y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. También estuvieron presentes diferentes representantes de clubes de la comarca: Altea, l’Alfàs del Pi, Benidorm…

Este Torneo Intercomarcal de Colombicultura de la Marina Baixa está organizado por la Federación de Colombicultura de la Comunidad Valenciana y el Club Onosca de La Nucía con la colaboración de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de La Nucía.

100 palomos

En esta Copa Comunitats de Colombicultura 2026 participarán 100 palomos inscritos entre los cuales figura 4 palomos locales del club Onosca La Nucía, que se han clasificado previamente en diferentes competiciones de toda la comarca de la Marina Baixa. El campeonato Copa Comunitats de La Nucía contará con 6 sueltas puntuables y una de acoplamiento, que se celebrará desde el viernes 30 de enero hasta el 20 de febrero que será la última jornada. Las 6 suelta se realizarán los lunes y viernes por la tarde.

Clasificatorio para el Nacional 2026

Tras las seis sueltas los 15 primeros palomos clasificados en la general obtendrán el “pase” para el Nacional de Copa Comunidades, que se celebrará en Sierra (Albacete) en el mes de marzo. Habrá trofeos y premios para los tres primeros palomos clasificados y trofeo para el campeón de la suelta final (20 de febrero).