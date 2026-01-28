Los Hispanos se despiden del Europeo ante una sólida Portugal

Los Hispanos han cerrado su duelo ante Portugal en el Campeonato de Europa con una derrota. En un encuentro de alta intensidad, los de Jordi Ribera supieron rehacerse de los momentos de dificultad iniciales, ajustando su sistema defensivo y encontrando en la garra de sus jóvenes talentos los argumentos para disputar el partido hasta el final. Aunque el acierto luso acabó marcando la diferencia en el electrónico (27-35), los Hispanos demostraron identidad competitiva inquebrantable en el EHF EURO 2026.

El encuentro arrancó con Javi Rodríguez estrenando el marcador desde los seis metros, seguido por un tanto de contraataque de Dani Fernández que ponía las tablas tras un error luso. Pese a las intervenciones de Sergey Hernández bajo palos, Portugal logró imponer su ritmo gracias al acierto de Kiko Costa y Diogo Branquinho, estableciendo una renta de 3-5 cumplido el primer tercio del periodo. La solidez del guardameta Diogo Valério y la efectividad de Martin Costa ampliaron la distancia hasta los cinco goles, obligando a Jordi Ribera a solicitar tiempo muerto con un 4-8 en el minuto 14.

Jordi Ribera en un tiempo muerto. / @RFEBalonmano

Ante la desventaja, los Hispanos ajustaron su esquema con una defensa 5:1 y un ataque sin pivote, buscando soluciones a través de Aleix Gómez, Jan Gurri e Ian Barrufet, quien aprovechó las superioridades numéricas tras la exclusión de Victor Iturriza. En el tramo final, los goles de Imanol Garciandia, Alex Dujshebaev y Kauldi Odriozola, sumados a las paradas clave de Sergey Hernández y un último tanto de Ian Tarrafeta, permitieron a España recortar distancias para marcharse al descanso con un 12-16 en el electrónico.

Tras el paso por vestuarios, los Hispanos mostraron su faceta más combativa, negándose a dar el brazo a torcer pese a la ventaja lusa. Liderados por un inspirado Jan Gurri, que se echó el equipo a la espalda en los momentos de mayor dificultad, y la efectividad de Aleix Gómez desde el extremo y el saque directo, el conjunto de Jordi Ribera llegó a amenazar la renta portuguesa en varias fases del segundo tiempo. La recuperación de la solidez defensiva y las meritorias intervenciones de un Sergey Hernández que sostuvo al equipo bajo palos permitieron a España soñar con la remontada, manteniendo la competitividad hasta los instantes finales, aunque el acierto de Portugal terminó por decantar la balanza hacia los lusos (27-35).

FICHA TÉCNICA

ESPAÑA 27:35 PORTUGAL

España (12+15)

Sergey Hernández y Nacho Biosca en portería; Antonio Serradilla, Jan Gurri (6), Ian Tarrafeta (3), Alex Dujshebaev (1), Kauldi Odriozola (1), Imanol Garciandía (2), Marcos Fis (1), Dani Dujshebaev, Aleix Gómez (6), Natan Suárez, Víctor Romero, Daniel Fernández (1), Ian Barrufet (4) y Javi Rodríguez (2).

Entrenador: Jordi Ribera.

Portugal (16+19)

Gustavo Capdevilla y Diogo Valério en portería; Victor Iturriza (4), Filipe Monteiro, Salvador Salvador (2), Rui Silva, Miguel Neves (1), Leonel Fernandes (3), Diogo Branquinho (1), António Areia (6), Francisco Costa (7), Joao Gomes (3), Martim Costa (6), Luís Frade (2), Ricardo Brandao y Gabriel Cavalcanti.

Entrenador: Paulo Pereira.

Árbitros: Mads Hansen y Jasper Madsen (Dinamarca). Excluyeron a Antonio Serradilla, Kauldi Odriozola y Víctor Romero en el conjunto español; y a Victor Iturizza, Salvador Salvador y Rui Salva en el equipo de Portugal.

Parciales: 2-3; 3-5; 4-8; 5-11; 9-14; 12-16 (descanso); 16-20; 19-23; 21-26; 23-28;

24-30; 27-35 (final)