El Léleman Conqueridor apela a la épica en Polonia

El Léleman Conqueridor afrontará este jueves 29 de enero la vuelta de los octavos de final de la CEV Challenge Cup ante el Norwid Czestochowa. El Hala Sportowa Częstochowa acogerá el desenlace de esta eliminatoria a partir de las 20:30 horas en un partido muy complicado para los valencianos. La victoria sin llegar al quinto set es la única vía para forzar un Golden Set que permitiría continuar con el sueño europeo. Después de lo vivido hace tan solo una semana en Nou Moles, el conjunto polaco parte como gran favorito en la eliminatoria.

“Iremos a la lucha y esperemos hacer el mejor resultado, sino volveremos con la cabeza bien alta para centrarnos en San Roque”, explicaba Maxi Scarpin antes de poner rumbo a Polonia. El equipo ha tenido varios días para recuperarse de la derrota ante UC3M Voleibol Leganés en Superliga pero tiene un largo viaje por delante hasta llegar a Czestochowa. Una previa marcada por dos vuelos y desplazamiento en autobús antes de hacer la sesión matinal del jueves. El primer contacto con la pista se hará alrededor de las 10:00 horas y el equipo se concentrará en el hotel hasta la hora del gran partido.

Remate de Javi Monfort ante el triple bloqueo del Norwid. / SD

Ambos equipos mostraron ya sus cartas en la idea y no hay lugar para sorpresas. El Léleman Conqueridor tuvo muchos momentos de ir por delante en Nou Moles pero acabó cediendo ante la experiencia del Norwid por 0-3 (20-25/22-25/20-25). Tan solo 13 puntos entre ambos equipos que se pueden contabilizar en los saques directos. Tres de los valencianos por ocho de los polacos. También aprovechó mejor el conjunto visitante el registro de bloqueos con tres anotaciones más. Teniendo en cuenta que los de Zanini contaban con bajas sensibles como las de Rubén López, Manu Furtado y Luis Vidal para hacerse fuertes sobre la red, el partido podría haber cambiado radicalmente. Pero la realidad en toda la eliminatoria es que el Conqueridor solo ha contado con Maxi Scarpin en dicha posición y que Joaquín Monteagudo apenas llevaba unas horas entrenando con el equipo.

La esperanza nunca se pierde

Con esa sensación de haber estado lejos en el resultado final, pero a la vez cerca en los sets, los valencianos tienen esperanzas de lograr la épica para forzar el Golden Set. Para ello necesitará la mejor versión de Pernambuco y Javier Monfort, que en la idea solo pudieron hacer 13 y 12 puntos respectivamente. Dos jugadores acostumbrados a estar rondando los veinte por partido y que teniendo un día habitual en sus estadísticas, podrían darle la vuelta a estos octavos de final. El mayor peligro volverá a ser Patrik Indra, que con 27 puntos en Nou Moles se convirtió en el jugador del partido. Zanini tiene un reto complicado de neutralizar con sus centrales y las ayudas defensivas al opuesto checo. Así como mantener la concentración del equipo para anticiparse a la capacidad de recursos en colocación que es capaz de inventar un genio como Luciano De Cecco. El Léleman Conqueridor apela a la épica para remontar una complicadísima eliminatoria en la que acude sin presión pero con ganas de que la aventura europea no termine en esta ronda.