Recorrido y cortes de tráfico por la XI Carrera Never Stop Running en València

Nueva carrera este domingo en València. El XXI Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València vuelve este fin de semana en una cita ineludible para los enamorados del running, que podrán disfrutar este domingo 01 de febrero de la XI Carrera Never Stop Running ‘Nunca te rindas’.

La carrera tendrá lugar entre las 9:00 y las 10:20 horas desde la avenida de França número 60 y por la plaza de Europa, calle Tomás de Montañana, avenida del Port, vía de servicio de J.J. Dòmine, avenida del Enginyer Manuel Soto, calle de Joan Verdeguer, avenida de Balears, calle de Menorca (en sentido contrario al tráfico motorizado) y avenida de França hasta llegar a la meta.

El corte de la avenida de França -desde la calle de Menorca hasta la calle de Eivissa- para el montaje de la salida y meta empezará a las 6:00 y se mantendrá hasta las 12:00.

Recorrido de la carrera Never stop running. / SD

Restricciones al estacionamiento

Estará prohibido estacionar en ambos sentidos de la avenida de França (entre la calle de Menorca y la calle de Eivissa), desde el sábado 31 de enero a las 22:00 horas y hasta el domingo a las 12:00 horas.

Noticias relacionadas

Información EMT València

Con el objetivo de mantener el servicio público de transporte y acercar a las personas usuarias lo máximo posible a sus destinos, EMT ha planificado nuevos recorridos este domingo en un total de 9 líneas. La compañía de transportes municipal recomienda las líneas 4, 19, 30, 35, 92, 94, 95 y 99 para acercarse a la salida y meta de la carrera en avenida de França. Las nuevas rutas pueden consultarse en la página web de EMT y sus canales de difusión habituales.