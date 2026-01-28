Rojales acoge la segunda sede de la Lliga de Clubs Caixa Popular 2026

La localidad alicantina de Rojales fue este domingo el escenario de la séptima edición de su Duatlón Sprint, segunda cita puntuable de la Lliga de Clubs Caixa Popular 2026. Más de 300 duatletas se desplazaron hasta el municipio para disfrutar de una intensa mañana de competición, en la que los clubes de Primera y Tercera División continuaron su camino en la liga autonómica.

La jornada arrancó a las 9:30 horas con la salida de la Primera División masculina. Cinco minutos después tomaron la salida los participantes de Tercera División y Open. Los deportistas afrontaron un rápido y técnico circuito urbano, compuesto por dos vueltas de carrera a pie en el primer segmento, dos vueltas de ciclismo y una última vuelta de carrera, que los conducía directamente a la línea de meta, situada en el recinto ferial de Rojales, junto a la zona de transición.

Clasificaciones masculinas

A nivel individual, el más rápido del día fue el duatleta belga Martin Baudouin Oldenhove, del C.D.T. Resistentia T3, que cruzó la meta en primera posición. El segundo puesto fue para Marcos Roger (Tripuçol), mientras que el tercer lugar lo ocupó Nicolas Galia (C.D.T. Resistentia T3). No obstante, la clasificación final se estableció por clubes, contabilizando los tiempos de los cinco componentes más rápidos de cada equipo.

Lliga de Clubs Caixa Popular

Primera División

1.º Tripuçol

2.º C.D.T. Resistentia T3

3.º C.E.A. Bétera

Tercera División

1.º C.D. Adesavi San Vicente Triatlón

2.º ZO Sport

3.º C.A. Triatló La Vila Joiosa

A partir de las 11:00 horas, llegó el turno de la competición femenina. / Roberto Chacón

Clasificaciones femeninas

A partir de las 11:00 horas, llegó el turno de la competición femenina. Las primeras en tomar la salida fueron las duatletas de Primera División, seguidas por las representantes de Tercera División y Open, manteniendo el mismo recorrido urbano.

En la clasificación individual femenina, la victoria fue para Eva Sánchez (C.E.A. Bétera), que se impuso con autoridad. La segunda posición fue para Antonina Jackowiak (C.D.T. Resistentia T3), mientras que el tercer puesto lo ocupó Mariola Sebastián (Tripuçol).

En la clasificación por clubes, los podios quedaron de la siguiente manera:

Lliga de Clubs Caixa Popular

Primera División

1.º C.E.A. Bétera

2.º Tripuçol

3.º Triatló Ontinyent

Tercera División

1.º A7 Triatló LAW

2.º C.A. Triatló La Vila Joiosa

La competición mantuvo la emoción de principio a fin, ofreciendo un gran espectáculo deportivo y dejando patente el alto nivel competitivo de los clubes de triatlón y duatlón de la Comunitat Valenciana, que lucharon hasta el último metro por subir a los cajones del podio.

Noticias relacionadas

Próxima cita

La Lliga de Clubs Caixa Popular 2026 continuará el próximo 7 de marzo con la disputa del Duatló Ciutat d’Ontinyent, tercera sede de la temporada, donde entrarán en acción los clubes de Segunda y Tercera División.