El Velódromo Luis Puig arranca la temporada con el Gran Premio Internacional de Atletismo Valencia 2026

El Palau Velòdrom Luis Puig acogerá el próximo sábado, 31 de enero, el Gran Premio Internacional de Atletismo Valencia 2026, la primera gran cita anual del atletismo en pista cubierta de la ciudad, que forma parte del World Athletics Indoor Tour, y que reunirá a cerca de 150 atletas procedentes de 22 países. “Este sábado, la ciudad de València volverá a ser hogar del mejor atletismo internacional con la celebración de este Gran Premio –ha señalado la concejala de Deportes, Rocío Gil- una cita que será la antesala del Campeonato Europeo que albergaremos dentro de un año desde una de las instalaciones deportivas municipales más emblemáticas de nuestra ciudad, y que ratifica el talante y la capacidad organizativa del tejido deportivo valenciano”, ha subrayado la delegada.

El valenciano Quique Llopis, actual subcampeón de Europa y vencedor el año pasado en la prueba de 60m vallas del certamen, será uno de los grandes atractivos en la prueba de 60m vallas. Otra de las principales citas del encuentro será el 1.500 masculino, con la presencia de atletas como Adrián Ben, Mariano García (que son máximos candidatos a la victoria), Carlos Sáez, Martín Segurola, Pol Oriach o Javier Mirón.

El director General de Deporte de a Generalitat, Luis Cervera, ha señalado que el Gran Premio Internacional de Atletismo Valencia 2026 “va a ser uno de los hitos de estatemporada y una excelente oportunidad para los aficionados de disfrutar en directo de este deporte al más alto nivel”. Además, “la celebración de esta competición en el velódromo Luis Puig nos orientará el camino hacia el Europeo del año siguiente, por lo que desde la Generalitat nos hemos volcado para que la competición sea un rotundo éxito, tanto organizativa como deportivamente”, ha explicado.

El 800 femenino es otra de las pruebas con mayor atractivo del Gran Premio, ya que cuenta con la presencia de tres de las cuatro mejores atletas españolas: Lorea Ibarzabal, Rocío Arroyo y Daniela García. Otros nombres destacados son Eusebio Cáceres y Jaime Guerra en salto, el polaco Mateusz Borkowsk, subcampeón de Europa de 800m o la cubana la cubana Davisleydi Velazco, quinta del mundo en triple salto.

El Gran Premio se disputará en horario vespertino y se celebrarán las pruebas de 60m vallas masculino, 800 metros masculino y femenino, 1500 metros, 60m lisos femeninos, 3000m femeninos, triple salto mixto y salto de longitud mixto. Además, se disputarán diversas pruebas de ámbito nacional, como el salto de pértiga femenino, los 60m lisos masculino, 3000m masculino, 60m vallas femenino o 1500m femenino. La jornada incluye también pruebas para los atletas autonómicos en categorías de promoción.

Campeonatos de España en febrero

El Gran Premio Internacional de Atletismo Valencia 2026 precede al Campeonato de España de Clubes de pista corta 2026- copa Joma y Copa Iberdrola que se disputará en el Luis Puig el 14 de febrero. Dos semanas después, del 27 de febrero al 1 de marzo, el recinto valenciano también acogerá el Campeonato de España Absoluto de pista corta, citas que servirán como preparativo del recinto para el Campeonato de Europa que se celebrará en Valencia del 5 al 7 de marzo.

Noticias relacionadas

València acogerá su tercer Campeonato internacional en pista cubierta, tras el Campeonato de Europa (1998) y del Campeonato del Mundo (2008). De este modo el Europeo de pista cubierta regresa a España tras 22 años, tras la prueba celebrada en Madrid en 2005.