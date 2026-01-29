Adriana Castro: "Me he demostrado que puedo navegar a un alto nivel en un gran evento"

Brillantes resultados para Adriana Castro e Irene de Tomás en el Mundial sub-21 de ILCA 6 Después de unas semanas complicadas, Adriana Beatriz Castro (Orihuela, 19 años) se ha reivindicado con una espectacular medalla de bronce en el Campeonato del Mundo Sub-21 de vela clase ILCA 6, en Lanzarote, mientras que Irene de Tomás (Valencia, 18 años), que en diciembre se proclamaba campeona en el Mundial ISAF, acabó en cuarta posición, a sólo 8 puntos del bronce.

Regreso al podio

Adriana Castro no subía a un gran podio internacional desde 2021, cuando se proclamó campeona del mundo en clase ILCA 4, en Irlanda, con tan solo 15 años. En 2023, fue 5ª en el Mundial ISAF youth, en Brasil. El pasado sábado, la regatista FER volvía a colgarse una medalla en un certamen universal, dándose un necesario baño de autoestima y postulándose como una de las grandes esperanzas de la vela española en la clase olímpica femenina ILCA 6. "Estos últimos tres meses han sido complicados de gestionar. He experimentado sensaciones negativas, sentimientos que no olvidaré nunca. He entendido por primera vez lo que es sufrir una crisis mental; pero, después de tocar fondo, sólo subir", señaló Castro en declaraciones a Proyecto FER. "Lo que más me alegra es la consistencia, la determinación que he demostrado. El valor de hacer, en todo momento, lo que creía más conveniente sin miedo al error. Y, sobre todo, el demostrarme, de nuevo, que puedo navegar a un alto nivel en un gran evento. Pese a todo, he cometido fallos. Por tanto, tengo margen de mejora", añadió.

Excelente cuarta plaza para Irene de Tomás

Irene de Tomás (Valencia, 18 años) continúa atravesando un pletórico momento de forma. En diciembre, se proclamaba campeona en el Mundial ISAF (competición para regatistas de hasta 18 años como edad máxima), en Portugal. El pasado sábado, se quedó a las puertas del podio en el Campeonato del Mundo Sub-21. Finalmente, ocupó la cuarta plaza, a sólo 8 puntos del bronce, de Adriana.

Irene empezó muy bien. De hecho, tras la segunda de las seis jornadas que integraron el Campeonato del Mundo, ocupaba la segunda plaza, pero el penúltimo día resultó especialmente aciago. La reacción protagonizada en las dos últimas mangas le permitió acabar en una excelente cuarta posición.

La siguiente gran cita para Adriana e Irene llegará a principios de abril, en el prestigioso Trofeo Princesa Sofía, en Mallorca.