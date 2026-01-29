Calendario polideportivo del fin de semana

Baloncesto

En la actualidad hay cinco competiciones masculinas diferentes en la pirámide nacional: la primera es la Liga ACB, la segunda es la Primera FEB, la tercera la Segunda FEB, la cuarta es la Tercera FEB y la quinta que se trata de la Primera División (Liga Foster's Hollywood). En competición femenina, tenemos la Liga Femenina, la Liga Femenina Challenge, Liga Femenina 2 y la 1ª División Fem (Liga Foster's Hollywood).

Euroliga masculina: Valencia Basket - Maccabi Tel Aviv, jueves 29 de enero de 2026 a las 20:45 horas en el Roig Arena.

Así va la clasificación.

Liga ACB: Valencia Basket - Força Lleida, domingo 1 de febrero de 2026 a las 17:00 horas en el Roig Arena.

Clasificación.

Primera FEB: HLA Alicante - Súper Agropal Palencia, sábado 31 de enero de 2026 a las 19:00 horas en el Centre de Tecnificació Esportiva d'Alacant.

Así va la clasificación.

Segunda FEB: Sol Gironès Bisbal Bàsquet - Club Esportiu Bàsquet Llíria, sábado 31 de enero de 2026 a las 18:10 horas; Homs U.E. Mataró - Maderas Sorlí Benicarló, sábado 31 de enero de 2026 a las 19:00 horas; Amics Castelló - CB Getafe, domingo 1 de febrero de 2026 a las 12:00 horas en el Pabellón Municipal Ciudad de Castellón; CBZ - Proinbeni UPB Gandía, domingo 1 de febrero de 2026 a las 18:00 horas.

Así va la clasificación.

Tercera FEB: Grupo EA, CB Morvedre - Bauhaus Godella, sábado 31 de enero de 2026 a las 18:00 horas; CB Puerto Sagunto - Socage Jovens L'Eliana, sábado 31 de enero de 2026 a las 18:30 horas; Topsurface NB Paterna - CB Tabernes Blanques Fernando Gil, domingo 1 de febrero de 2026 a las 18:00 horas; Cemalu Aldaia - BC Peñíscola, domingo 1 de febrero de 2026 a las 18:00 horas; Amics Castelló B - Fundació Caixa Rural Vila-real, domingo 1 de febrero de 2026 a las 18:45 horas; Picken Claret - CB Jovens Almàssera, domingo 1 de febrero de 2026 a las 19:00 horas; The Fitzgerald el Pilar - Halal Food Quality Uixó Bàsquet, domingo 1 de febrero de 2026 a las 19:00 horas.

Así va la clasificación.

Grupo EB: Velabasket CB Sueca - Decprocon Carolinas, sábado 31 de enero de 2026 a las 19:00 horas; Lucentum Alicante - CB Jorge Juan Castelló Since 1907, domingo 1 de febrero de 2026 a las 11:00 horas; Personalhome Adesavi - CMG Hidráulica NB Torrent, domingo 1 de febrero de 2026 a las 12:00 horas; CA Montemar - Servigroup Benidorm, domingo 1 de febrero de 2026 a las 18:00 horas; Rigalli Alginet - Maristas Valencia, domingo 1 de febrero de 2026 a las 18:00 horas; CB Estudiantes Cartagena - CBI Elche, domingo 1 de febrero de 2026 a las 19:00 horas. Descansa ESET Ontinet .

Así va la clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood)

Grupo A: Horarios y clasificación.

Grupo B : Horarios y clasificación.

Liga Endesa Femenina: Casademont Zaragoza - Valencia Basket, domingo 1 de febrero de 2026 a las 12:15 horas.

Clasificación.

Liga Femenina Challenge: Cajasol Baloncesto Sevilla Fem. - La Cordà NB Paterna, sábado 31 de enero de 2026 a las 19:00 horas; Melilla Ciudad del Deporte La Salle - Fustecma Amics Castelló, sábado 31 de enero de 2026 a las 19:30 horas.

Clasificación.

Liga Femenina 2: Segle XXI - CB Claret Benimaclet, sábado 31 de enero de 2026 a las 17:00 horas.

Así va la clasificación.

Primera División Femenina Liga Foster's Hollywood).

Grupo A: Horarios y clasificación.

Grupo B: Horarios y clasificación.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: Liga Nexus Energía ASOBAL: La competición se paraliza por la Europeo, organizado de forma conjunta por Dinamarca, Noruega y Suecia entre el 15 de enero y el 1 de febrero de 2026.

Así va la clasificación de la Liga ASOBAL .

Liga Guerreras Iberdrola: Elda Prestigio - Caja Rural Valladolid, sábado 31 de enero de 2026 a las 18:00 horas en el Pabellón Ciudad de Elda - Florentino Ibáñez; Replasa Beti-Onak - Atticgo Elche, sábado 31 de enero de 2026 a las 18:00 horas; Grafometal Sporting La Rioja - BM. Morvedre, sábado 31 de enero de 2026 a las 19:00 horas.

Así va la clasificación.

División de Honor Oro Femenina: Vino Doña Berenguela BM. Bolaños - Grupo USA Handbol Mislata, sábado 31 de enero de 2026 a las 20:00 horas.

Así va la clasificación.

División de Honor Plata Masculina: Club Balonmano Alcobendas - Fertiberia Puerto Sagunto, sábado 31 de enero de 2026 a las 18:30 horas; Anaitasuna - Fundación Agustinos Alicante, domingo 1 de febrero de 2026 a las 12:30 horas; Servigroup Benidorm - Trops Málaga, domingo 1 de febrero de 2026 a las 19:00 horas en el Pabellón Garganes.

Así va la clasificación.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: Duelo autonómico entre Club Almassora Balonmano - Atticgo Elche, sábado 31 de enero de 2026 a las 19:00 horas en el pabellón B del polideportivo municipal de La Garrofera; Handbol Onda - Fundació Handbol Sant Vicenç, sábado 31 de enero de 2026 a las 19:00 horas en el Pabellón Polideportivo Víctor Cabedo; OAR Gracia Sabadell - BM Marni Rosval, sábado 31 de enero de 2026 a las 20:00 horas.

Así va la clasificación.

Primera División masculina, Grupo E: Horarios y clasificación.

Rugby

División de Honor: No hay jornada este fin de semana.

Clasificación.

División de Honor Élite Masculina: No hay competición este fin de semana

Así va la clasificación de Liga.

División de Honor B Masculina, Grupo B: El Toro RC - CAU Valencia, sábado 31 de enero de 2026 a las 13:30 horas.

Asi va la clasificación.

División de Honor B Femenina: El partido entre el Rugby Turia y el CR Atlético Portuense, correspondiente a la tercera jornada del Grupo A de esta segunda fase, no se disputará hasta el sábado 14 de febreo de 2026 a las 16:00 horas.

Así va la clasificación .

Voleibol

Superliga Masculina: Pamesa Teruel Vb - Servigroup Playas de Benidorm, sábado 31 de enero de 2026 a las 18:30 horas; Bus Leader San Roque - Léleman Conqueridor Valencia, sábado 31 de enero de 2026 a las 19:30 horas.

Clasificación.

Superliga 2 Masculina

Grupo B: Derbi provincial, CV GEMAVI Vinaròs - CV Mediterráneo Castellón, sábado 31 de enero de 2026 a las 19:00 horas en el Pabellón Polideportivo de Vinaroz; Club Volei Roquetes - UBE L'Illa Grau, sábado 31 de enero de 2026 a las 19:30 horas.

Clasificación.

Grupo C: Club Voleibol Almoradí - Grupo Alfil Marbella Costa del Voley, sábado 31 de enero de 2026 a las 17:30 horas en el Pabellón Mayte Andreu; Grupo Egido Pinto - Conqueridor Valencia, sábado 31 de enero de 2026 a las 19:30 horas.

Clasificación.

Superliga 2 Femenina

Grupo B: Grau Élite Cementos - CV Sant Quirze, sábado 31 de enero de 2026 a las 17:00 horas en el Pabellón Pablo Herrera.

Clasificación.

Grupo C: CDU Atarfe - Grupo Renovak CV Sant Joan, sábado 31 de enero de 2026 a las 18:00 horas; Camporrosso Finestrat Medsur - Mairena Vóley club, domingo 1 de febrero de 2026 a las 12:30 horas en el Pabellón Municipal Finestrat; CV Paterna Liceo - Clínica Inmuv. Descubre Fuentes, domingo 1 de febrero de 2026 a las 14:00 horas en el Pabellón Municipal Viña del Andaluz.

Clasificación.

1ª División masculina, Grupo C. Consulta los horarios y la clasificación

1ª División Femenina Grupo C Subgrupo Ascenso. Ahora Vóley Xátiva - Wash Auto Panel AVG, sábado 31 de enero de 2026 a las 17:00 horas en el Pabellón Municipal Voleibol.

Clasificación.

Hockey hierba

Ya se conoce la lista de convocados de la selección española para la FIH Hockey Pro League . Max Caldas ha dado a conocer la lista de 24 jugadores que representarán a España en el inicio de la competición, que se disputará en Valencia del 2 al 10 de febrero y en la que el combinado nacional se medirá a Países Bajos e Inglaterra. Las potencias mundiales de hockey llegan a Valencia con la FIH Pro League 2026 .

Los Redsticks conquistan el Trofeo Internacional ‘Ciudad de Valencia’ 2026.

Se cerró la primera fase en la División de Honor B Masculina y la División de Honor B Femenina.

En la competición femenina, el CD Giner de los Ríos jugará la Fase de Ascenso a Liga Iberdrola por primera vez en su historia, en una fase en la que también estará el Valencia CH. Por la permanencia lucharán el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el Xaloc.

El Valencia Club de Hockey, encaminado hacia el ascenso a la Liga Iberdrola .

En la masculina, el CH Carpesa jugará por el ascenso a la máxima categoría del hockey español. Mientras, el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el CD Giner de los Ríos jugarán por la permanencia en esta categoría de plata.

La Fase Final comenzará a mediados de marzo de 2026.

Hockey patines

Liga OK: AITEX PAS Alcoi - CP Voltrega Movento Stern, sábado 31 de enero de 2026 a las 19:30 horas en el Pabellón Miguel Sarasa del Polideportivo Municipal Francisco Laporta

Clasificación.

Liga OK Plata Sur: Sporting Alcoi Erum - CP Congrés-La Sagrera es mou, sábado 31 de enero de 2026 a las 16:00 horas en el Pabellón Francisco Laporta.

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina: Club Promoción Patín Raspeig - Hockey Club Raxoi, sábado 31 de enero de 2026 a las 20:15 horas en el Polideportivo Municipal de San Vicente del Raspeig .

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur: Descansa Club Promoción Patín Raspeig; PAS Alcoi - Club Patín Alhambra Cajar, domingo 1 de febrero de 2026 a las 12:30 horas en el Pabellón Miguel Sarasa del Polideportivo Municipal Francisco Laporta.

Clasificación .

Fútbol sala

Primera División: La competición se paraliza hasta el fin de semana del 13, 14 y 15 de febrero de 2026 por los compromisos de la selección española que jugará el Europeo de Letonia, Lituania y Eslovenia del del 21 de enero al 7 de febrero. Jesús Velasco da la convocatoria para el Europeo .

España convence y golea a Eslovenia en el debut del Europeo de fútbol sala.

Así va la clasificación de la Liga .

Segunda División: Levante UD FS. - MRB FS Móstoles, sábado 31 de enero de 2026 a las 18:30 horas en el Pabellón Polideportivo Municipal de Paterna.

Así va la clasificación.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: No hay jornada este fin de semana.

Así va la clasificación.

Segunda División B: Grupo 2, FS Picassent - Amixalan Anaitasuna FS, sábado 31 de enero de 2026 a las 18:00 horas en el Pabellón Polideportivo Municipal de Picassent.

Así va la clasificación del Grupo 2.

Grupo 3, Ye Faky FS - Illes Balears Palma Futsal, sábado 31 de enero de 2026 a las 12:30 horas en el Pabellón Municipal de Cocentaina; Futsal Ibi Jypal Hogar - Les Corts EF 'A', sábado 31 de enero de 2026 a las 17:00 horas en el Pabellón Rubén Plaza; CFS Bisontes de Castellón - Colegio Santo Ángel /CCR. Baixsud de Castelldefels A, sábado 31 de enero de 2026 a las 17:00 horas en el Pabellón Ciudad de Castellón; Hospitalet Bellsport FS - Nunsys El Pilar, sábado 31 de enero de 2026 a las 18:00 horas.

Así va la clasificación del Grupo 3.

Grupo 4, Asociación Jerez FS A - CD Sporting La Nucía, sábado 31 de enero de 2026 a las 17:00 horas.

Así va la clasificación del Grupo 4.

Bádminton

Top10 Iberdrola: No hay competicióin este fin de semana.

Clasificación Grupo A .

Waterpolo

Primera División Masculina, Grupo A: Taux C.n. Granollers - Waterpolo Turia, sábado 31 de enero de 2026 a las 15:30 horas.

Así va la clasificación .

Primera División Femenina, Grupo A: Waterpolo Turia - C.N. Vallirana, sábado 31 de enero de 2026 a las 18:00 horas en la Piscina del Pabellón Municipal de Nazaret.

Clasificación Grupo A.

Grupo B: Club Waterpolo Elx Manolet - C.N. Cuatro Caminos, sábado 31 de enero de 2026 a las 15:00 horas en la piscina del Pabellón Esperanza Lag en Elche.

Clasificación Grupo B.

Segunda División Masculina, Grupo B: Club Nou Godella Natación - Geodesic Real Canoe N.C., sábado 31 de enero de 2026 a las 17:30 horas en la Piscina Municipal de San Antonio de Benagéber ; Club Waterpolo Elx Selecte - C.D. Waterpolo Malaga, domingo 1 de febrero de 2026 a las 16:00 horas en la piscina del Pabellón Esperanza Lag en Elche.

Así va la clasificación.

Fútbol americano

La Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano (LNFA Femenina) 2025-2026: No hay competición este fin de semana.

Clasificación.

XXXII Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA): Valencia Firebats - Mallorca Voltors, domingo 1 de febrero de 2026 a las 11:00 horas en el Estadio Municipal Jardín del Turia (Tramo III).

Clasificación.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Baloncesto en silla de ruedas : UPV IN - UCAM Murcia BSR, domingo 1 de febrero a las 11:00 horas en el Pabellón de la Universidad Politécnica de Valencia.

El domingo 1 de febrero a las 12:00 horas el Pabellón de la Universidad Politécnica de Valencia albergará un encuentro donde el máximo representante del Baloncesto en Silla de Ruedas Valenciano, el UPV IN, jugará su partido de liga de 1ª División Nacional frente al líder invicto de la categoría, el UCAM Murcia BSR. Un equipo que esta temporada renunció a Superliga, pero que a pesar de ello disputa a nivel internacional la segunda competición europea.

Atletismo : Gran Premio Internacional de Atletismo 2026. World Athletics Indoor Tour – Bronze, sábado 31 de enero de 2026 a las 17:20 horas en el Palau Velódromo Luis Puig. Cartel de lujo en el Gran Premio Internacional de Atletismo Valencia 2026.

. 2ª CAN Carpesa, sábado 31 enero 2026 a las 17:00 horas en Carpesa (Valencia) sobre una distancia de 3.000 metros.

Cartel de la prueba. / VALENCIA CIUDAD DEL RUNNING

.11ª VMLL Volta Muntanya de Llaurí, Lliga de Muntanya València Sud. 25/26, sábado, 31 de enero de 2026 a las 9:30 horas en Llaurí (Valencia).

. Granadella Trail 2026, sábado, 31 de enero de 2026 a las 10:00 horas en Xàbia (Alicante).

. XIII Trail Umbría – La Plana, domingo 1 de febrero de 2026 a las 9:00 horas en Enguera (Valencia).

. XXVI Marxa de Muntanya “Sant Sebastià” De la Vilavella, domingo 1 de febrero de 2026 a las 9:00 horas en Vilavella (Castellón).

. 1ª Prueba de Liga de CxM FEMECV 2026, Ròtova, domingo 1 de febrero de 2026 a las 9:00 horas en Rótova (Valencia).

. Campeonato Provincial Escolar Individual de Campo a Través JECV Alicante / Elda - Alicante. Fecha: 01/02/26 / Jornada: M / Cross / Juegos Deportivos / Organiza: C.A.Elda

. Campeonato Provincial Sub-16 ST JECV Valencia / Valencia (Luís Puig). Fecha: 01/02/26 / Jornada: M / Pista Cubierta / Juegos Deportivos / Organiza: C.A.Safor Teika

. Campeonato Autonómico Escolar de Lanzamientos Largos de Invierno JECV / Valencia (Turia). Fecha: 01/02/26 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: FACV

Ciclismo : . Costa Blanca Bike Race 2026 es una carrera ciclista de montaña por etapas en España, en la Comunidad Valenciana. La edición Costa Blanca Bike Race 2026 tendrá lugar el jueves 29 de enero de 2026 con salida en Calpe, provincia de Alicante, Comunidad Valenciana. La competición acabará el domingo 1 de febrero de 2026.

Programa

. Pionera Race-SCV 2026, carrera ciclista femenina, se celebrará el domingo 1 de febrero de 2026 a las 11:00 horas, uniendo El Real de Gandía (Valencia) y Cocentaina (Alicante) con un recorrido de 105 km.

. Marcha BTT Benaguasil, domingo 1 de febrero de 2026 a las 09:00 horas.

. La tercera etapa de la XL Volta La Marina llega a Parcent el 1 de febrero de 2026 a las 10:00 horas. Serán 72,4 km emocionantes divididos en 15 vueltas a un circuito desafiante.

. Challenge de La Plana 2026 - 2ª etapa, domingo 1 de febreo de 2026 a las 10:30 horas desde Catí.

Volta a la Comunitat Valenciana – VCV 2026, del 4 al 8 de febrero de 2026.

Etapas

1ª etapa – Segorbe / Torreblanca (160 km). Etapa de perfil mixto con repechos y ascensiones exigentes, incluida la inédita subida al Alto de los Madroños. Final abierto para sprinters capaces de superar un trazado selectivo.

2ª etapa – Contrarreloj individual (40 km). Jornada clave para establecer las primeras diferencias en la clasificación general, con un recorrido técnico que favorecerá a los especialistas.

3ª etapa – Orihuela / San Vicente (158 km). Tramo inicial completamente llano que puede propiciar fugas, con un desenlace condicionado por el paso por el puerto de Tibi en los kilómetros finales.

4ª etapa – La Nucía / Teulada (172 km). Etapa reina con 3.300 metros de desnivel acumulado y cinco puertos de montaña. El Alto del Miserat, Cumbres del Sol y el exigente Muro del Pou, con rampas de hasta el 22%, marcarán la lucha entre los favoritos.

5ª etapa – Bétera / València (93 km). La etapa decisiva de la Volta. Con un recorrido corto pero intenso, incluye la subida al puerto del Garbí a tan solo 40 kilómetros de la meta, un punto estratégico desde el que pueden lanzarse ataques definitivos. La llegada a València, tras una jornada muy explosiva, será el escenario donde se resuelva la clasificación general, ofreciendo un final espectacular para el público y consolidando la ciudad como epicentro del desenlace de la ronda valenciana.

. SCOTT Mediterranean Epic MTB 2026, del 5 al 8 de febrero de 2026, con cuatro días de competición. La SCOTT Mediterranean Epic MTB 2026 cierra inscripciones con 700 bikers.

Colombicultura : Copa Comunitats de Colombicultura 2026. El campeonato Copa Comunitats de La Nucía contará con 6 sueltas puntuables y una de acoplamiento, que se celebrará desde el viernes 30 de enero hasta el 20 de febrero que será la última jornada.

Vela : Euromarina Optimist Torrevieja 2026, del jueves 29 de enero al domingo 1 de febrero. La cita promete emoción en el agua y reúne a los mejores regatistas de la clase Optimist, tanto a nivel nacional como internacional.