El Léleman Conqueridor concluye su primera aventura europea

La aventura del Léleman Conqueridor en la CEV Challenge Cup concluyó este jueves a manos del Norwid Czestochowa. El conjunto polaco se acabó imponiendo en casa con otro 3-0 (25-18/30-28/27-25) que puso el punto final al sueño europeo de los valencianos. En un ambiente gélido en el Hala Sportowa Częstochowa, los de Zanini no pudieron hacer frente a la superioridad local en el primer set pero estuvieron muy cerca de llevarse tanto el segundo como el tercero.

El Conqueridor trató de plantar cara en los compases iniciales alternándose en el marcador, pero siempre tomando la delantera hasta el ocho iguales. El Norwid puso una marcha más con el servicio de Sebastian Adamczyk y Luciano de Cecco le cogió el testigo con una racha que puso el 15-10. La primera manga se escapaba punto a punto y la diferencia se aumentaba hasta el cierre de set a los siete puntos. Los valencianos cedían ante la superioridad local y concedían el primero, que ya ponía las cosas muy complicadas.

Rozó el segundo set

Lejos de dejarse llevar por la dificultad, el Conqueridor volvió a tomar la iniciativa en el marcador gracias a un Paulo Renan Bertassoni que supo repartir el juego para que Javier Monfort empezara a hacer daño. Los visitantes se ponían tres arriba y mantenían la distancia hasta el nueve iguales. El partido parecía que tomaba los mismos derroteros que en la primera manga, pero el capitán volvió a abrir brecha en el electrónico con una actuación sobresaliente. Ante el reto, Patrik Indra respondió con varios puntos consecutivos para recortar los tres puntos de diferencia (13-13). El partido avanzaba sin un claro favorito y un bloqueo de Juanmi González al filo del cierre daba una ligera ventaja a los valencianos (22-23). El conjunto local consiguió darle la vuelta y forzar un desenlace de infarto. A pesar de ir por detrás en cada bola de set, el Conqueridor trató de sumar el primero de la eliminatoria, pero acabó cediendo por 30-28 la segunda manga.

Buscaron caer de pie

Eran los mejores momentos del conjunto valenciano en la eliminatoria y se transmitió en un tercer set que resultó frustrado en los últimos compases. Facu Funes y Kayque Calazans tomaron las riendas para estirar el marcador a 12-16. El brasileño se estaba encontrando muy a gusto y se notaba la ausencia en pista de Indra. Conqueridor parecía de nuevo tener opciones de llevarse el primer set de los octavos de final, pero el Norwid Czestochowa se rehízo para igualar 23-23. En el punto a punto los polacos volvieron a llevarse la tercera y última manga.

El Léleman Conqueridor pone fin a su primera experiencia en la CEV Challenge Cup después de superar en dieciseisavos al FINO Kaposvar en un histórico partido en Nou Moles y caer en los dos partidos ante un Norwid Czestochowa que no concedió ni un set en toda la eliminatoria.