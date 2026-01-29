Néstor Abad: "No me voy a rendir"

Néstor Abad ha sabido sobreponerse a dos graves lesiones de rodilla en los años 2011 y 2014; una afección cardiaca en 2022; un brutal accidente de circulación en 2023 con sus compañeros de la selección española y, ahora, no duda que será capaz de remontar el varapalo anímico que le supuso quedar fuera del último Campeonato del Mundo. “Me llevé una tremenda decepción, claro. Los controles internos me estaban saliendo muy bien. De hecho, creo que era el más regular de todos. No me esperaba este descarte. Fue un golpe duro, por supuesto. Pero, si no han podido conmigo todos los contratiempos físicos y médicos sufridos con anterioridad, tampoco ahora me voy a rendir. La ausencia en el Mundial dolió, pero ya pasó. Hemos cerrado esta página. Empezamos una nueva temporada y todos partimos de cero. Y yo quiero demostrar que puedo seguir siendo muy competitivo. Desde ya, trabajo para recuperar la confianza del seleccionador”, explicó Néstor en declaraciones a Proyecto FER.

Un gimnasta fiable que no ha dicho su última palabra

Durante la última década, se ha convertido en el gimnasta español más regular, más fiable. De hecho, ha sido elegido reiteradamente para afrontar el all around (los seis aparatos, la rotación completa) en Campeonatos de Europa, en Campeonatos del Mundo y en Juegos Olímpicos. “Lo dije nada más terminar los Juegos de París. Si decidía continuar no era por capricho, o por estirar mi trayectoria a toda costa. Decidí seguir porque creo que no he dicho mi última palabra y porque me veo capacitado para afrontar este nuevo ciclo en su totalidad y con plenas garantías. De hecho, antes de no ir al Mundial, había subido al podio en una Copa del Mundo, en Eslovenia, y había completado un correcto Campeonato de Europa, en Alemania, lo cual me reafirmó en mis ideas y convicciones de continuar”, señaló Abad.

Un calendario por definir

“Todavía no tenemos calendario definido. Sólo sabemos las fechas de las dos grandes citas anuales: en agosto, el Campeonato de Europa, en Zagreb; en octubre, el Campeonato del Mundo, en los Países Bajos. Antes, como siempre, habrá algunas Copas del Mundo. Espero poder ir a alguna de ellas. Espero, en suma, seguir contando para todo. Yo mantengo el ánimo, la ilusión y la seguridad en mí. Ojalá me permitan demostrarlo de nuevo”, finalizó Néstor Abad.