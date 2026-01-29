La Nucía acoge el Autonómico de Kick Boxing y Muay Thai este fin de semana

El Pabellón Muixara de La Nucía acoge este fin de semana dos autonómicos de artes marciales: sábado Kickboxing y domingo Muay Thai. 180 deportistas de toda la Comunitat Valenciana participarán en estos campeonatos autonómicos en “La Nucía, Ciudad del Deporte”. Destacar que la nuciera María García Cano (-51 kg.) competirá en el Camp. Aut. Muay Thai el domingo a las 10:00 horas, para intentar clasificarse para el nacional. La entrada para el público será gratuita en las dos jornadas de competición

Los Campeonatos Autonómicos de Kick Boxing y Muay Thai 2026, clasificatorios para los Campeonatos de España de abril, está organizados por la Federación de Kickboxing, Muaythai y Disciplinas Asociadas, FEKM, WAKO, IFMA y la colaboración de Comunitat Valenciana- Comunitat de l’Esport, Generalitat Valenciana, Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de La Nucía.

Sábado: Kickboxing

El sábado 31 de enero en el Pabellón Muixara de La Nucía se desarrollará el Campeonato Autonómico de Kickboxing, con entrada gratuita para el público. La competición arrancará a las 10:00 horas hasta las 14:00 horas y por la tarde se reanudará a las 15.30 horas hasta finalización de los combates.

El sábado 31 de enero en el Pabellón Muixara de La Nucía se desarrollará el Campeonato Autonómico de Kickboxing. / AYTO. DE LA NUCÍA

Las modalidades de combate en este autonómico masculino y femenino serán Full Contact, Low Kick y K1, acogiendo todas las categorías separadas por sus pesos correspondientes en normativa.

Domingo: Muay Thai con la “nuciera” María García

El Campeonato Autonómico de Muay Thai será el domingo 1 de febrero en el Pabellón Muixara de 10:00 a 14:00 horas. Destacando la participación de la “luchadora nuciera” María García Cano que competirá en categoría -51 kg femenina, buscando la clasificación para el Nacional del mes de abril. María García es una de las alumnas de la “Escuela de Muay Thai de La Nucía” que dirige la “legendaria” Eva María Naranjo, pentacampeona mundial de artes marciales.

El Campeonato Autonómico de Muay Thai será el domingo 1 de febrero en el Pabellón Muixara de 10:00 a 14:00 horas. / AYTO. DE LA NUCÍA

Nacionales también en La Nucía

Estos dos Campeonatos Autonómicos de Kickboxing y Muay Thai 2026 son clasificatorios para los Campeonatos de España, que también se celebraran en “La Nucía, Ciudad del Deporte”, del 23 al 26 de abril. Nacionales que se presentaron en FITUR la pasada semana dentro de la presentación de “Eventos Deportivos 2026” de La Nucía.