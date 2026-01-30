Unos 200 deportistas de 8 países preparan la temporada de boxeo 2026 en La Nucía

La Nucía Ciudad del Deporte acoge desde el pasado lunes el Training Camp Internacional de boxeo, donde 200 participantes de 8 países conviven y entrenan para preparar sus citas más importantes de este año. Entre ellos la selección olímpica española se encuentra prácticamente al completo. Este training camp internacional precede a la primera cita internacional del boxeo, el “Boxam Elite Internacional” que también se desarrollará en La Nucía la próxima semana. Los entrenamientos están desarrollándose utilizando como sede principal el Combat Sport Center La Nucía.

Imágenes del campo de entrenamiento de La Nucía

Este “Training Camp” Internacional de Boxeo ha sido organizado por la RFEBox (Real Federación Española de Boxeo) con el respaldo de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de La Nucía y la Diputación de Alicante. El jueves por la tarde Bernabé Cano, alcalde de La Nucía visitó uno de los entrenamientos acompañado por Felipe Martínez, presidente de la Real Federación Española de Boxeo. También estuvieron presentes el prestigioso entrenador Pedro Díaz y Sergio Villalba, concejal de Deportes.

Desde el lunes, 200 boxeadores de 8 países entrenan juntos en el Training Camp Internacional

Preparación temporada 2026

El Combat Sport Center La Nucía se ha convertido en el lugar de entrenamiento de 200 deportistas más técnicos y entrenadores de diferentes países diferentes que están entrenando en La Nucía desde el pasado lunes 26 de enero: España, Ucrania, China Taipéi, Reino Unido, Kazajistán, Suiza, Eslovaquia y Países Bajos.

Todos ellos están preparando su temporada y las grandes citas en su calendario como la World Boxing Cup Stage 1 en Brasil o el European Boxing Championship en Bulgaria. Pruebas que puntúan para el ranking preolímpico de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Selección Española

La delegación española en La Nucía cuenta con deportistas de gran nivel que completaron una gran temporada el pasado año y que actualmente forman parte de la selección nacional: Enmanuel Reyes Pla (bronce en Paris 2024), Oier Ibarretxe (olímpico en Paris 2024), Pablo Coy, Adrián Fresneda, Mariana Soto, Marta López, Dúnia Martínez y Claudia Alcañiz.

Boxam Elite en La Nucía

La Real Federación Española de Boxeo (RFEBoxeo) demuestra su confianza en La Nucía, Ciudad del Deporte con la celebración del BOXAM International Tournament Élite 2026, que tendrá lugar del 2 al 8 de febrero de 2026 en el pabellón Muixara.

El torneo, que reunirá a las categorías Élite masculina y femenina, contará con 300 boxeadores y boxeadoras inscritos, de más de 20 países confirmando el alto nivel competitivo y el prestigio internacional de esta competición.