Duelo de urgencias entre Léleman Conqueridor y Bus Leader San Roque

La decimoquinta jornada de la Superliga pondrá a prueba las aspiraciones del Léleman Conqueridor esta temporada en una semana muy intensa. Los valencianos llegan directos desde Polonia tras caer en la CEV Challenge Cup para buscar una victoria que le permita recuperar sensaciones. El Polideportivo Leoncio Castellano será el escenario de acoger este partido el sábado 31 de enero a las 20:30 horas en la península (19:30 hora local). Bus Leader San Roque recibirá al conjunto que dirige Zanini en una prueba de fuego para ambos equipos.

Mala racha

El Léleman Conqueridor atraviesa una mala racha desde la última victoria conseguida el 10 de enero ante Instercap Asisa Tarragona. El equipo ha encajado 3-0 consecutivos ante Grupo Herce Soria en Superliga y también en competición europea frente al Norwid Czestochowa. El último partido en casa contra UC3EM Voleibol Leganés tampoco dejó buen sabor de boca a pesar del punto. Al equipo se le escapó la victoria y terminó cayendo en un quinto set que no servía para recortar distancias con los cuatro primeros clasificados. Conectabalear CV Manacor, equipo que cierra ser cabeza de serie en los play-off, aumentó la diferencia a siete puntos. El Conqueridor pudo mantener la quinta plaza por delante de Pamesa Teruel, pero es una posición que ahora mismo dificultaría los objetivos finales de la temporada.

En tierra de nadie

Por su parte, Bus Leader San Roque se ha quedado en tierra de nadie en la onceava posición con ocho puntos, a cinco de la décima plaza que ocupa el Servigroup Playas de Benidorm. Tan solo dos victorias en toda la temporada y ocho jornadas consecutivas sin puntuar que llevaron al club a tomar la decisión de cesar a Fran Carballo. El conjunto grancanario prescindió del técnico hace una semana para buscar la reacción del equipo que les permita luchar por la permanencia. Marcos Fernández se ha hecho con los mandos del equipo de forma interina y espera que tras las buenas actuaciones ante CV Guaguas y CV Manacor, los chicos del barrio den la sorpresa ante los valencianos.

Precedentes

En el partido de ida disputado en Nou Moles, el Conqueridor se llevó por 3-0 (25-19, 25-21, 25-23) el partido sin muchas complicaciones. Un gran Jonás Ponzio, con 22 puntos, puso por momentos en aprieto alguno de los sets ante un equipo que sí contaba con todas sus piezas. La temporada acababa de arrancar (2ª Jornada) y no es un termómetro preciso para medir lo que pueda ocurrir este fin de semana. Además, Zanini cuenta con el hándicap de que la plantilla ha jugado a gran nivel un duelo trascendental en Polonia. Varios vuelos de por medio en dos días que seguramente pesarán en una plantilla mermada por las lesiones. El equipo llega a la isla este mismo viernes con la urgencia de ganar ante un equipo que también se la juega en las últimas ocho jornadas que le restan a la Superliga.