FIH Pro League, una apuesta turística y deportiva que posiciona a Valencia bajo la lupa del hockey mundial

Una vez más, el rugido de los sticks se prepara para invadir el campo de hockey del Poliesportiu Verge del Carme-Beteró. La FIH Pro League, la máxima competición anual de selecciones del hockey internacional, vuelve a elegir Valencia como sede para una nueva edición, consolidando a la ciudad como uno de los epicentros del hockey mundial.

Del 5 al 10 de febrero de 2026, la alfombra azul será testigo del enfrentamiento entre algunas de las mejores selecciones del planeta: en categoría masculina, España, Países Bajos e Inglaterra; en la femenina, España, Bélgica y Alemania. Como aliciente extra, la campeona y el campeón de esta edición obtendrá boleto directo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Del 5 al 10 de febrero de 2026, la alfombra azul será testigo del enfrentamiento entre algunas de las mejores selecciones del planeta. / FHCV

Esta edición marcará también el debut de Pakistán en el torneo masculino e Irlanda en el femenino, ampliando el alcance global de una liga que ya es una referencia del calendario internacional.

Una historia de amor entre Valencia y la Pro League

La relación entre Valencia y la FIH Pro League no es nueva. Desde la edición inaugural en 2019, la ciudad ha estado íntimamente ligada al crecimiento del torneo, consolidándose como un pilar en su desarrollo.

Valencia ha sido escenario de varios éxitos de las selecciones españolas de hockey hierba. / FHCV

En 2019, Valencia acogió cinco de los ocho partidos disputados por la selección masculina española, en lo que fue el nacimiento del nuevo formato que vino a reemplazar a la Liga Mundial y al Champions Trophy. La afición local disfrutó de enfrentamientos ante potencias como Bélgica, Gran Bretaña, Países Bajos, Alemania y Nueva Zelanda, con este último como el único rival al que se pudo vencer en casa.

La edición 2020/2021 estuvo marcada por la pandemia de COVID-19. Aun así, el Poliesportiu de Beteró fue escenario de cuatro encuentros masculinos antes del parón global, frente a Alemania y Países Bajos. A comienzos de 2021, se disputaron otros dos encuentros frente a Bélgica, pero sin público en las gradas.

El año 2022 significó un punto de inflexión. No solo Valencia volvió a ser sede, sino que las RedSticks debutaron en la Pro League. Entre febrero y mayo se celebraron doce partidos (seis masculinos y seis femeninos), con presencia de selecciones como Inglaterra, Argentina, Sudáfrica y Francia. Aquella temporada cerró con los hombres en séptimo lugar y las mujeres en una destacada quinta posición.

La relación entre Valencia y la FIH Pro League viene de lejos. / FHCV

La campaña 2022/2023 no trajo partidos a Valencia, ya que España disputó todos sus encuentros como visitante en India, Australia, Bélgica y Países Bajos. Aun así, la ciudad mantuvo su protagonismo al albergar en diciembre de 2022 la Nations Cup femenina, torneo que ganaron las RedSticks y que les permitió recuperar su lugar en la élite del hockey mundial.

En 2023/2024, si bien la Pro League no hizo parada en Valencia, el estadio de Beteró volvió a ser epicentro de momentos decisivos: en enero de 2024 se disputó el Preolímpico, donde tanto la selección masculina como la femenina consiguieron su clasificación a los Juegos Olímpicos de París. Además, en diciembre del mismo año, la ciudad acogió el Torneo Internacional 5 Naciones.

La temporada 2024/2025 marcó el retorno de la Pro League a tierras valencianas. En junio de 2025, España recibió a Argentina tanto en categoría masculina como femenina. La actuación fue notable: los RedSticks se subieron al podio con un tercer puesto, mientras que las RedSticks finalizaron en la quinta posición.

Y ahora, en 2026, la historia continúa. Con una plaza olímpica en juego, nuevas selecciones incorporadas y el público valenciano listo para llenar las gradas, la Pro League vuelve a su casa.

Una apuesta institucional y deportiva

El regreso de la Pro League en 2026 no es casual. Es el resultado de una apuesta decidida por parte de las instituciones locales y autonómicas, en colaboración con la Real Federación Española de Hockey y la FIH. Valencia no solo ha demostrado ser una sede confiable, sino también una ciudad que respira hockey.

Además, en julio de ese mismo año, el Poliesportiu Verge del Carme-Beteró volverá a ser protagonista con la organización del EuroHockey Sub-21, confirmando que la ciudad del Turia es mucho más que un destino turístico: es un referente deportivo.

Camino a Los Ángeles

Con un boleto olímpico en juego, y con selecciones de altísimo nivel, la Pro League 2025-2026 en Valencia promete emociones fuertes. Para los aficionados locales será una oportunidad de oro para ver a los mejores del mundo en acción, pero también para seguir soñando con una España protagonista en la élite del hockey.

Porque si algo ha quedado claro en estos años es que, cuando la Pro League llega a Valencia, el hockey se convierte en una auténtica fiesta.

Consigue las entradas del evento en el siguiente enlace: https://www.enterticket.es/eventos/fih-pro-league-valencia-2026-987385