Juan Botella: "Queremos convertir al Gran Premio de atletismo de Valencia, en uno de los mejores del mundo"

Juan Botella, director Gerente de Correcaminos y de Maratón Valencia, anunció durante la presentación del Gran Premio Internacional de Atletismo de València, que Maratón Valencia se convierte desde ahora en "patrocinador estable y sostenido en el tiempo desde este año". El objetivo de la SD Correcaminos y Maratón Valencia es "apoyar de forma estable el mitin, queremos hacer con el Gran Premio de Valencia lo mismo que hicimos con el Maratón, que sea, respecto a los mítines, lo mismo que el Maratón en las carreras de ruta". Eso supone como destacó Botella: "Queremos hacer del Gran Premio de València uno de los mejores del mundo".

Una prueba referente

El objetivo, es a medio plazo, que la ciudad de València cuente con una prueba referente en el calendario de pista internacional: "Vamos a trabajar de forma sosegada, tranquila y con la experiencia del Maratón, de la Fundación Trinidad Alfonso y del Ayuntamiento, convertir a este mitin en uno de los mejores. Que se una prueba en la que los mejores atletas del mundo tengan que tener en cuenta a la hora de confeccionar sus calendarios de competición".

En este sentido Botella recordó el camino recorrido con el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich: "Una prueba que hasta 2012 era artesanal, hecha con mucho cariño pero que a partir de ese año, y sobre todo, a partir de 2015, con el apoyo de la Fundación Trinidad Alfonso, tuvo una transición hasta convertirse en una prueba profesional que ahora está entre los mejores del mundo al igual que el medio maratón. Ahora queremos hacer lo mismo con el mítin de pista cubierta".

Comparte Maratón

Para el gerente de la SD Correcaminos, el buen momento que atraviesa el Maratón Valencia tiene que repercutir en el atletismo valenciano: "Queremos que esta prueba, que ya paga sus facturas, dé un paso adelante y comparta todo lo que hemos logrado". En este sentido recordó el proyecto Comparte Maratón puesto en marcha este año: "un proyecto que tiene muchas ramificaciones: apoyo a las escuelas, a la celebración de los Campeonatos Autonómicos en colaboración con la Federación Valenciana, o en proyectos como la construcción junto a la UPV de una nueva pista de atletismo, algo que era muy necesario en València".

Botella tuvo palabras de recuerdo a míticas figuras de la historia del club: "Me gustaría que estuvieran aquí Miguel Pellicer, Toni Lastra, Fernando Cort responsable médico del Maratón,, personas que nos han dejado ya. Finalmente, ha sido Paco Borao el que ha llevado ese legado a la consecución del Maratón de Valencia como uno de los mejores".

Cambio de fechas

Para convertir al Gran Premio de Valencia, cuya edición de 2026 se celebra este sábado 31 de enero en el Luis Puig en uno de los mejores del mundo, Botella ya avanzó que cambiará de fechas a partir de 2027: "tenemos que cambiar cosas y entre ellas, las fechas".

Botella resaltó que la vocación de "compartir" surgió tras la DANA: "descubrimos lo importante que es compartir todo lo logrado con el Maratón, gracias a un modelo económico que nos enseñó la Fundación Trinidad Alfonso, hemos logrado que el Maratón sea un evento sostenible económicamente".

El gerente de la SD Correcaminos también recordó otros proyectos de apoyo al atletismo como la 'reinserción laboral' de grandes atletas retirados "como Concha Montaner y José Antonio Redolat, queremos que sepan que después de su carrera deportiva, todavía pueden seguir aportando mucho al atletismo".