Quique Llopis y Adrián Ben van a por récord de España en el Gran Premio Valencia

Quique Llopis (subcampeón de Europa de 110 metros vallas); Rocío Arroyo (subcampeona de Europa sub23 y campeona de España absoluta en 800); Adrián Ben (finalista olímpico, mundial y europeo que correrá los 1.500) y Jaël-Sakura Bestué (cuarta del ranking europeo en 60) serán cuatro de las grandes figuras que se darán cita este sábado 31 de enero en el Palau Lluis Puig, escenario del Gran Premio Internacional Valencia 2026. Los cuartro asistieron este viernes 30 a la presentación de la prueba celebrada en la sede de la Fundación Trinidad Alfonso.

Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso, dio la bienvenida a los atletas y reiteró la apuesta de la Fundación que preside Juan Roig por el fomento del atletismo: "Uno de los ejes de la Fundación Trinidad Alfonso es la celebración de eventos en la Comunitat Valenciana y si es atletismo, uno de los deportes estrella del Proyecto FER, todavía más", destacó Gómez que recordó que València prepara ya el Campeonato de España de este año y el Campeonato de Europa de 2027". Gómez también destacó la gran presencia de atletas FER en el Gran Premio de Valencia: "Vamos a poder ver a jóvenes del Proyecto FER y les deseamos a todos mucha suerte y ojalá sea un día extraordinario y celebremos un día exitoso”.

Juan Botella anunció la apuesta de Maratón Valencia por el GP Valencia / Germán Caballero

Maratón Valencia se une al Gran Premio

La Fundación Trinidad Alfonso refuerza su apoyo al atletismo de pista ya que, como anunció también Juan Botella, gerente de la SD Correcaminos, Maratón Valencia se convierte en patrocinador principal del Gran Premio de Valencia: "Queremos que en unos años sea uno de los grandes premios de atletismo en pista cubierta más importantes del mundo. Queremos hacerlo crecer al igual que hicimos con el Maratón de València".

María José Orugo, presidenta de la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana organizadora del Gran Premio Internacional Valencia 2026 esta competición es muy importante para el atletismo valenciano: "Este tipo de pruebas permite que nuestros atletas puedan competir en casa al máximo nivel, además este año hemos retomado las carreras de promoción de niños".

La competición comenzará a las 17:00 horas y finalizará con uno de los platos fuertes, la final de los 60mv. a las 21:31 con el valenciano Quique Llopis como gran protagonista. La prueba presenta un cartel muy atractivo con la presencia de grandes figuras del atletismo nacional.

Quique Llopis será una de las grandes estrellas en el Luis Puig / Germán Caballero

Llopis quiere brillar en casa

El atleta de Bellreguard, Quique Llopis. subcampeón de Europa de 110 metros vallas y cuarto en el Mundial de 2025 y en los Juegos de París de 2024, ha explicado que se está encontrando muy cómodo en la preparación, “estoy corriendo 7:50 con mucha más facilidad que años atrás y eso nos da la sensación de que podemos hacerlo mucho mejor, pero el tiempo lo dirá". En la mente de Llopis estará el 7.48 que atesora en los 60m.v. y con el que comparte el récord de España con Orlando Ortega: "Ojalá salga aquí, pero es algo que no me obsesiona".

En la velocidad femenina destaca Jaël-Sakura Bestué la presencia de que luchará por lograr una gran marca en los 60 m.l. En la presentación la atleta ha confesado que está “muy fuerte”. “Llevo varios años con una idea en la cabeza y me quedo ahí, en el 7:18. Saldré a darlo todo y si sale una buena carrera, una buena salida y puedo llegar a hacerlo todo bien, pues quién sabe…”.

Otra de las pruebas que más expectación ha despertado es los 1.5000, para muchos la prueba reina del atletismo de pista que promete fuertes emociones con un Adrián Ben que llega con mucha ambición. “Yo me encuentro muy bien, mi marca personal es 3:36.95 y he venido aquí a batirla. Es una pena que Carlos (Sáez, otro de los favoritos en los 1.500) no vaya a poder venir. Esta carrera va a ser mejor que el Campeonato de España porque va a correr Pol (Oriach) y solo faltaría Nacho (Fontes). Después de la Vallecana, vuelvo a mi hábitat natural. En Sudáfrica hemos trabajado muy bien, cogiendo forma. Y ahora solo queda que nos respete la altura y no nos dé ese bajón. Intentaré seguir a la liebre y hablar con Pol y con Mariano (García) para dar zapatilla y ver dónde podemos llegar. La actitud no va a faltar”, ha asegurado.

Para Rocío Arroyo, que se estrena en Valencia como profesional, “este año después de todo el boom del año pasado, me he puesto una presión que a veces me sobrepasa y que tengo que empezar a trabajar esto. Mi objetivo es Birmingham pero también el Mundial de Torun (20 al 22 de marzo) así que con la mínima me conformaría, pero los atletas siempre queremos más”.

Noticias relacionadas

Precios populares

La afición podrá disfrutar del mejor atletismo en el Luis Puig a precios populares ya que las entradas cuestan entre 5 y 10 euros. Se pueden adquirir en este enlace.