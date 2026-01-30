El Servigroup Playas de Benidorm quiere reencontrarse con la victoria en su visita al Pamesa Teruel

El Servigroup Playas de Benidorm afronta este sábado uno de los compromisos más exigentes de la temporada al visitar al Pamesa Teruel Voleibol, en el encuentro correspondiente a la 15ª jornada de la Superliga Masculina, que se disputará en el Pabellón Municipal de Los Planos (18:30 horas).

Momento clave

El choque llega en un momento clave del campeonato, con la clasificación muy apretada en la zona media-baja y con mucho en juego para los intereses benidormenses, inmersos en la pelea por asegurar la permanencia y ampliar la distancia con los puestos de descenso. Con Tarragona prácticamente descolgado, la batalla se centra en evitar la otra plaza de descenso, donde Bus Leader San Roque continúa siendo el principal rival directo del Servigroup Benidorm.

Esta jornada presenta además varios enfrentamientos de enorme trascendencia, especialmente para la zona baja de la tabla. Mientras el Servigroup Benidorm visita Teruel, Bus Leader San Roque recibe al Conqueridor Valencia, y UC3M Voleibol Leganés se mide a Unicaja Costa de Almería, lo que puede provocar movimientos significativos en la clasificación.

En este escenario, sumar en Los Planos supondría un paso muy importante para el conjunto benidormense, no solo por la dificultad del rival, sino por el impacto directo que tendría de cara a la lucha por la permanencia.

Previa del entrenador

El equipo que dirige Matías Guidolin llega a este encuentro con sensaciones de crecimiento, pese a que los resultados no hayan acompañado en los últimos compromisos. El técnico argentino se muestra confiado en el trabajo realizado durante la semana y en la evolución del grupo: “Hemos hecho una buena semana de trabajo. Aún nos queda el entrenamiento de mañana para definir algunas cosas en función del partido y del planteo táctico. Venimos haciendo las cosas muy bien, aunque los resultados en los últimos dos partidos no se han dado”, señalaba el entrenador.

Guidolin incide especialmente en la necesidad de ajustar pequeños detalles que están marcando la diferencia en los momentos decisivos de cada set. “Estamos con expectativas, tratando de mejorar esas pequeñas cosas, los detalles que se nos escapan en cada set”, apuntaba, subrayando la importancia de mantener un nivel alto de continuidad durante todo el encuentro.

En ese sentido, el técnico destacó la mejoría ofensiva mostrada por el equipo, especialmente en la última salida a Melilla: “En el partido de Melilla hicimos momentos muy buenos, pero necesitamos estar al máximo nivel durante más tiempo para jugar de mano a mano con cualquier rival”.

El Pamesa Teruel se presenta como un rival de máxima exigencia, con una plantilla profunda y múltiples recursos ofensivos. Así lo analizaba Guidolin en la previa: “Teruel tiene una plantilla bastante larga, con dos opuestos, tres puntas que vienen rotando en los últimos partidos y mucho poder ofensivo. Además, tienen mucha afinidad entre los centrales y el colocador”.

Ante este escenario, el Servigroup Benidorm trabaja un planteamiento táctico muy definido, donde el saque y la defensa jugarán un papel clave: “Tenemos que hacer el mejor planteo táctico posible, empezar desde el saque para intentar inhabilitar situaciones de ataque, sabiendo que no dependemos solo de eso”.

El técnico benidormense espera un partido intenso, de ritmo elevado y con intercambios largos, donde la solidez defensiva será determinante: “Va a ser un partido muy duro. Intentaremos que tenga mucho ritmo, puntos largos, mucha defensa y reconstrucción. Apostamos a eso, a crecer desde la defensa y competir cada balón”.

Con ese planteamiento, el objetivo está claro: “Esperamos sumar puntos y traernos la victoria”, concluía Guidolin.

Precedente

El Servigroup Benidorm encara así una nueva prueba de madurez en una de las pistas más exigentes de la categoría, con el recuerdo del enfrentamiento de la primera vuelta. El Servigroup Benidorm logró entonces una victoria histórica por 3-2 en el Palau d’Esports l’Illa, el primer triunfo del club en la Superliga Masculina, demostrando que el equipo es capaz de competir de tú a tú ante uno de los conjuntos más potentes del campeonato.