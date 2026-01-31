Tropiezo de un Léleman Conqueridor que paga caro el cansancio de Polonia

El Léleman Conqueridor continúa con la racha de derrotas también en Superliga después de caer por 3-1 (25-22/25-23/20-25/25-22) ante el Bus Leader San Roque. El equipo valenciano pagó el cansancio del partido en Polonia y la reacción llegó demasiado tarde tras encajar los dos primeros sets. Después de una buena tercera manga, los locales supieron mantener la calma para sentenciar el partido.

Los de Zanini arrancaron el partido con muy poca claridad en ataque y defensa, viendo como los locales aprovechaban el acierto de Ponzio para marcharse tres arriba en el marcador (8-5). Al volver del tiempo muerto solicitado por el italiano, Pernambuco cometía fallo en rotación y Bus Leader San Roque continuaba ampliando la ventaja en el marcador.

El intercambio de puntos no le valía al Conqueridor, que no conseguía cambiarle la cara al set y los locales conseguían máxima ventaja de cinco puntos (17-12). La salida de Facu Funes por Juanmi revolucionó la manga y los valencianos provocaban el tiempo muerto de Marcos Fernández. La acción defensiva de Javier Monfort con un posterior block-out, dejó muchas dudas en ambos equipos. Después de varios minutos con el juego parado, los colegiados indicaron que la bola había tocado en pista del Conqueridor y el punto acabó subiendo para los locales (20-17). En el regreso a la acción, el conjunto local no titubeó y terminó llevándose la primera manga por 25-22.

Momento del partido entre el Léleman Conqueridor y Bus Leader San Roque / Léleman

Segundo set

El Conqueridor consiguió ponerse por primera vez por delante con el punto de Bertassoni (4-5) y las anotaciones empezaron a repartirse en el conjunto visitante para Javier Monfort y Pernambuco, mientras que Jonás Ponzio mantenía el pulso. Los ocho errores al saque de los valencianos impedían abrir la ventaja y San Roque tomaba la delantera después de ir a remolque toda la manga (20-18). Zanini pedía tiempo muerto incluso antes de que el balón se perdiera por el fondo en el blockout y Maxi Scarpin devolvía las tablas al marcador en el regreso a pista. Pero la sombra que acompaña desde hace dos meses al Conqueridor continúa pegada al equipo, que acabó encajando también el segundo set tras varios errores más al servicio (25-23).

Menos fallos al saque

Los valencianos minimizaron los fallos al saque del segundo set y eso se notó en el electrónico. Léleman Conqueridor logró abrir brecha de tres puntos (13-16) con un Pernambuco protagonista. El tiempo muerto de Marcos Fernández con el 18-21 no obtuvo mayor respuesta en una manga dominada por primera vez por los visitantes (20-25). Espoleados por esa buena actuación, los de Zanini continuaron al frente del marcador en un cuarto set de infarto. Joaquín Monteagudo en el arranque marcó distancias pero Bus Leader San Roque consiguió ponerse dos arriba tras un remate de Pernambuco muy desviado (19-17). El brasileño se rehízo para remontar el marcador tras forzar un desajuste defensivo del equipo local y Fernández tuvo que pedir tiempo muerto (19-20).

La tensión iba a los dos lados de la red. De un parón a otro, el 21-21 obligó a Zanini a pausar de nuevo la acción en pista. Los locales tomaron la delantera con hasta tres oportunidades de cerrar el set. Después de dos intentos frustrados por la defensa valenciana, los grancanarios se llevaron el cuarto por 25-23 en su primera victoria después de diez derrotas y agravan la dinámica del Léleman Conqueridor.